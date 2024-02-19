結婚戒指推薦｜婚戒8大經典款$2200起入手！3大揀婚戒須知

【婚戒推薦2024】結婚戒指是象徵著新人「執子之手，與子偕老」的盟誓，當一對新人交換對戒後，正就代表彼此對愛情的承諾，一輩子相伴對方直到永遠。近年不少奢侈品牌都紛紛推出不少款式的婚戒，而且不分男女款都可以偏向中性款，經典兼設計非常具有特色，上手效果相當好看。



結婚戒指是象徵著新人「執子之手，與子偕老」的盟誓，當一對新人交換對戒後，正就代表彼此對愛情的承諾(getty image)

8大結婚戒指推薦2024！代表彼此對愛情的承諾

結婚戒指推薦2024｜1. Cartier 1895 結婚戒指 HK$6,200

每顆卡地亞鑽石都是獨一無二的，其是寶石中的女王，用高貴的氣質展現著鑽石雕刻工匠們那精湛與細緻的工藝技術。Cartier 這款1895系列整體設計都偏向簡約，素雅，且戒圈比較細，適合手小纖細的女生，不論任何穿搭風格都適合。

婚戒推薦2024｜Cartier 1895 結婚戒指 HK$6,200 （官方圖片）

結婚戒指推薦2024｜2. MaBelle愛情榆樹 18K白色黃金結婚對戒 HK$ 8,500

MaBelle不時推出時尚多變的首飾，而品牌的婚戒亦大受女士歡迎。這款「愛情榆樹」18K/750白色黃金結婚對戒，其以簡約純樸設計為主，採用了經典線紋，盡顯得大方高貴。

結婚戒指推薦2024｜2. MaBelle愛情榆樹 18K白色黃金結婚對戒 HK$ 8,500 （官方圖片）

結婚戒指推薦2024｜3. 周生生 PROMESSA「小皇冠」18K黃金及950鉑金戒指 HK$3,200

周生生的婚嫁系列毋須多介紹，相信是不少人的首選。這款婚戒以18K黃金及950鉑金而成，有別傳統圓戒環，特別以「小皇冠」為設計主題，利用波浪曲線，展現出立體和生動的感覺，加上中間的圓點雕刻，打造出精緻感覺，寓意如公主般幸福出嫁。

結婚戒指推薦2024｜3. 周生生 PROMESSA「小皇冠」18K黃金及950鉑金戒指 HK$3,200 (官方提供)

結婚戒指推薦2024｜4. Tiffany & Co 1837™ 純銀窄版戒指 HK$2,450

要數到戒指界的經典，必定是Tiffany 1837™系列。這款戒指鐫刻有Tiffany的創立年份，並且採用標誌性的簡約流線形設計，盡顯成熟優雅氣質。

結婚戒指推薦2024｜5. GUCCI 對角設計INTERLOCKING G幼身戒指 HK$2,200

近年不少年輕夫婦都愛選擇GUCCI婚戒，簡單時尚之餘，而且十分百搭。這一款幼身戒指，採用925純銀製成，飾有對角設計Interlocking G雕刻，配搭一年四季各種衣物都沒有問題，加上價錢平宜近人，潮人必備。

結婚戒指推薦2024｜5. GUCCI 對角設計INTERLOCKING G幼身戒指 HK$2,200 （官方圖片）

結婚戒指推薦2024｜6. CHAUMET BEE MY LOVE 18K金戒指 HK$8,810

CHAUMET對戒一直都是明星婚戒首選，例如周杰倫與昆凌、趙又廷與高圓圓等。如果想感受皇室御用珠寶品牌的細膩造工，但預算有限，其實都可以考慮入門款。Bee My Love系列採用六邊形蜂巢圖案，與眾不同的幾何圖形為象徵拿破崙王權的蜜蜂圖案，配合現代風格，賦與佩戴者女王、國王般的風範。

結婚戒指推薦2024｜6. CHAUMET BEE MY LOVE 18K金戒指 HK$8,810 (官方圖片)

結婚戒指推薦2024｜7. GRAFF D Shape鉑金婚戒 HK$7,100起

GRAFF同樣都是明星、名人結婚戒指品牌首選。D Shape婚戒由大師級工匠精心雕琢及打磨，曲線優美之餘，其戒指環圈內刻有GRAFF標誌，十分適合低調含蓄的你。

結婚戒指推薦2024｜8. I-Primo Clementia

日本婚戒品牌I-Primo的每一枚結婚戒指皆由日本工匠獨家設計及訂製，Clementia系列是著重於交疊的線條創造出層次感，U字型戒環的設計盡顯高雅韻味。

結婚戒指推薦2024｜7. I-Primo Clementia （官方圖片）

結婚戒指款式挑選3大要素

婚戒款式基本上不時推陳出新，在眼花繚亂的款式要如何挑選出最適合自己婚戒，的確是令人相當煩惱！其實大家可根據自己的手指形狀及日常穿搭風格兩大要素考慮。一般婚戒的形狀設計都是以直線、波浪和V字型為主，其後再劃分有配鑽及無配鑽的款式。

結婚戒指款式挑選3大要素 (getty image)

小巧圓潤型手指：可挑選V字型戒指為主，因為過份粗或幼細的款式有機會把手指的肉肉擠出來，V字型戒指有助修飾手指的肉感，在視覺上更顯修長。

嬌小型手指：雙手較細及手指較短的人士，建議可挑選波浪和V字型設計的戒指，在視覺上顯得纖細修。不宜佩戴一些影響手指比例或整體看起來失調的寬版直線設計的戒指。

寬指節型手指：這一類人士可挑選具有分量感或寬幅的結婚戒指款式，以平衡關節及手指細差異，而且更易特顯戒指的特色，一上手更顯亮眼突出。