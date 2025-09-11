飲食業寒冬│8間上市餐飲集團利潤同插水　3間虧損中式餐飲蝕最慘

市民蜂擁北上和外遊，留港消費習慣改變，本地餐飲市場備受衝擊。本港8間主要上市餐飲集團（包括大家樂、太興、大快活、譚仔國際、富臨、稻香、叙福樓、翠華）2024年度利潤均倒退，跌幅至少三成，更有3個集團由盈轉虧，當中以2間主打酒樓業務的中式餐飲集團業績最慘淡！

註：文中貨幣單位均為港元。為方便比較，只比較各集團2024年度全年業績表現，而各集團有不同財政年度年結日，文中僅比較相關集團截至2024年12月31日或截至2025年3月31日的財政年度，以下均稱作2024年度。譚仔國際今年8月已完成私有化從聯交所退市。



8間主要上市餐飲集團中 5間營收按年倒退

在本港8間主要上市餐飲集團中，2024財年有5間集團的香港地區收益按年下降，包括大家樂、大快活、富臨、稻香、叙福樓。當中在本地業務規模較大的大家樂，香港地區收益按年微跌1.4%至70.7億元。

「牛涮鍋」母公司、近年引進「牛角」、「挽肉與米」等品牌的叙福樓，其香港地區收益由2023年度12.8億元跌至2024年度10.6億元。（資料圖片）

此外，「牛涮鍋」母公司、近年引進「牛角」、「挽肉與米」等品牌的叙福樓，其香港地區收益由2023年度12.8億元跌至2024年度10.6億元，跌幅17.3%為8間餐飲集團中最明顯。該集團解釋，「2024年上半年全球經濟仍然不穩，主要受金融市場動盪及持續高息環境影響。該等因素導致本地消費能力疲弱，繼而令收入有所減少。」

港人假日北上或外遊、平日留家 衝擊餐飲業

若比較各集團整體經營業務（即包括本地及非本地業務），則以稻香收益由2023年度29.5億元減少至上年度24.3億元、跌幅17.8%最多。稻香內地業務收益由2023年度11.7億元，按年縮減31.3%至2024年度約8億元。

該集團於年報中直言，「（本地）公眾於周末及長假期愈發傾向選擇出境旅遊，而平日夜晚多數人偏好留在家中。此等消費模式年內對本港餐飲業造成顯著衝擊」。對於內地業務，集團亦表示，「於中國內地餐飲業競爭激烈的營商環境下，我們的食肆業務更因企業宴會、節慶宴席及婚宴等大型餐飲需求顯著萎縮而備受衝擊—此類業務過往佔內地業務重大比重。」

8間上市飲食集團利潤全倒退

利潤表現方面，8間上市餐飲集團2024年度溢利全體「插水」，當中富臨、稻香、叙福樓更錄得虧損。值得留意的是，虧損規模最大的富臨和稻香，均以酒樓點心、海鮮、火鍋等中式餐飲為主要業務之一，其中富臨於年報中指出，「於2024年至2025年上半年，香港餐飲業面臨多重挑戰。雖然整體經濟持續復甦，但消費者消費意願仍然疲弱」、「餐飲業整體收益呈現分化趨勢……中式餐館及酒吧則面臨較大壓力。」

展望來年市場，不少集團都提及本地餐飲業處於轉型期，在消費者習慣轉變、外圍經濟環境影響下，香港餐飲業仍然挑戰重重，但也期待新政策措施可為本地市場注入新動力。