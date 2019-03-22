【我區我主場．東涌】巴士服務未能「以民為本」是誰之過？

巴士公司以有利公司的角度提出加價或調整服務，實在是無可厚非。問題的根源，明顯是政府未有做好監察者的責任，維護公眾利益，減輕市民沉重的交通負擔。政府一直有不少方法可以主動改善巴士服務，如在為專營權續期時加入相應條款，卻每次都因循守舊而毫無作為，結果直接受苦的就是市民。

文：公民黨東涌地區發展主任 李嘉豪

巴士一直是本港運輸系統重要的一環，作為一個面向大眾的公共事業，其路線設計、收費水平、服務水準，理應以民為本作考量。但事實上，巴士公司表面上雖為公共事業，其本質卻是公司財團，考量的終究是公司利益。居住在偏遠地區的居民，就最能切身感受到巴士公司如何以利益為本，加重他們的生活負擔。

巴士是大嶼山居民出行主要依賴的公共交通工具。在筆者過去兩年服務東涌的觀察來說，大嶼山與本港其他地區不同之處是，大嶼山居民幾乎沒有任何選擇，巴士服務的優劣直接影響他們，以下是其中兩例。

嶼巴一直是大嶼山居民主要的交通工具(資料圖片)

嶼巴加價 島民叫苦

一是近日新大嶼山巴士公司（嶼巴）向運輸署申請自2019年4月1日起加價，平均加幅高達9.8%，理由是自2008年加價後，嶼巴一直備受財政壓力，以致在招聘巴士車長亦面對不少困難，故此需要加價。

嶼巴是接連大嶼山島上各處不可或缺的一環，不論是居民的日常生活，或假日遊客出遊，只要在大嶼山島上，都會有需要乘搭嶼巴。大嶼山居民日常的交通費用已然高昂，負擔甚重，嶼巴加價簡直是百上加斤，在別無其他選擇的情況下猶如「㩒住搶」。另外，嶼巴一直在假日收取「假日收費」，以補貼日常開支。是故大嶼山的居民每逢假日，除了要與遊客「爭巴士坐」才能出入外，更要承擔對居民而言並不合理的假日收費。多年過去，嶼巴一直對問題視而不見，為何不區分居民及旅客收費，或推出月票等措施？

龍運巴士線調整 未顧及島民需要

二是龍運巴士E線的服務調整。龍運巴士公司於2月初將E32A號路線取代E31號路線繞經東涌北。原意是讓居民有更快捷的方法前往荃灣、葵涌地區。但由於E32A號路線在經過青馬大橋轉車站後，並不途經青衣而直接到達荃灣，結果令東涌北居民失去最直接到達青衣的巴士路線。對在青衣上班及上學的居民造成嚴重困擾。雖然龍運巴士後來增設了特別班次，但就只有早上兩班，服務顯然未能滿足居民需求。到底龍運巴士有否通盤考慮市民需要，再作路線檢討及調整？

（龍運巴士公司圖片）

政府缺監督 市民捱惡果

巴士公司以有利公司的角度提出加價或調整服務，實在是無可厚非。問題的根源，明顯是政府未有做好監察者的責任，維護公眾利益，減輕市民沉重的交通負擔。政府一直有不少方法可以主動改善巴士服務，如在為專營權續期時加入相應條款，卻每次都因循守舊而毫無作為，結果直接受苦的就是市民。

巴士服務實是公共服務之一，作為持有公權力的政府，監督其營運方能妥善回應市民需求。政府必須負起責任，讓巴士公司真正「以民為本」，令市民得到適切的巴士服務。

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