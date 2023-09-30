Disney+10月萬聖節片單7大推介！池昌旭新劇、《洛基》第二季上線

【Disney+10月新片推薦｜萬聖節片單】10月初就有小連假，月底又是萬聖節，最適合就是約朋友一起聚會，或宅在家好好休息！10月的Disney+ 又有有不少新片上映，除此之外，還有不少港產片、獨家日韓劇、動畫等，當中有不少非常適合萬聖節觀影，一起來看看Disney+10月的片單推介，以及註冊方法及價錢吧！



Disney+10月片單推介1. 韓國劇集《惡中之惡》 9月27日上線

《惡中之惡》相信又一部會成為熱門的話題劇集！由韓流男神兼著名動作演員池昌旭、出演《魷魚遊戲》爆紅的魏河俊於劇中鬥智鬥勇，展開一場驚心動魄的雙雄對決。劇情講述90年代的韓國首爾，有一款名叫「江南水晶」的新興毒品於夜場流行，鄉村警察朴俊末（池昌旭 飾）被招募成為臥底在任務進行期間，朴俊末被迫對所有人保密，卻驚訝地發現同樣身為警察的妻子與邪惡勢力的核心首腦有著神秘的過去。在「無間道」的危險遊戲之中盡顯人性善惡、權力欲望的黑暗。

Disney+10月片單推介1. 韓國劇集《惡中之惡》 9月27日上線（IG@disneyplushk）

Disney+10月片單推介2. Marvel Studios 《洛基》(Loki) 第二季 10月6日上線

《洛基2》第二季將延續前作劇情，而主要演員除了「洛基」湯姆希德斯頓、「希爾維」蘇菲雅迪馬蒂諾、「拉芙娜」古古瑪芭塔勞、「梅比斯」歐文威爾森等人演出外，還有關繼威加盟，光是陣容就讓人期待！而第二季會以時間變異管理局（TVA）為起點，展開一場全新冒險！關繼威會化身TVA人員 ，將與「洛基」攜手解決宇宙問題！值得一提的是，在《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》正式登場的魔王「征服者康」也出現其中！

Disney+10月片單推介2. Marvel Studios 《洛基》(Loki) 第二季 10月6日上線（IG@disneyplushk）

Disney+10月片單推介3. 萬聖節必看《書中自有魔怪谷》(Goosebumps) 10月13日上線

《書中自有魔怪谷》是一部於2015年上映的美國恐怖喜劇電影，改編自R.L. Stine的暢銷名著。故事講述少年Zach因父親離世而未能走出陰霾，母親為了重新開始，便舉家搬至近鄉郊的小鎮。Zach起初對新環境嫌棄萬分，卻認識了漂亮鄰居Hannah後改觀。然而Hannah的爸爸 R.L. Stine時常恐嚇著他要遠離其女兒，加上行徑古怪，令Zach誤會Hannah被毒打。為了英雄救美，於是他潛入其屋，更不小心把怪獸們從書中統統釋放出籠，使整個小鎮瞬間陷入險境！是一套輕鬆搞笑的電影，很適合在萬聖節觀影！

Disney+10月片單推介3. 萬聖節必看《書中自有魔怪谷》(Goosebumps) 10月13日上線（IG@disneyplushk）

Disney+10月片單推介4. 萬聖節必看《鬼咁多大屋》（Haunted Mansion）10月4日上線

萬聖節又怎能少了恐怖喜劇片，《鬼咁多大屋》是繼《加勒比海盜》系列後，迪士尼再次將樂園歡迎的遊樂設施搬上大銀幕，致敬最經典的鬼屋大宅！電影講述單親媽媽嘉比兩母子新屋入伙，卻發現屋裡陰魂不散，有超多的靈異機關。於是找來一班所謂驅魔專家，包括吹水神父、通靈KOL、派膠導遊和權威鬼屋專家，各施各法玩殘靈異界！劇情驚嚇連場，而演員陣容也不容小覷，包括了奧雲威爾遜（Owen Wilson）、珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）、謝拉力圖（Jared Leto）等演技派演員，定必是今個萬聖節必看的電影！

Disney+10月片單推介4. 萬聖節必看《鬼咁多大屋》（Haunted Mansion）10月4日上線（IG@disneyplushk）

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