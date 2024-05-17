公務員加薪│盤點歷年加幅　多次跑贏整體打工仔？　減薪有先例！

【公務員加薪 / 加薪幅度】薪酬趨勢調查委員會周四（16日）公布2024年薪酬趨勢調查報告，各級公務員加薪淨指標，分別是高級公務員4.01%、中級公務員4.32%、低級公務員5.47%。政府表示，行政會議將按現行機制，考慮不同因素後再作出決定。

翻查資料，公務員薪酬加幅不時都高於一般打工仔同期人工加升幅，例如去年公僕最多加薪4.65%，而整體僱員人工中位數升幅僅3.5%。至於近年政府財赤持續，有聲音要求公務員減薪以助開源節流、共度時難，而事實上公務員減薪已有先例，當中高級公務員於2009年曾減薪逾5%。以下回顧公務員歷年加薪及減薪幅度，以及同期打工仔人工增長。



比較近5年公務員及全港僱員薪酬加幅，中低級公務員除了在2020及2021年凍薪外，其餘年份加幅都較後者高。

近年政府財赤持續，有聲音要求公務員減薪以助開源節流、共度時難。（資料圖片）

高級公務員方面，去年薪酬加幅為2.87%，稍低於同期本港較高收入僱員（註：以月入剛好高於75%僱員的人士為例）約3.1%的人工升幅。至於在疫情前的2018及2019年，高級公務員分別加薪4.06%及4.75%，而收入較高的打工仔同期人工增長分別只有3.60%、3.30%。

作為今年公務員調薪參考指標之一的薪酬趨勢淨指標（公務員事務局文件）

以往於經濟低迷情況下，公務員於過別年份曾凍薪，包括2003年即沙士當年、2006年、2009年，以及新冠疫情下的2020年及2021年；更曾經3次減薪，包括2004、2005年全體公務員減薪3%，以及2009年高級公務員減薪5.38%。近年政府財赤持續，有聲音要求公務員減薪以助開源節流，但也意見表示反對。

為控制開支增長，政府自2021/22年度起凍結公務員編制，而資料顯示，2023/24年公務員薪酬及附帶福利開支修訂預算為1,571億元，按年升5.6%。