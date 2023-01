鄧紫棋曾經的樂壇小天后 創下多個無人能及紀錄！竟在這事上失利

現年31歲的鄧紫棋(G.E.M./Gloria)在2014年參加中國節目《我是歌手》第二季,成功憑一首《泡沫》在內地爆紅,其後長期留在中國發展,後更因疫情反覆爆發﹐使她3年來沒曾回港。但近日鄧紫棋終於回港了,在社交媒體上分享家中窗外海景,並提及自己回家後兩度感觸落淚,引來不少粉絲或網民都紛紛留言,希望她這次的回來可以開演唱會或再出廣東歌唱片,更甚指她回港是「重整樂壇」,但當然亦有網民留言:「其實你可以唔返嚟」,曾經的「香港樂壇小天后」,是如何走到今日如此的兩極。



鄧紫棋迎來事業新里程碑 再創新紀錄

鄧紫棋(G.E.M./Gloria)在1月16日再度創下事業的新里程碑,她的YouTube頻道《GEM鄧紫棋》累積總觀看量突破20憶,是她繼2019年達10億後,再度帶來的好消息!鄧紫棋在Instagram帖文上寫道:「我用了將近11年時間,讓我的YouTube在2019年3月底達到10億觀看量,然後我用了不到四年時間,Double了自己,YouTube 20億播放量達成。」

鄧紫棋(G.E.M./Gloria)自出道至今,帶來了不少燴炙人口的歌曲,像是《Where Did U Go》、《睡公主》、《光年之外》、《倒數》等代表作,都創下了不少難以跨越的里程碑,其中《光年之外》就有2.6億的觀看次數,至今仍是YouTube華語歌曲觀看量排行第一,都是見證著這位小天后一步步突破自己。

15歲鄧紫棋即獲前經理人張丹賞識及出道機會

15歲鄧紫棋即獲前經理人張丹賞識及出道機會(IG@gem0816)

在2006年,年僅15歲的鄧紫棋(G.E.M./Gloria)以一首《睡公主》,在校學音樂比賽《Spice It Up 學園祭》中,獲得冠軍,同時獲得經理人張丹賞識和出道機會。隨後在鄧紫棋17歲時終以一張個人EP《G.E.M》、一首《Where Did You Go》、一個招牌金魚嘴,讓不少香港人認識這位「小巨肺」,而這張個人EP名稱亦成為她往後的藝名,當時亦解釋道G.E.M代表著Get Everybody Moving(讓每個人都動起來),讓當時無數人都感受到這位女生對音樂的深情。

而這首《Where Did You Go》更打破了1978年張德蘭紀錄,鄧紫棋成為了最年輕的四台冠軍歌女歌手。翌年,鄧紫棋即勇奪《叱吒樂壇生力軍女歌手金獎》,成為最年輕及首位未成年的得獎者,也奠定了她「香港樂壇小天后」的地位。

鄧紫棋僅用2年就踏上紅館舞台

鄧紫棋僅用2年時間就踏上紅館舞台(IG@gem0816)

踏上紅館(香港體育館)舞台可說是不少歌手的目標,而這位「小天后」鄧紫棋(G.E.M./Gloria),即在19歲出道僅2年就達到這個目標,連辦3場《G.E.M. Get Everybody Moving》世界巡迴演唱會香港站,曾是最年輕的香港女歌手在紅館舉辦個人演唱會。無論是獎項或演唱會,都達成不少歌手需要努力多年的目標,當時獲得無數掌聲。

鄧紫棋曾豪言:香港樂壇需推倒重來

鄧紫棋曾豪言:香港樂壇需推倒重來 (IG@gem0816)

憑紮實的唱功及親切真誠性格的鄧紫棋(G.E.M./Gloria),吸引無數粉絲。在2014年樂壇可說站穩腳步的鄧紫棋,曾在訪問中豪言:

香港的樂壇已去到一個不如徹底毀滅它,重新來過的階段。不是說否認廣東話音樂的成就,而是不能再想10年前流行什麼,然後再複製一次。 鄧紫棋G.E.M.

當時鄧紫棋認為現時的樂壇都被大公司壟斷,阻礙歌手的創新和發展,只是不斷地重覆和跟隨流行趨勢,不利發展。但有人認為她這樣豪言是「自大」、「忘本」等,但同時亦有人認同是香港樂壇的確要從新建立,而鄧紫棋只是大膽提出,與她不斷追求突破的個性不謀而合,不少人亦期待她之後的發展。

鄧紫棋近年主攻中國市場

鄧紫棋近年主攻中國市場(IG@gem0816)

隨後鄧紫棋(G.E.M./Gloria)到了中國發展,在2014年參加中國節目《我是歌手》第二季,憑自創歌曲《泡沫》,收獲無數粉絲。其後鄧紫棋就開始陸續參加更多節目和演出,長期留在中國發展,放棄了香港市場、香港樂迷,後來更時常翻唱經典歌曲,雖然獲得掌聲,但被指忘了創新。

到了事業巔峰的鄧紫棋(G.E.M./Gloria)﹐在她25歲時推出個人傳記電影《一路逆風》,紀錄她的歌手生涯,在香港票房慘淡,在中國迴響也不大,在人民幣294萬(約港幣339萬)票房下落畫,算是鄧紫棋順遂的職業生涯中一個「滑鐵盧」。

鄧紫棋近年爭議不斷

鄧紫棋在為人熟悉的G.E.M.這個藝名,在她於2019年與前經紀公司蜂鳥音樂,解約時引起了一陣糾紛,隨後在去年推出新專輯《啓示錄》時,更把她常用的微博名字改成本名Gloria,但後來解釋是配合專輯主題。再後來引起的生日周邊商品定價過高、新專輯像淘寶貨等等,一系列的爭議就像隨著G.E.M.到Gloria名字變遷,曾經的樂壇小天后不復存在。

曾經鄧紫棋(G.E.M./Gloria)豪言要推倒重來的樂壇,迎來了一批又一批的新人、獨立歌手,不論是環境還是樂迷,對於音樂類型和追求的接受程度都越來越高,而這過程她卻沒有在。但也沒關係,儘管如此她歌迷依舊不少,對她演唱會期待不減,新歌、新專輯熱情不退,相信鄧紫棋Gloria也會越來越成功。