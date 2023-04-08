「精緻窮」6大特徵！表面風光的質感生活　背後卻負債纍纍？

「精緻窮」是近來在網路興起的用語，明明每個月的人工都只是剛剛夠日常開銷，但是看起來卻生活得很「高級」。明明月薪不達入息中位數，卻連白T也是名牌，不禁讓人疑問，他的錢到底是哪裡來的？以下6項「精緻窮」的特徵，你又是否中呢？



「精緻窮」其中最大的特色就是全身離不開名牌。（IG @daraxxi）

「精緻窮」的特徵｜1. 全身名牌

「精緻窮」其中最大的特色就是全身離不開名牌，他們認為名牌就是身份象徵，也是別人對你的第一印象。電話必須是Apple 的最新系列、手袋不是Chanel就是Dior，這些都是基本，就連底褲也必須是CK。看起來一定是中產以上的人，私底下一個月的薪金可能只是1萬多。因為自己缺乏財富，所以更加渴望金錢帶來的快感。為了給他人留下「高級」、「質感生活」的印象，背後卻負債纍纍。

「精緻窮」其中最大的特色就是全身離不開名牌。（IG @hannah_quinlivan）

「精緻窮」的特徵｜2. 花錢買快樂

不少人在不開心的時候，會獎勵自己貴價禮物來慰勞自己。找理由慶祝，以慶祝為名，買東西、吃飯犒賞自己為實，來營造「閃亮亮」的生活。一味追求貴和潮流，最好一個大Logo印在衣服上。買了之後確實會得到短暫的快樂，但是成為「月光族」的壓力來得更快。

不少人在不開心的時候，會獎勵自己貴價禮物來慰勞自己。（IG @skuukzky）

「精緻窮」的特徵｜3. 不選平價代替品

同樣是簡單白T，我們可能只會選UNIQLO或無印等親民價格的品牌，但是對於精緻窮的人來說，他們優先考慮的是時尚度、品質，就算不是名牌，也可能會光顧一些小眾、設計師品牌的白T，以彰顯自己的高品質生活。就算兩者的品質沒什麼差異，單是「小眾」、「有Taste」這句讚賞已值回票價。

「精緻窮」的特徵｜4. 合理化自己所花的錢

很多人都會說「錢就是要賺來花的」、「不花的錢不屬於你」或「難不成把錢帶進棺材嗎？」等等鼓勵他人花錢的格言。其實這些話不無道理，但是花錢不等於揮霍金錢，在合理的範圍內花錢先是正確的。

很多人都會說「錢就是要賺來花的」、「不花的錢不屬於你」或「難不成把錢帶進棺材嗎？」等等鼓勵他人花錢的格言。（IG @for_everyoung10）

「精緻窮」的特徵｜5. 要麼不用，用就要用最好的

在精緻窮眼中，既然都花了錢，為什麼不要用到最好的呢？iPhone永遠在買新款，即使只會用來照相和打電話；電腦一定要Mac，即使搞不清楚Mac的功能；Uber也一定要選Tesla。其實真正精明的人會認真比較不同產品的性價比，而不是像暴發戶一樣，無知的認為只要最貴一定是好的。

「精緻窮」的特徵｜6. 無法克制自己的慾望

每個人都會有物慾，但我們必須分清楚「需要」跟「想要」。想要的東西可以很多，如果入不敷出也要買下去的話，將會造成自己很大的負擔。無限追求限量款、新品會讓球一樣越滾越大。

每個人都會有物慾，但我們必須分清楚「需要」跟「想要」。（IG @taeyeon_ss）

在社交媒體主導的世代，小資族也紛紛追求IG上KOL的精緻生活，製造「美好」的假象。以不同理由解釋不理性的衝動消費。以 「錢再賺就有了，限量款一去不復返」、「人一世，物一世，什麼也要試一次」，這種花錢的理由自我說服。貧窮不會限制思想，外在的物質才會。追求精緻沒有問題，充實生活也是好事，但要學習在能力範圍內花費，過上最貼近自己想要的生活，才是可持續的方式。