萬千星輝2022｜視后10強網上人氣比併　陳瀅入圍非因《美麗戰場》

《萬千星輝頒獎典禮2022》將於2023年1月8日舉行，無綫電視早前公布了視后10強名單，陳煒、陳瀅、鮑起靜及江美儀成大熱之爭，到底10人的網絡聲勢有多強勁？不妨看看以下的Google搜尋熱度和Intagram追蹤人數！



先看看「最佳女主角」10強名單▼▼▼

無綫電視一如既往開放觀眾投票，網民可於截至12月30日（星期五）深夜12時前在無綫電視網站投選1至3名心水視后。在今年入圍的10強中，《白色強人II》及《下流上車族》人強馬壯，同樣有兩名女主角入選，鮑起靜更為金像獎影后，是公認的實力派演員。

Round 1：Google Trends

比較4名大熱視后於今年的Google搜尋熱度，陳煒的搜尋熱度於9月25日飆升，不過並非與演出電視劇有關，而是她與9月26日與醫生男友陳國強（Aldous）註冊結婚，可喜可賀的日子前後引來網民熱搜。

而陳瀅的搜尋熱度同為較突出，於10月中時飆升，估計與當時正播出由其擔任女主角的《美麗戰場》有關。《美麗戰場》劇情圍繞着3名好姐妹，自從鍾家寶（陳瀅飾）投身娛樂圈後，3人的人生軌道漸漸不同，妒忌、尊嚴、財勢讓她們漸行漸遠。

《美麗戰場》開播以來，劇情一直被網民批評狗血老土，陳瀅的演技同樣備受爭議，全劇表情幾乎一模一樣，經常瞪大雙眼，網民直言看到睡覺也發惡夢。而陳瀅最終是以古裝喜劇《痞子殿下》入選視后。

Round 2：Instagram

比較10強的Instagram追蹤人數，胡定欣擁逾140萬追蹤者，排第1位，為唯一一首破百萬追蹤的入圍者；唐詩詠以89.7萬追蹤者緊隨排第2位。