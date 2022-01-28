迎虎年｜年糕、蘿蔔糕容易食過量　即用適食計算器睇睇有無超標！

農曆新年，一家人食團年飯、開年飯，少不免大魚大肉，加上賀年糕點種類繁多兼高熱量高卡路量，一不小心便容易進食過量，容易增磅及引致不適。



「01研數所」特別製作「適食計算器」，助你計算新年有無食過量，於新一年保持健康。



適飲適食計算器🔽🔽🔽

使用方法：

1. 只要在計算器中，按不同食物種類，選擇你一天中所進食的份量（已同時列明重量、容量等）；



2. 按「結果」便可計算出一天的能量、脂肪、碳水化合物、糖、鈉及膽固醇攝取量，計算器同時提供成年人一日內的正常攝取量，並會提示你是否有攝取過量。



*請注意各類食品的營養素含量或因烹調方式而有所不同，而且各人體質不同，計算器結果僅供參考，如需專業意見請諮詢專業醫護人員。



另外提提大家，年糕、馬蹄糕等含大量糖分，而蘿蔔糕和芋頭糕等就多採用高脂食料，如臘腸、臘肉等令熱量大增，進食兩片賀年糕點熱量約等於一碗飯。衞生防護中心提醒，糕點只宜淺嚐，不宜代替正餐，又建議：

1. 盡量以蒸、微波爐、焗爐或用易潔鑊少油煎等低脂烹調方法來把糕點翻熱，減少油分或蛋汁。

2. 減少蘸辣椒油、辣椒醬、芝麻醬等醬料。

3. 自製賀年糕點可選用較健康的材料，如瘦肉、蝦米和冬菇等。

4. 爲避免吸收過量糖分，吃賀年糕點時不宜配汽水或果汁等飲品。

營養數據來源：衞生防護中心、食品標籤