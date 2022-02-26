深圳女業主比男性多逾3萬　30歲以下單身女急升　香港情況如何？

每個人都想有個安穩居所，「置業夢」並無分男女。深圳早前公佈《2020年深圳市社會性別統計報告》，數據顯示深圳女業主多達70.23萬人，比男戶主多3.32萬人。至於香港



在香港方面，過去廿年來，一人家庭自置居所女戶主人數比男戶主多，在2016年，私樓女戶主比男戶主多逾1.7萬人。



據《2020年深圳市社會性別統計報告》，2020年深圳房產戶主人數為137.14萬人，女戶主達70.23人，男戶主為66.91萬人，女性比男性多3.32萬人。

此外，據深圳地產中介「樂有家」門店交易數據顯示，過去4年，深圳女性置業人數比男性多，2020年差距最大，女性比男性多6個百分點。

深圳未婚女性置業人數一直呈上升趨勢，由2018年的11%增加6.7個百分點，至2021年的17.7%。

在30歲以下單身男女中，女性置業人數佔比持續上升，相反男性呈下降趨勢，2021年女性佔比5.3%，比男性多1.5個分點。

在香港方面，2001至2016年間，一人家庭自置居所女戶主人數比男戶主多。資助自置居所房屋戶主中，除2001年，女性比男性少1882人，往後年份女戶主人數急速上升，2016年多達逾2.5萬人。私樓女戶主亦明顯比男戶主多，2016年多達7.3萬人，比男戶主多逾1.7萬人。