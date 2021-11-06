長橋證券App推迎新三重賞！快閃搶iPhone iPad　港股美股終生免佣

美股近日愈升愈有，道指及標普更屢次破頂，吸引不少股民開拓美股戰線。多間券商有見及此，紛紛推出奇招吸客，其中來自新加坡的長橋證券（LONGBRIDGE）登陸香港後即推出迎新三重賞*，客戶除可快閃免費搶蘋果手機（Apple iPhone）及三星（Samsung）手機外，還可享港股美股終生免佣，以及獲贈價值約1000港元的美股超微半導體公司（AMD）一股，而此股過去1個月更升值三成！



近日美股三大股道瓊斯工業平均指數（DJI）、納斯達克綜合指數（IXIC）及標準普爾500指數（SPX）走勢強勁連日破頂，帶動投資者入市氣氛。多間券商亦推新招吸客，其中長橋證券除了快閃搶iPhone、送價值約1000港元的美股外，達成指定條件更可以港股、美股終生免佣，究竟是否抵用呢？

獎賞一：價值約千元超微半導體公司（AMD）股票

活動規則：開戶匯入金額10,000港元，並維持日均資產30天

「半導體」是電腦、智能手機、遊戲機、汽車，甚至資料中心伺服器的關鍵組件，受疫情影響，蘋果iPhone 13、索尼（Sony）家用遊戲機PS5、車廠等都需要半導體提升產能。在全球半導體供不應求下，AMD料能受惠，股價持續破頂具升值潛力。截至11月3日，AMD收市報130.53美元（約1012港元），股價較上月升三成。

獎賞二：印花排名賽領現金券等獎品 舊客戶亦可參加

活動規則：只要註冊長橋香港帳戶，無論新舊客戶均可參與活動。通過分享鏈接邀請身邊的朋友註冊帳戶及登入長橋香港手機應用程式，參加的客戶每邀請一位朋友成功註冊後，邀請人可以得到一個印花，被邀請人可以得到50元現金券。活動結束後參與活動的客戶會按邀請人獲得的印花數量依次排名，持有印花最多者便可獲得大獎，共有超過10,000份獎品。

要注意的是，獲排名的客戶須在指定期限前開戶，才獲領取獎品資格。

獎賞三：快閃搶iPhone、三星手機

活動規則：長橋手機應用程式註冊用戶，可在 11月26日、11月29日、12月2日、12月5日每晚8時，於長橋手機應用程式活動頁參加活動，以先到先得形式「鬥快秒殺（換領）」禮品。

每位用戶最多只能換領一個獎品，成功換領任意獎品後，不能再換領其他獎品，而成功換領的獎品，需在2021年12月13日前滿足該獎品對應的淨值資產要求。

了解各項獎賞詳情，可按此處。

* 優惠及活動受條款約束。

港股美股終生免佣金 今年內現金IPO認購費全免



買賣股票時，除了股票本身價格，用戶需要支付的佣金亦是重要考慮點之一。長橋證券這個股票買賣手機應用程式，就提供港股、美股股終生免佣金優惠，只要符合指定條件就可以受惠，更會豁免今年內現金IPO認購費用。

領取優惠條件：

1）成功線上開戶，存入1萬港元，可獲得港股終生免佣

2）存入1萬元美金／7.8萬港元，可獲得美股終生免佣

3）今年內現金IPO認購費全免

長橋證券功能



除了推出優惠吸客，長橋證券手機應用程式亦有不少實用功能，例如「Live Trading」可實時邊看股票邊與其他股民討論，結合其他用戶觀點動態調整自己目標價格，尋找更好投資時機。

而相較一般同類型手機應用程式，長橋證券特設「明星企業供應鏈」功能，搭建行業知識圖譜，例如關注Tesla特斯拉個股的用戶，同時可以看到特斯拉競爭對手、客戶、供應商的相關產品，資料相對全面。