特朗普、C朗每日瞓幾耐？　入嚟玩遊戲估10位名人睡眠時間！

每逢長假期除了出外遊玩，不少人都會把握機會趁機「補眠」。許多研究都指出人類每日最理想是睡足8小時，大家是否知道以下10位名人每日會睡幾多小時？不妨玩個小遊戲估下！
美國總統特朗普（Donald Trump）▼▼▼
特朗普下台後想必將密切關注拜登的一舉一動，尤其是在中美關係方面，並伺機攻擊拜登親華。（美聯社）
德國總理（Angela Merkel）▼▼▼
G20：圖為德國總理默克爾（Angela Merkel）11月21日出席二十國集團視像峰會。（AP）
葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）▼▼▼
歐聯G組，祖雲達斯靠C朗拿度及艾華路莫拉達各入一球，主場以2：1反勝費倫斯華路士，以9分提早晉級。（路透社）
拳王阿里（Muhammad Ali）▼▼▼
傳奇拳手，前重量級拳王阿里（Muhammad Ali）上星期病逝，全球政要、名人都向他致意崇高敬意。（資料圖片）
網球女王莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）▼▼▼
莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）（Getty Images）
Facebook創辦人兼行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）▼▼▼
朱克伯格（Mark Zuckerberg）（Getty Images）
Twitter行政總裁多爾西（Jack Dorsey）▼▼▼
多爾西於2006年創辦Twitter，任行政總裁至今。（AP）
美國樂壇天后Taylor Swift▼▼▼
Taylor Swift（IG@Taylorswift）
美國著名影星「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）▼▼▼
The Rock為了《Black Adam》密密操肌。（Dwayne Johnson IG）
「地獄廚神」Gordon Ramsay▼▼▼
名廚Gordon Ramsay (Fox)
估完10位名人睡眠時間，不如玩個遊戲對比下自己同名人瞓幾耐！
數數你答啱幾多條，然後睇下自己係乜嘢級數？
答啱0至4條，係咪無諗過唔少名人每日都瞓唔夠8個鐘呢😆
答啱5至8條，唔錯！睇嚟你都好留意名人瞓覺時間～
答啱9至10條，連名人瞓幾多個鐘都瞭如指掌，厲害👍