米芝蓮2022｜300蚊就食到頂級美食　有粵菜餐廳連續14年獲三星！

《香港澳門米芝蓮指南2022》今午（19日）出爐，由於疫情關係，米芝蓮第2年於網上直播公布名單。今年香港共有7間餐廳榮獲三星、12間獲二星（其中2間由一星升至二星）、52間獲一星（其中9間為新上榜）。



7間榮獲三星的餐廳名單與去年相同，其中位於中環四季酒店內的粵菜餐廳龍景軒已連續14年獲三星。其他三星餐廳包括8 1/2 Otto e Mezzo - Bombana、志魂及唐閣等，菜系多樣，價錢由300至3500元不等。

過去多年，三星及二星餐廳數量及名單變化不大，今年有2間餐廳由一星升至二星，分別為Octavium及欣圖軒，而9間新上榜的一星餐廳包括Belon、Chaat、Hansik Goo、鑄‧鐵板燒、Mono、家全七福、Sushi Wadatsumi、Whey及甬府。

此外，米芝蓮上周四（13日）率先公布今年「必比登推介」（車胎人美食推介）名單，為市民提供400元以下可享受3道美食的餐廳，今年有64間餐廳上榜，其中7間為首次入選。

今年米芝蓮再度頒發「米芝蓮綠星」，表彰努力推廣永續美食的餐廳，位於銅鑼灣的Roganic及中環的Amber獲此榮譽。

港島為米芝蓮餐廳集中地，不少星級餐廳均位於中環及灣仔，住在新界及九龍的人若不想過海尋覓美食，去尖沙咀是不二之選，能一次過走訪4間三星及二星餐廳。

《米芝蓮指南》源自法國，目前法國是全球擁有最多三星餐廳的地方，比排第2的日本多8間；而香港就有7間三星餐廳，排第6。