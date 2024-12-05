生活成本排名│香港成全球最貴城市超越新加坡　1種常吃食材升咁多

美世人力資源顧問公司（Mercer）早前公布2024年《生活成本城市排名》，香港超越新加坡，再度被評為全球生活成本最高城市。按消費類別劃分，香港住屋租金成本按年上漲8%，另有一項選定商品價格上升近25%，而雞蛋升幅亦達13.7%，升幅遠超住屋成本！



生活成本調查於2024年3月進行，涵蓋226個城市，統計逾200種商品及服務成本，包括住房、交通、食品、服裝、家居用品和娛樂活動，計算出各地生活成本指數，以助企業制定外派人員的薪酬方案。

美世人力資源顧問公司（Mercer）早前公布2024年《生活成本城市排名》，香港「擊敗」新加坡，再度被評為全球生活成本最高城市。（資料圖片）

今年香港繼續是全球生活成本最高城市，再次超越新加坡（第2位）及一眾歐美城市，如蘇黎世、日內瓦、紐約、倫敦等。除香港和新加坡外，亞洲生活成本較高城市還包括上海（第23位）、北京（第25位）和首爾（第32位）。

2024年生活成本最高10個城市▼▼

第1位 香港

第2位 新加坡

第3位 蘇黎世

第4位 日內瓦

第5位 巴塞爾

第6位 伯爾尼

第7位 紐約

第8位 倫敦

第9位 拿騷（巴哈馬首都）

第10位 洛杉磯

2024年《生活成本城市排名》中，新加坡排名第2。（資料圖片）

具體分析不同消費類別物價變動，香港住屋（租金）成本按年升8%，雖然升幅在不同消費項目中並非最高，但由於住屋通常佔生活開支較大部份，租金成本上升對外派人員的生活水平會有較大影響。

另外，香港食用橄欖油價格在過去一年升25.4%，是選定商品中最高，這主要由於近年橄欖失收所致。不過，橄欖油並非本港最常用食用油，其價格急升未必太影響市民生活，翻查統計處資料，本港食油物價指數，最新按年下跌0.5%。不過，雞蛋的價格在過去一年升13.7%，由於屬市民常吃食品，市民或會感受到食材價格上升。