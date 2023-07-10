內地女大讚香港職場對女性更友好！列6大優點力推「港漂」找工作

每個城市的職場文化都有所不同，有人認為香港工時長、壓力大、令人沒喘息空問，但有人就認為香港職場對女性更友好。最近，有位港漂女在社交平台拍片分享在香港工作4年間的感覺，大讚香港職場對女性待遇平等，力推內地女生來港工作。



有位內地女「Noodle_nana」在2019年拿著工作簽證來香港，最近她就在社交平台上分享了香港職場的優點，把她留住在香港工作，甚至熱烈推薦身邊朋友來港工作，究竟香港職場有甚麼吸引之處，令內地女性都愛來港工作呢？

，有位港漂女在社交平台拍片分享在香港工作4年間的感覺，大讚香港職場對女性待遇平等，力推內地女生來港工作。（《校對女王》劇照）

香港職場優點1：晉升機會不限性別

樓主指出，曾經對香港的晉升是否存在性別歧視而感到質疑，但仔細思考後，發現自己以前的上司、現在的部門主管、公司2位總經理，甚至亞洲地區的董事通通都是女性。她更大讚香港職場的工作氛圍認真、務實，這裡的人大多都是公事公辦，只有你有能力，無論你是男女都有機會晉升。

香港職場優點1：晉升機會不限性別（冥冥之中》劇照）

香港職場優點2：香港職場禁止性別歧視

「禁止性別歧視」更加是香港不少公司中，員工入職時其中一個必學法規，一旦發現任何性別歧視，都可以隨時向人事部滙報，讓公司出面解決的。

香港職場優點2：香港職場禁止性別歧視（《我要準時下班》劇照）

香港職場優點3：面試細節不含性別歧視

樓主分享指，不少女生在內地見工面試都有機會被問到感情狀況，例如「有沒有男朋友」、「結婚了沒有」、「打算生孩子嗎」等等的問題，但由於香港有平等機會委員會及性別歧視條例監管，所以在香港見工時幾乎沒有人敢問這樣的問題，甚至在投交履歷時都可以不寫年齡、不放相片，在系統申請填寫性別時，都可以選擇「不回答」。

香港職場優點3：面試細節不含性別歧視（《校對女王》劇照）

香港職場優點4：對女性員工懷孕保障全面

受香港法律保障下，由僱員經醫生證明書證實懷孕開始至產假結束前，僱主都不得解僱該僱員，法定產假也規定了14個星期，而放完產假回來的媽媽員工，不少公司都會有相關的保障措拖，就以樓主現正任職的公司為例，公司設有育嬰室，特別為哺乳期的媽媽重返辦公室而準備，所以香港職場對懷孕女性的保障甚佳。

香港職場優點4：對女性員工懷孕保障全面（《Baby復仇記.》劇照）

香港職場優點5：應酬文化不嚴重

香港大部分人都把工作與個人生活完全分開，而且應酬文化也不嚴重，生意大多數都不需要在酒桌上談，下班時間的工作聚餐也可以自由選擇出席與否。

香港職場優點5：應酬文化不嚴重（《大叔的愛》劇照）

香港職場優點6：假期比較多

最後而且最重要的一點，就是在香港工作，假期比較多，15天年假可說是標準，還有有薪病假、生日假期等等，同事之間的相處很有分寸，請病假時除非你自由想講，否則上司一般都不會問你有甚麼身體不適，讓你保留個人私隱。