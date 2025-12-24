香港特色酒吧推薦2025｜23大情侶聚會/女生小酣微醺打卡必到！

香港特色酒吧推薦2025｜不論是生日興祝、重要紀念日、年末倒數或派對狂歡，能夠讓大家暢談歡聚、環境舒適、又有特色調酒的打卡酒吧可以說是聚會尾聲的高潮及點綴。如果大家仍在尋找萬聖節、聖誕節、跨年倒數等夜生活好去處，不妨參考以下香港特色打卡酒吧的推薦吧！



香港酒吧推薦： Swim Club

有留意社交平台的話，應該對新開幕不久、人氣暴升的Swim Club並不陌生。Swim Club位於尖沙咀金普頓酒店頂層，坐擁270度的天際線以及城市景致，室內空間以荷里活山後的後院派對及南加州池畔文化為靈感，打造出充滿個性的懷舊空間。酒單主打創意雞尾酒創作，以跳水的俐落流麗曲線與準繩之中擷取靈感，讓大家無論身處室內外亦能享受完美體驗。

地址：香港尖沙咀金普頓酒店頂層



香港酒吧推薦： Shiro Central

偏好日式美酒佳餚的話，將於 2026年1 月進駐中環大館的Shiro Central可以讓你盡情探索日本風味。餐廳以日本藝術歷史為裝潢靈感，以暖色調木材、編織圖案和紋理裝飾融合日式元素，打造出全新酒吧體驗，大家可以在此享受到更具獨特日式元素的特色啤酒和汲飲式調酒（Tap cocktails）。

地址：中環大館



香港酒吧推薦： Qura Bar

喜愛華麗風格裝潢的話，位於麗晶酒店中的Qura Bar相信能夠滿足你，不單坐擁醉人香港維多利亞港景色，氣派時尚的空間充滿藝術氛圍，美酒配上以蔚藍海岸為靈感炮製的精緻美食，能使人盡情放鬆。

地址： 香港梳士巴利道18號香港麗晶酒店地下大堂



香港酒吧推薦：Cucina

想要一次過享受高級意大利餐飲與美酒，必定要一試自 2020 年起連續獲評為《福布斯旅遊指南》四星意式餐廳Cucina。Cucina 坐擁開揚維多利亞港海景，加上特色雞尾酒及新舊世紀的葡萄酒，整個體驗相當雅致浪漫。

地址：香港特別行政區九龍尖沙咀海港城廣東道3號6樓



香港酒吧推薦：Ozone酒吧

無論想小酣一杯，或想欣賞醉人風景、煙花，不妨選擇全球最高室外頂層酒的 Ozone ，維港風光相伴下享用亞洲風味小吃及特色雞尾酒，能夠盡享視覺和味覺的雙重享受，絕對是打卡不二之選！

地址：香港麗思卡爾頓酒店118樓Ozone酒吧



香港酒吧推薦：Cruise

想要一個遠離繁瑣、忙裏偷閒的空間，不妨選擇 CRUISE 空中餐廳及酒吧，日間的 Cruise 有如綠洲的露天陽台，展現出輕鬆自然及休閒⼀⾯，晚上則散發出型格的感覺。無論配搭餐點或享受特色調酒，都能有意想不到的體驗。

地址：香港北角北角邨里1號香港維港凱悅尚萃酒店23樓（西座）



香港酒吧推薦：海岸扒房Sunset Grill

想享受寧靜片刻的黃昏時光，位於東涌的海岸扒房，落地玻璃窗設計能夠觀望海岸線，將東涌港灣及機場美景的迷人景色盡收眼簾。餐廳以復古裝潢為主，更是MIRROR《12怪盜》的取景地之一，不單鏡粉們必須打卡，女生們打卡亦相當出片，在此確是味覺及視覺盡得享受。

地址：東涌怡東路9號香港東涌世茂喜來登酒店19樓



香港酒吧推薦：JUNO

日間時段或Happy Hour想遠離繁瑣、逃離工作與壓力？ 不妨到以亮麗、柔和橄欖綠色，配上大理石質感的JUNO，JUNO以開放式設計，容易採入溫暖和熙的天然日光，令整個環境氛圍更感舒適愜意，與閏密打卡談心亦不感焗束。

地址：香港上環永樂街88號地下



香港酒吧推薦：WOOBAR

對於剛過去的藝術三月，意猶未盡？藝術並不止步於畫像、音樂等創作，由3月25日至4月底，WOOBAR更以藝術大師Edgar Plans和Gongkan 的作品為靈感，打造出調酒和藝術的交匯：兩款期間限定的特色雞尾酒『The infinity』以及『Heroes』。

地址： 尖沙咀柯士甸道西1號港鐵九龍站香港W酒店6樓



香港酒吧推薦：SOLEBREW

潮人們想要特色打卡酒吧的話，不妨到這間結合街頭文化、波鞋及潮流主題咖啡吧，當中以朝啡夕酒為概念，推廣「日頭歎啡、夜晚品酒」。概念店展示多達100對珍藏波鞋的「波鞋牆」，更有多個打卡位。

地址：中環士丹頓街23號地面及地庫



香港酒吧推薦：Library Restaurant and Bar

喜愛摩納哥風的女生，相信對這家人氣餐廳酒吧並不陌生，餐廳以墨綠色為主調，充滿異國情調，室外更可以飽覽絕美的清真寺，相當打卡！

地址：尖沙咀彌敦道文遜大廈三樓



香港酒吧推薦：柏寧酒店 SKYE Roofbar and Dining「Timeless Flavour：Past」

想在繁華鬧市間尋找酒精與平靜？位於興盛銅鑼灣中有一間景觀開揚、打卡十足的酒店酒吧，日與夜的景色亦同樣醉人。

SKYE 過往的12星座雞尾酒可謂大獲好評，適逢今年推出「Timeless Flavour」主題，以過往顧客最喜愛雞尾酒作靈感，推出全新的創意雞尾酒菜單，探索過去、現在和未來，演繹出味蕾與飲食文化的變遷。過去（Past）呈獻出呈現的泰國風味 Pan-taro、靈感來自「菠蘿油」的奶香焦糖調酒 Bo-Lo-Yau、以杜松子及接骨木花調酒的經典 French 57 以及由洛神花和士多啤梨調製而成的雞尾酒 Tonic & Remedy。

地址：銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店27樓



香港酒吧推薦：Two Moons Distillery

有時微醺小酣並不是單純為了環境與賣醉，更多的是感受不一樣的調酒、體驗不同酒單碰撞的驚喜。作為本土氈酒蒸餾廠的 Two Moons Distillery，堅持香港製造以及提倡本土文化元素，將本地農場新鮮農產品與氈酒結合。除了特色雞尾酒，蒸餾廠亦用上開放式設計，大家可以品酒同時參觀酒廠，多感官形式了解氈酒。

地址：香港柴灣吉勝街8號吉勝大廈9樓A室（只限預約）



香港酒吧推薦：日照夜霧 每個人都有屬於自己的大海

不少女生未必能夠應對刺激的烈酒，特別是平常沒有喝酒習慣的女生，佳節歡聚時未必有點不夠滋味。作為本地製作的手工啤酒品牌「日照夜霧」，近期在尖沙嘴開設了一所酒室，當中更有味道豐富的手工啤酒、易入口，以全本地蜂蜜釀製而成的蜂蜜酒供應，那怕是酒量不強的女生亦可以放心品嚐！

地址：尖沙咀天星碼頭地下KP 26-28號舖



香港酒吧推薦：魚がし日本一 「Sake Flight」清酒品味體驗

喜愛日本居酒屋感覺的話，來自日本過江龍的立食壽司專家「魚がし日本一」絕對會正中你下懷。品牌的香港第二分店，選址中環街市，以開放式壽司吧檯設計，提供地道且性價比高的正宗江戶前壽司體驗。

若然擔心風格各異的清酒，味道複雜且辛辣？不妨一嚐「Sake Flight」清酒品味體驗，先以優惠價HK$88品嚐三款由集團的清酒侍酒師精心挑選的清酒，再感受店內其他清酒單。在一月至三月期間，「Sake Flight」會帶來多次獲選諾貝爾獎酒會宴席、香味澎湃討好的兵庫縣「福壽純米吟釀」、微果香，口感順滑的新潟縣「真野鶴純米吟釀」以及帶著生果芳香與平實穀物香，來自山梨縣的「七賢風凛美山純米」；三款清酒都偏輕盈、不搶口，濃度合適，女生幾杯下肚亦不會感到過於負擔。

地址：中環德輔道中80號中環街市G12號舖



香港酒吧推薦：香港嘉里酒店Red Sugar x Tjoget 獨家「MIDNIGHT SUN」雞尾酒體驗

香港嘉里酒店Red Sugar，與瑞典頂尖酒吧 Tjoget 攜手合作，引入斯堪地那維亞的獨特調酒技術，為大家帶來了前所未有的頂級酒吧體驗。這次合作，由 Tjoget Projects 創意團隊策劃的獨家北歐風情雞尾酒菜單，當中有十二款全新雞尾酒，重點推介的特調雞尾酒包括 Pomelo & Dill 、Rhubarb、Beetroot 等。大家可以在寬敞的 270 度露天平台上，盡情享受新元素雞尾酒與DJ音樂，享受與眾不同的晚上。

地點：香港九龍紅磡灣紅鸞道 38 號 7 樓

營業時間：星期一至四、星期日及公眾假期：下午 4 時至凌晨 12 時

星期五、六及公眾假期前夕：下午 4 時至凌晨 1 時



香港酒吧推薦：香港喜來登酒店 蠔酒吧

白酒配海鮮可謂鮮美之選，若是喜愛生蠔的大家有福了，在蠔酒吧就能一次過滿足所需！情人節或新春佳節間，能夠一邊欣賞醉人維港景色，一邊品味新鮮的生蠔美食，不論與愛侶或家人共渡佳節，都同樣令人心馳神往。

地址：香港九龍彌敦道20號香港喜來登酒店18樓



香港酒吧推薦：Vista Bar

想享受維港景色同時打卡一番的話，不妨前往今年年中開幕的Vista Bar，酒吧高踞30樓頂層。

大家可以在樓下Vista 品嘗完晚飯後，只需走上一層就可以繼續雅興，感受多重享受：DJ坐陣打碟、觀賞360度壯麗維港及城市景觀以及品嚐向世界知名的雞尾酒致敬的Negroni and friends精選，品味甜苦層次濃厚，以金巴利酒（Campari）、苦艾酒（Sweet Vermouth ）等主要基酒的變奏版雞尾酒。

地址：香港尖沙咀北京道一號30樓

開放時間：星期日至四 下午5時至午夜12時 星期五至六 下午5時至凌晨1時



香港酒吧推薦：The Dispensary

想感受中西文化合一的感覺，The Dispensary的輕包廂感覺絕對能夠滿足你。步進中環大館的兩樓，在意大利菜以及粵菜館間的存有一個英倫復古包廂空間，環境舒適、打卡感十足。

The Dispensary 現推出中西合壁的「Cure」雞尾酒系列，靈感來自街知巷聞的民間醫藥療法，將中式療法、百子櫃、藥館等元素轉化成酒單「治療」，酒單內有以傳統零食、酸甜可口的山楂餅為靈感的雞尾酒「Chilli Haw Margarita口立濕」、法國雙飛人藥水般的「Eucalyptus Martini萬用馬天尼」等，大家可以按個人「徵狀」去選擇心水適合的「配藥」。除了固定酒單，「Cure」系列亦特設「Daily Dose望聞問切」，這款神秘特飲可以按個人喜好而轉換，適合熱愛挑戰的你！

地址：香港中環荷李活道10號「大館」1 座 1 樓

開放時間：下午3時至午夜12時



香港酒吧推薦： Aqua Spirit

喜歡浪漫情調的話，位於高層閣樓的 Aqua 聲名大噪，場內滿滿打卡點：玻璃鏡面走廊、燈飾倒影、維港相伴的餐枱等。大家可以先在旁邊的意日食府Aqua 中盡嚐精緻菜宴，為慶祝白松露季節來臨，Aqua 亦推出香氣四溢的精緻白松露五道菜。

飽餐過後再到餐廳酒吧Aqua Spirit，酒吧設有室內外位置，室內露天空間可以無遮擋地享受維港景色。

地址：尖沙咀中間道15號H Zentre 17樓

開放時間：星期一至四及日 下午4時至午夜12時 星期五至六 下午4時至午夜1時



香港酒吧推薦：Maggie Choo’s

偏好中國風的酒吧的話，Maggie Choo’s 將在曼谷紅極一時的隱世酒吧帶到香港，成為香港最新的沉浸式特色雞尾酒吧。酒吧隱身於「古董店」的門後，場內充滿復古東方色彩，以仿古金庫門、保險箱、鐵製螺旋樓梯等打造出舊式繁華感。除了獨特的懷舊設計，場內亦齊集了傳統且充滿故事性的經典雞尾酒調酒、歌舞表演和深夜派對活動於一身，讓你回流到夜上海的獨特體驗。

地址：中環荷李活道1至13號伊沙里地下1號

開放時間：星期一至日 下午6時至午夜



香港酒吧推薦：留白Livehouse

喜愛「鬼佬涼茶」的話，由本地手工啤品牌麥子主理的留白Livehouse 絕對能夠成為你的心頭好。留白Livehouse 不僅是集酒吧、餐廳和音樂表演場地於一身，更積極推動本地、獨立音樂發展。

麥子、 留白Livehouse 亦與西九文化區自由空間大盒團隊合作邀請音樂人表演，過往曾主辦好樂團 Good Band 《在遊蕩的路上港好有你》、麥子音樂會 「相擁模式」YUSOBEIT x PANDORA，等，想欣賞到精彩的音樂表演同時享受美食，確實不容錯過這個好聚點。

地址：西九博物館道18號地下(部份文化區 自由空間

開放時間：星期二至四及日 中午12時至晚上10時 星期五至六 中午12時至晚上11時



香港酒吧推薦：The Trilogy

喜愛嚐鮮的話，The Trilogy將場所劃分成三個分部：「Keyz」夜店、位於頂樓天台的「Wav」酒吧，每個部分代表一個體驗概念，融合音樂與夜生活元素而提供多重體驗。天台的「Wav」酒吧以布吉島、邁阿密和巴厘島的海灘俱樂部為靈感，以音樂旋律、酒精等打造成一個都市綠洲。

地址：中環砵甸乍街45號The Steps H Code26樓

