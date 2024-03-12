01女生送禮｜尖沙咀SAVVY四人分享菜單：鐵板燒、澳洲M5和牛西冷

【尖沙咀美食/尖沙咀酒店晚餐推介】辛苦工作一整天，下班後當然要和親朋好友好好享受，放鬆身心「Chill下」。如果想找一個交通方便、用餐舒適、打卡IGable的尖沙咀餐廳的話，位於海港城太子酒店( Prince Hotel ) 的SAVVY是個好選擇。

佔地超過8,000平方呎的SAVVY，集酒吧、酒廊及餐廳於一身，為大家提供精製的分享菜單 (Sharing Menu) 、時令鐵板燒烤等特色美饌，絕對是約會聚餐好地方的首選。想和家人好友一同分享美食，體驗SAVVY一系列美味佳餚的話，記得睇到文尾，參加《01女生》送禮活動，有機會獲得SAVVY全新分享菜單 (四人餐)，名額10個，大家不要錯過！



SAVVY全新特色餐饗體驗

主打亞洲美饌、特色燒烤的SAVVY，設計充滿現代感，主要分為時尚酒吧、優雅酒廊和個性不凡的餐廳三個不同區域。由總廚吳冠龍及團隊精心炮製各種佳餚，當中包括環保海鮮、特色麵食、素食或無麩質選項、烤爐精選、特色鐵板燒等，為大家帶來獨特開懷的美食體驗。餐廳另設兩間貴賓室，滿足不同客人需要，不論是商務或私人活動的用餐模式，都可一一配合。

特色鐵板燒

鐵板燒是SAVVY的主打特色，大家可以嘗試豐富多樣的鐵板燒菜單。由廚師即席烹調各種頂級新鮮海鮮和肉類，包括新鮮甜美的活波士頓龍蝦、大連活鮑魚、北海道刺身級帶子及鮮嫩的黑豚扒、宮崎A5和牛西冷及澳洲和牛牛柳粒等，締造難忘的舌尖體驗。

全新Sharing Menu 和好友分享喜悅

和閏蜜知己一同開心Share絕對是生活小確幸，所以十分推薦大家聚餐時嘗試SAVVY的分享菜單，和好友分享快樂。SAVVY一共推出兩款二人餐及四人餐，充滿視覺享受之餘，味蕾亦獲得大滿足。

SAVVY 全新分享菜單 (SAVVY)

Sharing Menu 推介1：招牌二人餐

無肉不歡的你們必須點這個套餐！當中包括北海道刺身級帶子、日式海蝦蔬菜拼盤、SAVVY特色雜菜湯、烤澳洲乳飼羊扒、北印度香炸雜菜等。特別推薦鐵板印度香烤拼盤，由圓柱形印度土窯爐炮製，異國風味十足，不少食客食過後都表示「必須Encore」，回頭率100%！

Sharing Menu 推介2：健康二人餐

如果想食輕盈一點的話，就可以嘗試這個健康套餐，當中包括新蟹肉餅、中式素肉餃子、正宗北印度咖喱素菜拼盤配烤餅及印度飯，滋味十足！

Sharing Menu 推介3：豐盛四人餐

一場奢華難忘的用餐體驗，絕對能為好友暢聚時光更錦上添花。四人套餐主打多元化美食，當中必食推介為招牌「虹吸」泰式大頭蝦冬蔭功，冬蔭功以虹吸咖啡壺方式創意呈現，透過加熱及冷卻載滿香料、香茅和香草的咖啡壺，讓冬蔭功湯的香濃精萃發揮至極致，入口更濃郁香辣。

另外，亦有惹味多汁的印尼沙爹串、清爽的泰式海蝦柚子沙律、鮮甜美味的大連活鮑魚、風味滿溢的鐵板燒挪威三文魚柳、澳洲M5和牛西冷配以忌廉菠菜及扭扭薯條，必定讓你們捧腹而回！

詳情

價錢：分享菜單二人餐 HK$798起；四人餐 HK$1,595 (另設加一)

生日優惠：壽星凡於生日月份惠顧四人分享套餐，即送精選氣泡酒乙瓶及招牌藍莓芝士餅（一磅）乙個，更會為您佈置精緻生日裝飾。

預約：2113 6188 / 電郵 savvy@marcopolohotels.com / savvyhongkong.com

地址：九龍尖沙咀廣東道23號太子酒店3樓SAVVY



【01女生送禮】SAVVY 四人分享菜單

禮品：SAVVY 四人分享菜單

價值：HK$1,595

名額：10 個

活動日期：3月12日至3月19日

公佈日期：3月20日

得獎者inbox01女生最後限期：3月27日

參加方法：

1) 必須Follow 01女生的 Instagram 或 讚好 Facebook。

2) 必須Follow SAVVY 的 Instagram 或 讚好 Facebook 。

3) 只需要回答指定問題，就有機會得到名額1個！

4) 於SAVVY享用四人分享菜單後，需於指定日子前inbox女生分享用餐體驗(約100字評價及2張照片)，將刊登在01女生網站內。

活動條款及細則：

1. 每位參加者於此活動中只會獲獎一次。

2. 如讀者以不同帳戶重覆參加抽獎活動，也只會計算為一次抽獎機會。

3. 所有獎品不得轉讓、更換、退回、兌現現金或其他獎品。

4. 需於體驗後遞交1-2張照片及用家體驗感受(大約100中文字)，資料會刊登於01女生網站內。

5. 參加者需如實提交所有個人資料，不接受抄襲、侵權、任何敏感或不法成份。

6. 相片必須屬於參加者本人，不接受網上轉載、官方提供之相片。

7. 01女生保留使用相片作宣傳此活動之權利。

8. 體驗報告須按指定截止日期前遞交所有資料，如欠交、資料不齊或遲交者，需繳付相關費用。

9. 參加者所提供的個人資料會用作領獎時核對之用，如提供的資料有錯漏或不正確，而導致本公司未能聯絡參加者或核實參加者的身份，有關參與資格將會作廢。

10. 所有獎品均由供應商 (第三者供應商) 生產及提供。一經完成換領程序，本公司將不會為閣下或他人使用禮品時所導致之任何損失而負責。本公司僅此重申不對禮品之保養或使用後果負上任何責任。

11. 如發出獎品後有任何問題或遺失，本公司將不會補發。

12. 所有禮品圖片及產品尺寸只供參考，一切以實物為準。所有獎品不得轉讓、更換、退回、兌現現金或其他獎品。

13. 是次活動適用於香港。

14. 如得獎者逾期辦理領獎手續和領取禮品，將作取消資格。

15. 本公司有權保留或更改是次活動的條款及細則而不作另行通知。

16. 如有任何爭議，本公司保留最終決定權。