清明拜山禁忌｜10類人不宜掃墓？新人孕婦需避席　祭祀宜在3點前

講求慎終追遠的清明節將至，最近許多人已經開始提早掃墓，利用周末安排返鄉祭祖。



台灣清水孟國際塔羅小孟老師透過社群平台提醒大家，外出掃墓時，有10大禁忌族群要特別注意，包括提醒大家掃墓時間盡量安排在下午3點前，正在感冒或是年紀過大的長者、嬰幼兒等，也都建議先避免掃墓行程，以免遇到不潔之氣。

10類不宜掃墓族群，快看看自己中了嗎？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

掃墓十大禁忌族群：

1. 準備結婚或剛結完婚：

有喜氣之人不宜掃墓，因為喜氣屬陽，掃墓為陰，容易沖煞，對情感易有傷害。

2. 懷孕中的孕婦：

懷孕中的人不可以去掃墓，因為容易招惹不乾淨的氣場，影響胎兒，在科學上來說，也擔心孕婦容易受到風寒，或上山掃墓時不慎跌倒。

3. 喜歡穿紅衣的人：

掃墓不宜穿著太艷麗，若穿著太紅讓祖靈較刺眼，恐無法得到祖靈加持。

4. 0至3歲的小孩：

0至3歲的小孩氣場比較不足，容易引來周遭好兄弟的干擾，回家容易感冒生病。

同埸加映：家居植物別亂種！5大盆栽風水禁忌 亂放中宮自築「困」局累家運（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

5. 感冒中的人：

感冒中的人或正在抗癌的人，身體較為虛弱時，前往掃墓容易吸收到不好的氣場，因此感冒中人應盡量避開掃墓。

6. 正面臨家產紛爭的人：

家中若有家產紛爭，應避免前往掃墓，以免觸怒祖先，因為當心中有怨氣時容易吸引到更負面的磁場，甚至容易憂鬱。

7. 超過80歲的長者：

80歲過後人的磁場比較弱，掃墓容易染上風寒或引起身體不適。

8. 愛噴香水的人：

掃墓時噴太多香水，容易受到眾多磁場干擾，因為習俗上認為，好兄弟與山靈都喜好香氣，帶著滿身香氣去掃墓，更容易把不乾淨的磁場帶回家。

同埸加映：銀包風水學｜11個增強財運免漏財的禁忌 想財政穩健推薦用這色！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 16

9. 早上誦經的人：

喜歡一大早就誦經的人要注意，當你誦完經後會有佛的磁場，這時前往墓地，反而容易吸引一些負面磁場靠近。

10. 愛罵髒話的人：

掃墓時不宜罵髒話，因為口出惡言時，容易惹怒周遭的好兄弟。

小孟老師也提醒，掃墓的最佳時機為上午9點至下午3點，因為這時段的陽氣最重，另外也建議，完成掃墓的民眾，最好先到附近熱鬧的地方走走，不要直接回家。

延伸閱讀：

男神怎麼了？日本街頭捕獲余文樂 「臉歪大小眼」照片曝網驚呆：怎麼老成這樣！

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】