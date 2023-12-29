元祖級KOL被爆做假慈善！年中公開驚人收入 曾是哈佛商學院教材

KOL 行業近年興起，不少人都想加入，但在十多年前大多稱為博主（Blogger），是一份仍是看不見出路的職業。即使現在有不少KOL冒起，Chiara Ferragni這位元祖級博主仍擁有一大班忠實粉絲，同時是各大奢侈品牌時裝秀的常客，今年中時她更公布了自己下兩間公司去年的收入，讓眾人一陣嘩然，不愧是最強「宇宙級博主」！但近日她竟被發現做假慈善，導致形象直線下降，遭無數網民批評和指責。



Chiara Ferragni 被爆做假慈善（IG@chiaraferragni）

Chiara Ferragni 被爆做假慈善

事源在2022年的聖誕節，Chiara Ferragni公開先已與意大利糕點品牌Balocco以慈善名義合作推出了Pandoro的限定聖誕蛋糕，推出特別版粉紅聖誕蛋糕「Pandoro Pink Christmas」，當時帖文暗示大家只要購買蛋糕就可作出貢獻，以此支持意大利都靈市Regina Margherita 都靈醫院的骨癌研究計劃。當時蛋糕定價約為9歐元（約港幣77.58）比原價3.7歐元（約港幣31.89）貴不少，但不少人因她的號召和抱著做慈善的心參與購買，但可惜Chiara Ferragni最終沒有兌現承諾。

Chiara Ferragni 被爆「做假慈善」（IG@chiaraferragni）

Chiara Ferragni 遭罰款及意大利總理公開譴責

早前意大利反壟斷機構Antitrust Authority對Chiara Ferragni的公司處罰107萬歐元，監管機構更表示，Chiara Ferragni與Balocco早已在相關活動中獲取了超過100萬歐元，但Chiara Ferragni並沒有向意大利Regina Margherita醫院進行任何捐款。其後意大利總理Giorgia Meloni 對Chiara Ferragni公開譴責：「真正值得追隨的人，不是那些透過穿衣服、展示包包賺大錢的Influencer，甚至是那些推銷昂貴蛋糕，讓人誤以為他們是慈善家的人！」

Chiara Ferragni 公開道歉 同時質疑裁判不公（IG@chiaraferragni）

Chiara Ferragni 公開道歉 同時質疑裁判不公

Chiara Ferragni後來在Instagram上進行公開道歉和請求大眾原諒，表示會向醫院進行捐款，同時指這次的爭議是為溝通上的錯誤，並質疑AGCM的裁判不公平，有損了她的聲譽因此不排除提出上訴。這樣的道歉令許多網民感受到不到Chiara Ferragni的真心道歉都留言指如果不是被抓到根本不會道歉，過往美好的形象可說是直線下降。

Chiara Ferragni因興趣和用心經營 成立個人同名品牌（IG@chiaraferragni）

Chiara Ferragni因興趣和用心經營 成立個人同名品牌

現年36歲Chiara Ferragni，在14年前仍是大學生時，因為喜歡拍照，創立了博客The Blonde Salad，分享自已的穿搭及旅遊經歷。她為了讓人更多人能輕鬆閱讀，文章都是有英文及意大利文，這種貼心舉動在Instagram出現及她努力經營網站下，使她很快獲得大量關注。

其後，她在2013年成立了首個個人同名品牌Chiara Ferragni Collection，起初是以Luisa Via Roma的鞋履系列身份銷售，後來事務覆蓋到服裝、配飾、童裝等，現時分店遍佈全球。

Chiara Ferragni品牌紅遍全球 去年營收驚人（IG@chiaraferragnibrand）

Chiara Ferragni品牌紅遍全球 去年營收驚人

光提名字可能一時想不起，但Chiara Ferragni的品牌標誌定必見到，是一個有著長睫毛的眨眼Logo。讓人一眼就記著的品牌標誌和她的知名度，很快就有不同品牌的聯乘邀約，迅速紅遍全球。而主要負責為Chiara Ferragni個人品牌授權的公司「Fenice」，在2022年的收入高達6,100萬歐元，雖然她持32.5%的股份，但已是相當驚人。

Chiara Ferragni除了Fenice外，Chiara Ferragni的個人網站The Blonde Salad，是在「Tbs Crew」公司旗下，在2022年就帶來1460萬歐元收入，目前她是持有100%的股份。粗略估算Chiara Ferragni去年，光是這兩筆公開收入，已賺逾3400萬歐元（約港幣294,426,000）。

Chiara Ferragni曾被評為Forbes 30U30 成哈佛商學院教材（IG@chiaraferragni）

Chiara Ferragni曾被評為Forbes 30U30 成哈佛商學院教材

Chiara Ferragni早已不僅僅是一名KOL，她在2015年時被評為 Forbes 30 Under 30（富比士30位30歲以下精英），更被美國哈佛大學商學院邀請她及團隊作為商業案例，讓學生學習到更多成功例子。其後Chiara Ferragni在2017年，宣布由自己任「Tbs Crew」首席執行官﹐她的努力和成功是無庸置疑的。

Chiara Ferragni曾表示她不會賣出手上任何的股份，因為工作已是她生活的一部分（IG@chiaraferragni）

「Tbs Crew」和「Fenice」兩間公司的業積，都是眾人有目共睹，一直都有傳出會有新合作對象加入，而Chiara Ferragni對此表示，她不會賣出手上任何的股份，因為工作已是她生活的一部分，也希望與它一同成長，讓人期待她與品牌接下來的發展。