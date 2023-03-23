調查：僅三成人買保險知保障內容 孤兒單、經紀誤導比例高到咁！
不少人都會買醫療保險保障自己及家人，但投保時若不了解保障範圍，最終便容易招致損失。有調查發現，只有約三成受訪者清楚了解自己保單的保障內容，另有多達78%受訪者表示曾因經中介或代理人購買保險而有不愉快經歷，包括保單變為「孤兒單」、經紀長期「無影」等。
生活易於今年1至2月以網上問卷訪問823名年齡介乎20歲至49歲的市民，以了解受訪者對醫療保險的認識及取態等。結果顯示，僅31%表示有買醫保的受訪者表示自己了解相關保障內容，反映港人對醫保的了解及認知不高。
投保習慣方面，調查發現達82%受訪者仍較依賴中介或代理人購買醫療保險，以及有22%受訪者曾經透過親友購買醫保。
值得注意的是，調查中有多達78%受訪者表示曾因經保驗經紀購買保險而有不愉快經歷，主要原因包括「原本的保險經紀離職，保單被轉移至其他經紀或變成孤兒單」、「經紀只在sell新保單時出現，其他時間無其他建議及服務」、「被經紀誤導而購買不適合自己／重複保障範圍的保險」等。
政府於2019年推出自願醫保計劃，以規管住院保險產品內容。但這次調查發現，有33%受訪者未持有醫療保險或自願醫保，而於持有醫保的受訪者中，僅49%持有自願醫保，顯示計劃普及程仍偏低。
報告指出，對比其他醫療保險計劃，自願醫保計劃提供標準化的產品特點，更方便消費者自行比較不同產品。調查亦發現，不少受訪者表示會因「稅務扣減優惠」而選擇自願醫保。報告提醒，不要為了可充分扣稅而購買一份較貴的自願醫保，因為稅務扣減優惠實際可節省的金額，未必可抵銷多出的保單費用，建議消費者按自己實際需要去選擇保單。
自願醫保是甚麼、有何優點？
參與自願醫保計劃的保險公司提供由醫務衞生局認可並符合計劃最低要求的個人償款住院保險產品。優點詳情……
自願醫保能扣稅嗎？
為自己及指明親屬繳付自願醫保計劃保單的保費，可作稅務扣除，每名受保人的最高保費扣除額為8,000元，即用「01計稅機」計計