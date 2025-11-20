月薪呢個數高過一半打工仔！最新各行職級人工　你有無underpaid?

【港人月薪／薪酬待遇／統計處／最新數據】統計處公布2025年第三季（2025年7至9月就業人士月入數據，你的薪金到底是否合乎行情呢？數據顯示，港人最新就業收入中位數為22,300元，按年上升300元。至於不同行業、職級最新的工資中位數又是多少，即比較數據看看你人工有否「underpaid」！



2025年6至8月，本港市民每月就業收入中位數（不包括外籍家庭傭工，下同）為22,000元，若每月薪金多於這水平，便已比全港一半打工仔高。當中男性就業每月就業收入中位數25,000元，女性為20,000元，兩者相差5,000元。

月入中位數最高的行業類別前3位分別是「金融及保險」（40,000元）、「公共行政、社會及個人服務」（26,600元）、「其他行業」（25,000元）。

月入中位數最高的行業類別前3位分別是「金融及保險」（40,000元）、「公共行政、社會及個人服務」（26,600元）、「其他行業」（25,000元）。（資料圖片）

不同職級之中，經理級就業人士月入中位數最高，達到50,000元，較去年同期的46,000元上升4,000元。其次是專業人員，月入中位數為49,000元，較去年同期47,000元增加2,000元。

至於比較不同年齡組別，35至44歲打工仔最新月入中位數達28,500元最高，按年上升1,400元，升幅達5.17%較其他年齡層高。