譚仔米線｜港人最愛十小辣　邊款餸最受歡迎？幾多人要走韭菜？

「勿演、實小……」米線近年成為香港「名物」，皆因湯底有辣有不辣，配料任君選擇，但到底哪些菜式、湯底款最受歡迎？網絡數據公司Measurable AI分析本港外賣平台訂單，發現譚仔雲南米線（下稱「譚仔」）顧客最愛麻辣湯底，而譚仔三哥（下稱「三哥」）顧客則最愛清湯，但有款配料同樣受歡迎！即看你最愛的口味是否上榜，譚仔或三哥食客更嗜辣、消費更高。



Measurable AI收集外賣平台上譚仔及三哥，由2021年6月1日至2022年8月12日的訂單數據（包括外賣自取及送上門），得出兩者食客的飲食及消費偏好。

譚仔三成米線是麻辣湯底

首先是湯底，分析發現譚仔湯底中，招牌麻辣口味最受歡迎，比例達31.2%，接近每賣出3碗，便有1碗麻辣。其次是清湯（21.9%）及鮮蕃茄（14.6%）。至於三哥湯底選擇中，清湯、麻辣及蕃茄熱門程度不相伯仲，分別都有約二成「市佔率」，當中由清湯稍為勝出。

餸菜方面，譚仔及三哥的熱門配料有不少重疊，第一位配料是百搭的雞肉，另外「懶肉（腩肉）」、「勿演（墨丸）」、炸醬、竹笙、牛肉、魚腐等都同時上榜。

至於比較各種辣度，綜合譚仔及三哥單訂數據，最受歡迎是10小辣，其次是5小辣、第三名是小辣。數據亦顯示，原來有不少人都樂於挑戰中辣、大辣及特辣！

不少人都會要求走配菜，分析發現韭菜不時被嫌棄，「走韭」比率高達25%，17%訂單「走牙（芽菜）」 、5%「走皮（腐皮）」。至於最受歡迎飲品是凍檸茶，佔比超過四分一，其次是罐裝汽水，如可樂、雪碧、七喜和忌廉等。

比較譚仔及三哥外賣訂單平均消費額，譚仔雲南平均消費161.7元略勝一籌，而三哥平均消費則為154.8元；報告推算這價格範圍大概是二人套餐、或兩碗米線加一個小食的價錢。