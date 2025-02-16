日本再爆牀蝨？預防牀蝨5貼士：外遊後要這樣做 以免蟲蟲危機！

【牀蝨/牀蝨處理】自去年曾經爆發牀蝨災患，當時多個旅遊熱點：英國、法國、韓國，甚至連香港亦有牀蝨蹤影。近日，日本酒店牀蝨投訴激增，再傳出牀蝨消息，令大家擔心蟲蟲危機再來。如果外遊時或歸來後，發現睡覺時常感到痕癢，有種被咬的感覺，皮膚紅腫難耐的話，你就要小心檢視有否中招！



到底牀蝨是什麼？牀蝨習慣黑暗，喜愛黃昏時間吸血，牠們的傳播速度奇快，能夠藏匿在衣物、行李轆、毛巾、座位等，只要稍一不慎就可以在家居、酒店、戲院、交通工具等肆虐。最要命的是，牀蝨一般可以存活一年，繁殖能力及生命力十分強，可謂十分難根治的惡蟲！

香港亦有民眾反映機場快線列車、巴士上出現牀蝨蹤影，令人不禁擔心牀蝨已殺入香港！（《原本以為只是手機掉了》劇照）

想分辨自己是否被牀蝨咬的話，可以從3點着手：咬痕、牀上污積以及牀蝨蹤影。首先，身上咬痕的形狀：牀蝨咬痕多為一堆或者一串，而且痕癢難耐。其次，被咬後牀上亦有黑點污積，因為牀蝨在吸血後會排泄，其排泄物呈啡黑色。最後，仔細檢查家中偏暗的匿藏處：衣櫃、牆角、狀的邊緣等，看看有否白色米狀的牀蝨蛋或難聞氣味。

3大主要行為 牀蝨從外傳入家中

只有感受到睡覺痕癢的話，有機會在郊外玩樂、旅遊期間在外頭被咬，若要預防惡蟲傳入家中的話，則要注意以下幾個行為！

巴士/酒店/辦公室都有機會潛伏？3大主要行為牀蝨會從外傳入家中 （Gettyimages）

牀蝨原因：1. 牀蝨藏匿 旅行、外出帶回家中

如果長期沒有太陽照射入屋，濕熱悶焗的環境容易滋生木蝨、跳蝨等惡蟲，牀蝨最經常依附物件之上，例如行李箱、背囊手袋、酒店的衣櫃、牀邊等。如果在旅行期間，應該盡量避免將行李放在地上、衣服放入密封的塑膠袋中，回程時以酒精噴灑行李，避免將行李放近牀邊以及立即清洗身上的衣物。行李箱在不使用的時候亦應遠離家具及衣服。

牀蝨原因：2. 家具、傢俬暗藏牀蝨

新居入伙、裝修家居，不免要添置家具，而二手家具、淘寶傢俬或倉庫長期放置的家具物品等，都可能會暗藏牀蝨，容易將牀蝨引入家中。最好先做好滅蟲工作、清潔及消毒，再將家具、傢俬帶回家。

牀蝨原因：3. 共享空間 引蚤入家

公共空間人煙稠密，若果使用公共洗衣房、公用烘乾機等，應該盡量使用高温烘乾衣物，且避免使用洗滌私人衣物。另外，帶有布制座椅的交通工具亦可以能會造成牀蝨傳播，乘坐交通工具後應該盡快清洗衣物，清洗衣物前最好不要直接坐到家中沙發或牀上。

預防牀蝨5貼士 防止牀蝨滋擾！

面對牀蝨侵擾，除了勤加清潔家居，任何可能受污染的織物，例如衣服、其他牀上用品都應該用塑膠袋密封，再使用化學品熏蒸或非化學熱處理、高温清洗。另外，Dyson微生物學首席科學家Dennis Mathews亦分享了5大貼士以預防牀蝨。

預防牀蝨5貼士（《逃避雖可恥但有用》劇照）

預防牀蝨：1. 定期清洗牀單

想殺死牀蝨？熱風熱力（450度/600度）均有效殺死所有齡期的蟲蝨！Dennis Mathews建議大家每周或每兩周更換並清洗一次牀單，並以攝氏60度至攝氏90.56度的水清洗枕頭、牀單和被；並在陽光下曬乾或以高温整熨。

預防牀蝨：2. 用吸塵機清潔牀褥

牀蝨在未成年前，難以用肉眼發現，而吸力強勁的吸塵機則捕捉牀蝨、蟎蟲、皮屑和及其他過敏原。Dennis Mathews亦補充指全機密封過濾的吸塵機，更能確保吸入的牀蝨、塵埃和污垢被鎖在集塵筒內，避免家居的二次污染。

而近日消委會亦有教路，加強吸塵機清潔功效的話，可以先在吸塵機的收集袋內加入殺蟲劑，再用吸塵機吸走躲藏於牀架、牆壁、衣櫃、被褥等，而蝨被吸入收集袋後會因接觸殺蟲劑而死亡！

預防牀蝨：3.加強清潔縫隙、隱閉處

牀蝨喜好黑暗，隱藏於暗黑角落，通常難以觸碰的位置就是牠們的產地，例如牀褥縫隙、褶皺等。這些縫隙、隱閉處，藏有大量皮屑，吸塵機可能難以吸走，其實我們在清潔家居時不容忽視，可以用上吸塵機伸長吸塵機輔助或灑入具殘留性的殺蟲劑放在縫隙中。

預防牀蝨：4. 定期反轉牀褥

最簡單的去惡蟲方法就是將牀褥翻轉拍打，Dennis Mathews建議每6個月反轉一次牀褥，可以保持牀褥彈性及清潔度，在換牀單時可以加上棍子拍打、噴灑清潔劑以及再用吸塵機徹底清潔一次。

預防牀蝨：5.保持家居清潔整齊

想將牀蝨趕盡殺絕，就一定要勤加清潔家居，注意家居衛生，定期清理卧室周圍的雜物，以減少牀蝨隱藏的機會。Dennis Mathews亦補充道應保持牀周圍和牀下空間的清潔，定期吸塵潔淨家居。

資料來源：Dyson微生物學首席科學家Dennis Mathews