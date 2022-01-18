米芝蓮｜獲薦街頭小食店近3成已執笠　即睇10店招牌美食歷年加幅

《香港澳門米芝蓮指南2022》將於明日（19日）公布完整名單，香港貴為美食之都，就連平價食物也能令人食指大動，米芝蓮自2016年起特別增設街頭小食推介，每年均有20多間食店上榜。本文就與大家一起回顧過去6年被推介的食店中，有多少間現時仍在營業，哪一間招牌美食加價幅度最少，讓大家衡量哪間最「抵食」。



截至2021年，本港共有33間街頭小食店曾被米芝蓮推介，但當中9間已結業，分別為荃灣祥興記上海生煎包、大角咀湯品小棧、旺角I Love You Dessert Bar及叁薯、尖沙咀加拿分道媽咪雞蛋仔、九龍城蘭英印尼小食、灣仔The Butchers Club、中環蜜斗及北角迦南泰國小食。

按地區計算，深水埗為全港最多米芝蓮街頭小食店的地區，共有4間，包括文記車仔麵、合益泰小食、公和荳品廠及坤記糕品。若想一日內走訪多間美食店，去油尖旺區是最適合不過，該區共有8間食店被推介。

獲米芝蓮推介並不容易，連續多年上榜更是難上更難，在33間曾被推介的食店中，只有10間仍在營業的食店連續6年獲米芝蓮殊榮。比較2016及2021年各店招牌美食價格，韓式食店Kelly's Cape Bop的紫菜飯卷加價最多，由50元加至70元；第2為第三代肥仔小食店，其皇牌套餐由26元加至32元，貴了6元。

計算加幅，位於深水埗的合益泰小食出售的細碟腸粉加幅最多，2016年時每碟售7元，2021年加價至10元，加幅為42.9%，不過售價仍算平民，相信無損老饕一嚐米芝蓮美食的意欲。而Joyful Dessert House的芒果拿破崙，2016年時售59元，2021年曾一度加價至72元，加幅達22%，不過該店於去年尾減價，芒果拿破崙售價回落至64元，比較2016年售價，加幅只有8.5%，相當於平均每年只加價1元。