最新人工中位數│月薪呢個數高過一半打工仔！最新各行業職級人工

【港人月薪2026／薪酬待遇2026／統計處／最新數據／人工中位數2026 / 2026年4月最新公布】統計處公布最新一季就業人士月入數據，你的薪金到底是否合乎行情呢？數據顯示，2025年12月至2026年2月港人就業收入中位數為23,000元，按年上升500元。至於不同行業、職級最新的工資中位數又是多少，即比較數據看看你人工有否「underpaid」！



統計處2026年4月公布最新薪酬數據，2025年12月至2026年2月，本港市民每月就業收入中位數（不包括外籍家庭傭工，下同）為23,000元，若每月薪金多於這水平，便已比全港一半打工仔高。當中男性就業每月就業收入中位數25,000元，女性為20,500元，兩者相差4,500元。

月入中位數最高的行業類別前3名分別是「金融及保險」（40,000元）、「公共行政、社會及個人服務」（28,000元）、「其他行業」（25,500元）。

月入中位數最高的行業類別前3名分別是「金融及保險」（40,000元）、「公共行政、社會及個人服務」（28,000元）、「其他行業」（25,500元）。（資料圖片）

不同職級之中，經理級就業人士月入中位數最高，達到50,000元，。其次是專業人士，月入中位數為49,400元。

至於比較不同年齡組別，35至44歲打工仔最新月入中位數達29,000元最高，按年上升1,000元或3.6%。而60歲或以上打工仔月入就由前一年同期的16,000元，增加1,000元至今年的17,000元，升幅達6.3%較其他年齡層高。