暴雨水浸│全港4個水浸黑點、18區222個容易水浸地點全名單│附地圖

【暴雨 / 水浸 / 黑點】近期本港暴雨連場，引發多處水浸。現時全港有4個水浸黑點，分別位於元朗、大埔、油尖旺、南區。而除了水浸黑點外，當局亦曾公布全港約220個容易受雜物或枯葉等阻塞而水浸的位置，地點遍布港九新界18區，當中包括2023年9月「世紀黑雨」時頓成澤國的黃大仙龍翔道，以及其他鬧市地帶如彌敦道、軒尼詩道等。至於哪一區最多水浸易發地點？你住所附近是否容易水浸？即看詳細名單。



水浸黑點是根據雨水排放系統的排洪能力、以往水浸紀錄、接獲水浸投訴及相關地點防洪標準而編製。根據受影響地點水浸範圍及程度，水浸黑點可分為四個等級，包括：嚴重（第4級）、中程度（第3級）、小程度（第2級）和輕微（第1級）。

近期本港暴雨連場，引發多處水浸。（資料圖片）

全港4個水浸黑點

現時全港有4個水浸黑點，分別是元朗石湖圍、大埔林村谷盆地、油尖旺漆咸道南的加連威老道和柯士甸路之間、南區薄扶林村。當中石湖圍水浸黑點等級屬第3級，林村谷盆地屬第2級，其餘兩處為第1級。

全港18區約220個容易水浸地點全名單

除了水浸黑點外，運輸及物流局於2024年曾向立法會披露，本港有222個容易受雜物或枯葉等阻塞而出現水浸地點，當中包括2023年「世紀黑雨」時嚴重水浸的黃大仙龍翔道，以及其他鬧市地帶如彌敦道、軒尼詩道等，另有不少位於鄉郊地點。

18區比較，元朗區有最多容易水浸地點上榜，達31個；其次是東區（21個）、中西區（20區）。至於深水埗、荃灣、黃大仙區內上榜地點則較少，介乎4至6個。