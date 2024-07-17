DSE放榜2024誕10狀元　聖保羅男女中學狀元總數拋離女拔、皇仁

【文憑試狀元 / DSE狀元 / JUPAS改選2024／DSE放榜2024／DSE分數對照／計分入大學 / 大學聯招】中學文憑試（DSE）今日（17日）放榜，今屆共有10名文憑試狀元，即取得6科5**，以及於公民與社會發展科取得達標成績；當中有8名為「超級狀元」，即額外於數學延伸部分（M1或M2）取得5**成績。



狀元來自8間傳統名校，其中喇沙書院、聖保羅男女中學各有兩名男狀元，另外拔萃男書院、英皇書院、英華女學校、培正中學、聖若瑟書院、香港中國婦女會中學各誕一名狀元。當中聖若瑟書院、香港中國婦女會中學是首次有文憑試狀元。



至於由首屆文憑試開考至今，哪間學校誕生過最多狀元？下文回顧各校往績，到底哪間學校是狀元搖籃之最。



由於今年開考的公民科只計「達標與不達標」，今年狀元成績標準為取得6科5**，以及於公民與社會發展科取得達標成績，有別於過往取得7科5**。

先看歷年狀元人數▼▼▼

今年共有10名文憑試狀元，是繼2019年12名、2022年11名狀元（包括覆核後成績），有較多狀元的一年。

今年聖保羅男女中學有兩名男狀元，令該校文憑試狀元數目增至18人，成為截至2024年出產最多狀元的學校。其次是拔萃女書院及皇仁書院，分別都有14人。

▼DSE中學文憑試10名狀元學校▼

中西區英皇書院

中西區英皇書院超級狀元葉劭源 。(黃梓琛攝)

中西區聖若瑟書院

聖若瑟書院超級狀元廖俊翔考獲7科5**，當中化學、生物、經濟及數學延伸M2取得5**。(林幸言攝)

中西區聖保羅男女中學

聖保羅男女中學誕兩名超級狀元，分別是黃澍僖（圖左）和歐陽張維。（陳葦慈攝）

中西區英華女學校

英華女學校狀元劉翯悠。（鍾蒨宜攝)

西灣河香港中國婦女會中學

香港中國婦女會中學狀元姚臻怡（圖右）。（盧翊銘攝）

旺角拔萃男書院

九龍塘喇沙書院

喇沙書院超級狀元鍾柏綸（圖左）及狀元陳澤鋒。(董素琛攝)

何文田培正中學

培正中學狀元鄺弘哲。（陳麗娟攝）

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