月薪呢個數高過一半打工仔！最新各行職級人工　你有無underpaid?

【港人月薪／薪酬待遇／統計處／2023年第2季】2023年已來到第3季，你的薪金到底是否合乎行情，又有否「underpaid」呢？政府統計處最新公布《綜合住戶統計調查按季統計報告》，港人2023年第2季就業收入中位數繼續維持2萬元，不過男性及女性月入中位數都按年上升。

究竟你的收入算多還是少，又排全港第幾呢？另外，統計處亦公布了主要行業、職級工資中位數，看看你現在薪金究竟有否「underpaid」！



政府統計處最新公布《綜合住戶統計調查按季統計報告》，港人2022年第4季就業收入中位數維持2萬元。（資料圖片）

根據政府統計處《綜合住戶統計調查按季統計報告》，若不計及外傭，2023年第2季本港有3,802,400勞動人口，當中1,888,700是男性，女性有1,913,700，每月就業收入中位數是2萬元，意味如果每月薪金多於2萬元，已比全港一半打工仔高。

疫情後打工仔薪酬有所改善，2023年第2季港人每月就業收入中位數20,000元，較2022年第2季的18,000元增加2,000元，當中男性每月就業收入中位數由20,500元升至22,200元，女性每月就業收入中位數由15,000元升至16,000元。

盤點各行業、職級收入 即睇你有無underpaid



如以行業及職級劃分，你的工資又是否合理呢？即看2023年第2季各主要行業及職級工資中位數。