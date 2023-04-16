移民｜內地才女居港5年呻後悔！力數香港3不是遭狠批：建議回內地

【新移民｜優秀人才入境計劃】香港近年掀起移民潮，出現人才流失問題，故此優秀人才入境計劃（Quality Migrant Admission Scheme）再度引來內地網民熱議。

有自稱「優才」的小紅書用戶日前發文，直言「移居香港，我後悔了嗎？」，並苦呻居港3大後悔原因，一來看看究竟啦！



移民｜內地才女居港5年大吐苦水 呻後悔3大原因

優秀人才入境計劃是香港政府推出的一個吸引世界各地的優秀人才來香港定居，以此提升香港的競爭力的入境計劃。計劃早於2006年2月23日公佈，每年配額為1,000個，直到2021年再增加至每年4,000個。截至2021年，計劃累計引入9,131人，其中88%來自中國內地。

移民｜內地才女居港5年大吐苦水 呻後悔3大原因（RED@蕾小姐的話）

自稱「成功申請香港優才的資深人士」的帖主「蕾小姐的話」，不時在個人社交平台發文分享申請優才計劃的過程及心得，並不時以自身經歷去解答網民們的疑問。帖主指自己曾於美資公司工作，後成功申請優才計劃，至今己經在港生活5年多的帖主指，香港跟內地生活文化差異令她感到移港後悔。

移民｜1. 居港住屋租金又貴又小

香港一直存有住屋情況及房屋供不應求的問題，基本上每個人香港人的心願都是「成功上車」，無奈樓價高昂難以負擔，唯有租屋解決住屋問題。帖主指，香港的房子太小，一般房屋只有30平方，而一個月已需付14-16k港幣租金；但是內地一線城市的市中心，同樣條件的房子，租金最多8千左右。

移民｜1. 居港住屋租金又貴又小（《香港愛情故事》劇照

移民｜2. 交通費昂貴

經常會聽到「香港地咩都貴」，除了樓價貴外，帖主驚訝表示，交通也不便宜，隨便乖乘坐巴士最便宜也要6元，「過海」的話更要10幾元；相比內地一線城市只需2-5元。

移民｜2. 交通費昂貴（《笑子當老大》劇照）

移民｜3. 休閒玩樂收費超誇張

此外，健身房不便宜，一般私人教練已經需支付$600起，普通一個班更要$200多一節；對比起內地私人教練比香港便宜一半多，而健身班一節已需幾十元。美容按摩及卡拉ok同等環境下，內地同樣比香港便宜。

移民｜3. 休閒玩樂收費超誇張（《12金鴨》劇照）

帖文引熱議惹網狠批：建議你回大灣區發展

帖文上傳不久引來不少網民狠批：「看得出後悔的地方主要是因為沒錢」、「不要再拿一個地方的某一方面跟另一個地方比較」、「拿一個地方的弱點跟其他比那當然怎麼都是輸」、「別把國內想得太便宜。」

帖文引熱議惹網狠批（《奶酪陷阱》劇照）

資料來源：RED@蕾小姐的話