美妝KOL帶妝30小時生孩子　曬產後7天練回馬甲線被狠批

愛美是女人的天性，更何況是網紅，當然想無時無刻展示自己最完美的一面。新加坡一名美妝KOL則為了維持其亮麗形象，不僅帶妝30小時生孩子，還分享出產後7天就練回來的馬甲線與好身材 ，卻沒想到惹怒當地網民，指責她加深社會對孕婦的錯誤觀感，忽略其他還產後抑鬱和身材走樣的媽媽的感受。



楊夢珺臉上帶妝望向鏡頭，笑容燦爛，與一般孕婦生產後憔悴的模樣大相徑庭。（IG @mongabon）

新加坡美妝KOL楊夢珺（Mongchin Yeoh）外型甜美可人，在IG上擁有近30萬的追隨者。上個月聖誕節，她順利誕下一名男嬰，更隨即在IG上傳和老公及BB的合照分享喜訊。楊夢珺臉上帶妝望向鏡頭，笑容燦爛，與一般孕婦生產後憔悴的模樣大相徑庭。後來其丈夫透露，原來太太為了保持最佳狀態，生產過程整整帶妝30小時！

新加坡一名美妝KOL則為了維持其亮麗形象，不僅帶妝30小時生孩子，還分享出產後7天就練回來的馬甲線與好身材。（IG @mongabon）

坐月期間，楊夢珺於生產後的第七天更新了一則動態，身穿運動服的她，露出結實的腹部，不僅沒有孕媽常見的鬆垮肚皮，四肢纖細，腹部甚至有馬甲線，產後復原狀態甚佳。可是卻萬萬想不到遭到網民公審，認為她身為公眾人物，過度美化了孕婦生產後的情況，實際上大多數孕媽產後的情況並非如此美好，這會讓一般產後復原狀況沒那麼好的媽媽大感壓力，留言指「不可否認你找回了完美的身體，但是有多少女性正在經歷產後抑鬱，她們最不想看到的就是這個。你很幸運擁有贊助，但許多媽媽並沒有」、「當你的身體經歷了生產後，每天化妝真的超不現實，況且其他媽媽在沒有別人協助的情況下有一堆事情要忙錄。」

網民認為她身為公眾人物，過度美化了孕婦生產後的情況。（IG @mongabon）

楊夢珺隨即刪除動態並為自己的行為道歉，解釋這是自己作為KOL工作上的需求，包括美妝產品測評、身體變化紀錄等，絕非故意刺激其他女性網民。此外，維持良好的身材管理是她的個人目標，她也想在將來回顧生產經過時為自己感到自豪。

楊夢珺隨即刪除動態並為自己的行為道歉，解釋這是自己作為KOL工作上的需求。（IG @mongabon）

然而也有不少人認為分享自己復康成果並無不妥，反而非常勵志，對其為此道歉大感不解：「不明白道歉的理由，活成美好的樣子又錯了」、「覺得自己不如人，該改進的是自己，而不是讓別人不能進步」、「世上沒有醜女人，只有懶女人」。其實除了努力維持完美身段，楊夢珺在生產期間也經歷嚴重嘔吐、哮喘發作、發燒等情況，幸好最終只用約十分鐘就順利誕下兒子，她認為自己平時努力健身及勤做瑜伽球練習幫助非常大。其實楊夢珺在風光背後也付出相當大的努力，我們應該多用欣賞的角度看這個世界。