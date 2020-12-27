特朗普、C朗每日瞓幾耐？　入嚟玩遊戲估10位名人睡眠時間！

研數所
撰文：
最後更新日期：

每逢長假期除了出外遊玩，不少人都會把握機會趁機「補眠」。許多研究都指出人類每日最理想是睡足8小時，大家是否知道以下10位名人每日會睡幾多小時？不妨玩個小遊戲估下！

美國總統特朗普（Donald Trump）▼▼▼

特朗普下台後想必將密切關注拜登的一舉一動，尤其是在中美關係方面，並伺機攻擊拜登親華。（美聯社）

德國總理（Angela Merkel）▼▼▼

G20：圖為德國總理默克爾（Angela Merkel）11月21日出席二十國集團視像峰會。（AP）

葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）▼▼▼

歐聯G組，祖雲達斯靠C朗拿度及艾華路莫拉達各入一球，主場以2：1反勝費倫斯華路士，以9分提早晉級。（路透社）

拳王阿里（Muhammad Ali）▼▼▼

傳奇拳手，前重量級拳王阿里（Muhammad Ali）上星期病逝，全球政要、名人都向他致意崇高敬意。（資料圖片）

網球女王莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）▼▼▼

莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）（Getty Images）

Facebook創辦人兼行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）▼▼▼

朱克伯格（Mark Zuckerberg）（Getty Images）

Twitter行政總裁多爾西（Jack Dorsey）▼▼▼

多爾西於2006年創辦Twitter，任行政總裁至今。（AP）

美國樂壇天后Taylor Swift▼▼▼

Taylor Swift（IG@Taylorswift）

美國著名影星「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）▼▼▼

The Rock為了《Black Adam》密密操肌。（Dwayne Johnson IG）

「地獄廚神」Gordon Ramsay▼▼▼

名廚Gordon Ramsay (Fox)

估完10位名人睡眠時間，不如玩個遊戲對比下自己同名人瞓幾耐！

數數你答啱幾多條，然後睇下自己係乜嘢級數？

答啱0至4條，係咪無諗過唔少名人每日都瞓唔夠8個鐘呢😆

答啱5至8條，唔錯！睇嚟你都好留意名人瞓覺時間～

答啱9至10條，連名人瞓幾多個鐘都瞭如指掌，厲害👍

港男女平均身高全球排47及69名　呢幾位藝人身高你估唔估到？
盤點全球各地男女平均身高　世界第一竟然係呢個歐洲國家！
港人平均智商全球排第幾？　呢14位名人原來IQ爆燈！
衝上雲霄大選15參賽者IG比併有1個贏到開巷　撼全民造星得唔得？
全民造星III︱10強邊個最受網民歡迎？　即睇社交媒體追蹤人數！
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。