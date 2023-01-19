鄧紫棋曾經的樂壇小天后 創下多個無人能及紀錄！竟在這事上失利

現年31歲的鄧紫棋（G.E.M./Gloria）在2014年參加中國節目《我是歌手》第二季，成功憑一首《泡沫》在內地爆紅，其後長期留在中國發展，後更因疫情反覆爆發﹐使她3年來沒曾回港。但近日鄧紫棋終於回港了，在社交媒體上分享家中窗外海景，並提及自己回家後兩度感觸落淚，引來不少粉絲或網民都紛紛留言，希望她這次的回來可以開演唱會或再出廣東歌唱片，更甚指她回港是「重整樂壇」，但當然亦有網民留言：「其實你可以唔返嚟」，曾經的「香港樂壇小天后」，是如何走到今日如此的兩極。



鄧紫棋迎來事業新里程碑 再創新紀錄

鄧紫棋（G.E.M./Gloria）在1月16日再度創下事業的新里程碑，她的YouTube頻道《GEM鄧紫棋》累積總觀看量突破20憶，是她繼2019年達10億後，再度帶來的好消息！鄧紫棋在Instagram帖文上寫道：「我用了將近11年時間，讓我的YouTube在2019年3月底達到10億觀看量，然後我用了不到四年時間，Double了自己，YouTube 20億播放量達成。」

鄧紫棋（G.E.M./Gloria）自出道至今，帶來了不少燴炙人口的歌曲，像是《Where Did U Go》、《睡公主》、《光年之外》、《倒數》等代表作，都創下了不少難以跨越的里程碑，其中《光年之外》就有2.6億的觀看次數，至今仍是YouTube華語歌曲觀看量排行第一，都是見證著這位小天后一步步突破自己。

15歲鄧紫棋即獲前經理人張丹賞識及出道機會

15歲鄧紫棋即獲前經理人張丹賞識及出道機會（IG@gem0816）

在2006年，年僅15歲的鄧紫棋（G.E.M./Gloria）以一首《睡公主》，在校學音樂比賽《Spice It Up 學園祭》中，獲得冠軍，同時獲得經理人張丹賞識和出道機會。隨後在鄧紫棋17歲時終以一張個人EP《G.E.M》、一首《Where Did You Go》、一個招牌金魚嘴，讓不少香港人認識這位「小巨肺」，而這張個人EP名稱亦成為她往後的藝名，當時亦解釋道G.E.M代表著Get Everybody Moving（讓每個人都動起來），讓當時無數人都感受到這位女生對音樂的深情。

而這首《Where Did You Go》更打破了1978年張德蘭紀錄，鄧紫棋成為了最年輕的四台冠軍歌女歌手。翌年，鄧紫棋即勇奪《叱吒樂壇生力軍女歌手金獎》，成為最年輕及首位未成年的得獎者，也奠定了她「香港樂壇小天后」的地位。

鄧紫棋僅用2年就踏上紅館舞台

鄧紫棋僅用2年時間就踏上紅館舞台（IG@gem0816）

踏上紅館（香港體育館）舞台可說是不少歌手的目標，而這位「小天后」鄧紫棋（G.E.M./Gloria），即在19歲出道僅2年就達到這個目標，連辦3場《G.E.M. Get Everybody Moving》世界巡迴演唱會香港站，曾是最年輕的香港女歌手在紅館舉辦個人演唱會。無論是獎項或演唱會，都達成不少歌手需要努力多年的目標，當時獲得無數掌聲。

鄧紫棋曾豪言：香港樂壇需推倒重來

鄧紫棋曾豪言：香港樂壇需推倒重來 （IG@gem0816）

憑紮實的唱功及親切真誠性格的鄧紫棋（G.E.M./Gloria），吸引無數粉絲。在2014年樂壇可說站穩腳步的鄧紫棋，曾在訪問中豪言：

香港的樂壇已去到一個不如徹底毀滅它，重新來過的階段。不是說否認廣東話音樂的成就，而是不能再想10年前流行什麼，然後再複製一次。 鄧紫棋G.E.M.

當時鄧紫棋認為現時的樂壇都被大公司壟斷，阻礙歌手的創新和發展，只是不斷地重覆和跟隨流行趨勢，不利發展。但有人認為她這樣豪言是「自大」、「忘本」等，但同時亦有人認同是香港樂壇的確要從新建立，而鄧紫棋只是大膽提出，與她不斷追求突破的個性不謀而合，不少人亦期待她之後的發展。

鄧紫棋近年主攻中國市場

鄧紫棋近年主攻中國市場（IG@gem0816）

隨後鄧紫棋（G.E.M./Gloria）到了中國發展，在2014年參加中國節目《我是歌手》第二季，憑自創歌曲《泡沫》，收獲無數粉絲。其後鄧紫棋就開始陸續參加更多節目和演出，長期留在中國發展，放棄了香港市場、香港樂迷，後來更時常翻唱經典歌曲，雖然獲得掌聲，但被指忘了創新。

到了事業巔峰的鄧紫棋（G.E.M./Gloria）﹐在她25歲時推出個人傳記電影《一路逆風》，紀錄她的歌手生涯，在香港票房慘淡，在中國迴響也不大，在人民幣294萬（約港幣339萬）票房下落畫，算是鄧紫棋順遂的職業生涯中一個「滑鐵盧」。

鄧紫棋近年爭議不斷

鄧紫棋在為人熟悉的G.E.M.這個藝名，在她於2019年與前經紀公司蜂鳥音樂，解約時引起了一陣糾紛，隨後在去年推出新專輯《啓示錄》時，更把她常用的微博名字改成本名Gloria，但後來解釋是配合專輯主題。再後來引起的生日周邊商品定價過高、新專輯像淘寶貨等等，一系列的爭議就像隨著G.E.M.到Gloria名字變遷，曾經的樂壇小天后不復存在。

曾經鄧紫棋（G.E.M./Gloria）豪言要推倒重來的樂壇，迎來了一批又一批的新人、獨立歌手，不論是環境還是樂迷，對於音樂類型和追求的接受程度都越來越高，而這過程她卻沒有在。但也沒關係，儘管如此她歌迷依舊不少，對她演唱會期待不減，新歌、新專輯熱情不退，相信鄧紫棋Gloria也會越來越成功。