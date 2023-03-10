隱形戰隊｜劉穎鏇港姐入行即受重用 為角色苦練卻因一事險毀星途

隱形戰隊｜劉穎鏇（Tiffany）於前日（6/3）開播的TVB新劇《隱形戰隊》中，飾演警隊的反恐特勤隊（CTRU）成員「邢風」，初出場就以貼身背心服裝上陣，加上乾淨俐落的打戲，非常引人注目。而幕後劉穎鏇也是花了不少時間準備和練習，也是她這種認真的態度讓她入行7年，劇接劇且戲份不少，但她曾因一事差點毁掉順遂星途。



隱形戰隊｜劉穎鏇開拍前狠練3個月 只為更貼合角色

TVB新劇《隱形戰隊》於前日（6/3）首播，劉穎鏇飾演警隊的反恐特勤隊（CTRU）成員「邢風」，劇中的她有不少打鬧場面，她為了此角色花了3個月操練，將身型鍛鍊到更貼合角色。那時劉穎鏇會每周5日，每次會用一個半小時來鍛鍊手臂、背、腿及臀部，再花半個至1小時練跑步機，她認為在劇中是CTRU唯一一個女生，身形不能差，為角色形象花費了不少花思。

隱形戰隊｜劉穎鏇獲《超能使者》賞識 續拍《隱形戰隊》

而正正是劉穎鏇對待工作認真的態度，讓劇集監製在上一套戲《超能使者》時，就表示很欣賞她拼搏的態度，所以《隱形戰隊》也繼續找她拍攝打鬥劇份重的角色。但擁高挑身型的劉穎鏇曾表示在拍打戲時，像是踢腿或起腳的動作，畫面要好看腿就要伸直，但她的筋很緊，要多花時間練習和拉筋，沒想到44吋長腿反成她要下苦功原因。但劉穎鏇認為只要拍出來效果是好的，就覺得很有滿足感。

隱形戰隊｜劉穎鏇港姐亞軍入行 不忘學業

劉穎鏇是在2016年參選香港小姐競選而入行，當時她憑藉高挑身型和亮麗外表成大熱參賽者，最終不僅奪得「最上鏡小姐」及「現場最受歡迎佳麗獎」，更獲香港小姐競選亞軍。而當時還是在美國上學的她，不願放棄喜歡的演藝事業，決定將學士學位由加州大學，轉至可以網上遙距修讀的亞利桑那州立大學工商管理系。劉穎鏇在追求喜愛事業的同時，也不耽誤學業，最終在2020年12月取得該學士學位。

隱形戰隊｜劉穎鏇入行後機會不斷 於《青春不要臉》首擔女主

而劉穎鏇入行後也是機會不斷，先是在當時大熱節目《學是學非》中擔任主持「是非精」，後來開始拍劇，參與的都是熱門劇集，像是《踩過界II》、《鐵拳英雄》、《超能使者》等，都是擔任重要角色，其中在《青春不要臉》首度擔任女主角，更入圍《萬千星輝頒獎典禮2022》「最佳女主角」，備受重用。

隱形戰隊｜劉穎鏇曾險因緋聞毀星途（IG@itstiffanylau）

隱形戰隊｜劉穎鏇曾險因緋聞毀星途

而星途一路順遂的劉穎鏇，但在2018年時險些因一事毀星途，當時她被拍到與緋聞男友胡㻗在車上共處20分鐘，疑似摸黑車震，及後劉穎鏇嚴正否認。劉穎鏇在受訪時聲淚俱下，解釋只是朋友在車裡聊天，更表示作為女生很介意被用車震一詞來形容，很受影響。