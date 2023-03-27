52歲女愛玩Tinder與大學生交往！無視爭議：鼓勵同齡打破年齡界限

母子戀｜戀愛從不應受年齡限制，但往往對於年齡相差的情侶，大眾總會投以異樣目光。日前外國有一位52歲女士在個人社交媒體TikTok上，分享了她的愛情觀，喜歡與年輕男生約會交往，尤其是大學生。該段影片被廣傳後，在網絡上引起一陣嘩然，有人很羨慕她，也有人表示不認同。



30歲男生都太老了！20歲的才是她心儀對象

現年52歲的Patsy Mennuti在社交媒體TikTok上，分享了一段她參與大學生的男生聚會（fraternity party）影片，其中談及與年紀比她小很多的男性約會時，她並不會感到尷尬，很享受與20多歲的男性約會，反而會覺得更隨性和開心。另一段影中，更表示40至30歲的男士都不是她的目標，只有20歲的男生才是她的心儀對象。

52歲愛玩Tinder和在大學認識年輕對象（Tiktok@hellacougar）

52歲愛玩Tinder和在大學認識年輕對象

Patsy Mennuti除了會在大學校園裡尋找對象外，她表示還會在交友應該程式Tinder中，尋找合適男性，但她稱Tinder已經封鎖她的帳號四次。原因竟是大眾在看到她的個人資料時，都認為她是假帳號，會認為她這樣的年紀不可能出現在交友應該程式中，但Mennuti表示很喜歡使用交友應該程式，現在對她來就每一次使用Tinder都是挑戰，不被再次對鎖。

無視爭議！教同齡女性認識年輕男生（IG@hellacougar）

無視爭議！教同齡女性認識年輕男生

Patsy Mennuti更在其它影片中，分享到她的約會經歷，同時使不少與她年齡相仿的女生打破對年齡差距的誤解。在她頻道中的觀眾，由年輕男性至老年女性都有，經常會詢問她如何像她一樣找到合適的伴侶。但與此同時，也有觀眾強烈不讚同她時常與20多歲的年輕人約會，被責備她是：「老太婆」、「肉食動物」等更多難聽字眼。

但儘管如此，她依然喜歡與不同的年輕男性交往，並繼續鼓勵年輕男性與年長女性約會，因為她覺得在交往過程中，總能讓她找回美好的時光。