短影片成全球趨勢　美國政府設備禁用TikTok　全美用戶多到咁！

近年多地政府對TikTok（國際版抖音）私隱安全問題感憂慮，美國政府去年底正式禁示聯邦政府設備使用TikTok，同時亦有多個州份政府已全面或部份禁用。現時TikTok是全球下載量最多的應用程式之一，遍布亞洲、歐洲、美洲等地，單計美國的用戶已達1億，到底全球的使用趨勢是如何？



根據DataReportal推算，TikTok應用程式用戶遍布全球，單是美國用戶已達1億。以美國2022年約3.3億人口計，TikTok於當地覆蓋率高達三成。其次，印尼、巴西、俄羅斯及墨西哥亦各錄得逾5000萬用戶。

不過，TikTok的私隱問題持續受多地關注，擔憂平台數據外洩，台灣和美國政府分別在去年12月通過禁止政府和公務員使用的電子設備安裝TikTok或抖音，英國國會亦在去年8月份關閉帳號。此外，早在2020年中，印度亦以國家安全和隱私為由，禁止全國使用包括TikTok在內的多個中國應用程式。

在全球巿場，TikTok 18至24歲的用戶最多，佔逾4成，另外25至34歲佔約3成。整體來說，各年齡層的女性用戶均較男性多。

至於內地巿場，短視頻成為近年網絡趨勢，中國互聯網絡信息中心今年9月發布的第50次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示，截至2022年6月，全國短視頻用戶規模已達9.6億，佔整體網民91.5%，亦較2021年12月增2805萬。

根據互聯網數據分析平台易觀分析推算，7月中國移動視頻活躍用戶數達10.22億人，在多個視頻應用程式中，抖音的用戶佔比依然是最大，單計「抖音」已錄得7.15億名單月活躍用戶，另外「抖音極速版」和「抖音火山版」亦共有1.9億，而「快手」、「快手極速版」和「西瓜視頻」則有1.9億至5.1億活躍用戶。