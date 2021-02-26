香港邊度最多行山徑？　一文看郊野公園行山徑長度、所需時間

撰文： 林奧莉 賓尼迪 最後更新日期： 2021-02-26 13:30

疫情下不少市民放假都會郊遊呼吸新鮮空氣。根據漁護署「郊野樂行」網頁，全港原來共有129條郊野公園行山徑，西貢佔最多，有27條；其次為港島，有24條。

行山徑長度為衡量是否適合自己的指標之一，現時全港最長的行山徑為麥理浩徑，10段共長100公里。若分段計算，位於大嶼山的芝麻灣郊遊徑則為最長行山徑，長達18.5公里，由田夫仔至屯門的麥理浩徑（第10段）長15.6公里，排第2。

而短程行山徑主要為樹木研習徑及家樂徑，當中大潭樹木研習徑為最程路徑，只有70米。

在所需時間方面，郊野公園共有53條行山徑需時1小時以下，適合行山新手。需時5小時或以上有8條，其中芝麻灣郊遊徑需時8小時。

若計算各方面難度，船灣淡水湖郊遊徑長達15.5公里、需時7小時，無論在長度、時間及路面狀況均被評為最難行。若想輕鬆地接觸大自然，可考慮行大潭、大灘及涌背的樹木研習徑。

另外，康文署「行山樂」網頁亦有推介香港44條具特色的行山路線，當中西貢及清水灣的路線佔最多，有13條。

康文署推介的路線中，由烏蛟騰走至鹿頸的「東北環走訪烏荔」路線，以及由港鐵東涌站走至大澳的「涌經沙螺出大澳」路線，同樣長達13公里，兩者按路面環境相比「東北環走訪烏荔」難度高一級。

在所需時間方面，康文署推介的行山路線大多需時約4至4個半小時，共有27條。最短的3小時及最長的6小時各有1條，分別為「鶴藪沙羅鳳園遊」及「東北環走訪烏荔」。