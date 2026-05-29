公務員加薪│薪酬淨指標最高4.12%！歷年加人工幾多次跑贏打工仔？

【公務員加薪 / 加薪幅度】2026/27年度公務員薪酬趨勢淨指標出爐，按薪金級別劃分，高、中、低層分別為4.12%、2.64%及1.17%。薪酬趨勢調查淨指標並不代表最終公務員加薪幅度，實際調整幅度將交由行政會議參考決定。

以往公務員薪酬升幅不時都高於一般打工仔同期人工加幅，不過在部份經濟環境欠佳的財政年度，公僕則會凍薪甚至減薪，例如2009年高級公務員曾減薪逾5%。以下回顧公務員歷年加薪及減薪幅度，以及同期打工仔人工增長。



公務員實際薪酬調整會因應多方面因素考慮得出，除了薪酬趨勢淨指標，亦包括經濟狀況、生活費用的變動、政府財政狀況、公務員職方對薪酬調整要求，以及公務員士氣。酬趨勢淨指標與最終實際薪酬調整或會有一定差距，例如在2024年，高、中、低層薪級的薪酬趨勢淨指標分別為4.01%、4.32%及5.47%，公務員當年最終劃一加薪3%。

比較近年公務員及全港整體僱員薪酬加幅，撇除2020、2021、2025年凍薪年份，人數佔多的中低層薪級公務員在2022、2023年薪酬加幅均較本港整體僱員高，在2024年則低於後者。

高級公務員方面，2022至2024年薪酬加幅介乎2.5%至3%，接近本港較高收入僱員（註：以月入剛好高於75%僱員的人士為例）同期人工升幅。至於在疫情前的2018及2019年，高級公務員加薪幅度分別達4.06%及4.75%，顯著高於本港高收入打工仔同期人工增長（分別為3.60%、3.30%）。

2026/27年度公務員薪酬趨勢淨指標出爐，按薪金級別劃分，高、中、低層分別為4.12%、2.64%及1.17%。（資料圖片）

以往於經濟低迷情況下，公務員曾減薪，包括2004、2005年全體公務員減薪3%，以及2009年高級公務員減薪5.38%。