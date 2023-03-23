調查：僅三成人買保險知保障內容　孤兒單、經紀誤導比例高到咁！

不少人都會買醫療保險保障自己及家人，但投保時若不了解保障範圍，最終便容易招致損失。有調查發現，只有約三成受訪者清楚了解自己保單的保障內容，另有多達78%受訪者表示曾因經中介或代理人購買保險而有不愉快經歷，包括保單變為「孤兒單」、經紀長期「無影」等。



生活易於今年1至2月以網上問卷訪問823名年齡介乎20歲至49歲的市民，以了解受訪者對醫療保險的認識及取態等。結果顯示，僅31%表示有買醫保的受訪者表示自己了解相關保障內容，反映港人對醫保的了解及認知不高。

投保習慣方面，調查發現達82%受訪者仍較依賴中介或代理人購買醫療保險，以及有22%受訪者曾經透過親友購買醫保。

值得注意的是，調查中有多達78%受訪者表示曾因經保驗經紀購買保險而有不愉快經歷，主要原因包括「原本的保險經紀離職，保單被轉移至其他經紀或變成孤兒單」、「經紀只在sell新保單時出現，其他時間無其他建議及服務」、「被經紀誤導而購買不適合自己／重複保障範圍的保險」等。

政府於2019年推出自願醫保計劃，以規管住院保險產品內容。但這次調查發現，有33%受訪者未持有醫療保險或自願醫保，而於持有醫保的受訪者中，僅49%持有自願醫保，顯示計劃普及程仍偏低。

報告指出，對比其他醫療保險計劃，自願醫保計劃提供標準化的產品特點，更方便消費者自行比較不同產品。調查亦發現，不少受訪者表示會因「稅務扣減優惠」而選擇自願醫保。報告提醒，不要為了可充分扣稅而購買一份較貴的自願醫保，因為稅務扣減優惠實際可節省的金額，未必可抵銷多出的保單費用，建議消費者按自己實際需要去選擇保單。