米芝蓮︱大學生半途出家改學廚十年摘星　一道蕃茄炒蛋改變人生

【米芝蓮2024】一次歷時多個月的長途旅行，嚐盡異鄉佳餚，也不及一道簡單家常菜「蕃茄炒蛋」能夠感動味蕾，讓當時正修讀港大土木工程學系的蔡明輝深受觸動，回家後毅然放棄未來工程師的光明前路，半途出家學做「廚房仔」由零開始。經過苦練廚藝十年，終於讓他成功走上米芝蓮摘星之路，這是今屆米芝蓮年輕主廚得主蔡明輝的故事。



人生不是只有一條路可以前行，但半途轉換跑道的確也不容易，蔡明輝認為最重要是清楚自己想要些甚麼，「然後一直堅持，不要放棄！」



第16屆《香港澳門米芝蓮指南2024》年輕主廚大獎得主蔡明輝。（夏家朗攝）

現年32歲的星級大廚蔡明輝「阿輝」，10年前讀香港大學土木工程學系時，應同學邀約展開了為期4個月的單車之旅，由香港出發，途經雲南、四川及西藏等地，最後抵達印度。他憶述到達雲南時，竟然吃到一道充滿香港家鄉味道的蕃茄炒蛋，令他的心靈大受觸動。

阿輝發覺原來食物很重要，「因為一餐不好的食物，可能會令人變得低落，但很好、很美味的一餐，可以將歡樂帶給別人」。他就這樣對鑽研煮食產生興趣，後來放棄學位，全心全意學習如何成為一位最佳主廚。

阿輝回憶起最初入廚時，會跟一般人一樣上網學習，但他由零開始，有很多東西都不懂，但單純網上自學未必跟得上進度，而且網上教學片段，有很多入廚秘訣都不會解釋清楚。阿輝續說，當出現了很多他不理解、不明白的事情時，他覺得應該要入行去了解。

當年從未親自落廚的阿輝，第一次在家中嘗試烹調的是一道肉醬意粉，他稱：「當時想知道自己煮出來的效果，跟在餐廳吃到的會有甚麼不同。」至於味道如何，阿輝就形容是「可以放得入口」。

由零開始入廚曾感掙扎 堅持初心從沒想過放棄

阿輝坦言最初抱着貪玩的心態，到了一間西餐廳應徵，由低做起。那時他向餐廳表明對煮食一曉不通，只是想學東西，想不到店方願意給他機會。及後阿輝發現真正喜歡入廚，而且已停學一段時間，乾脆不再繼續學業，在餐廳全職工作。

「其實從零開始入行都是困難的」，阿輝認為本身的背景可能令人覺得他是「玩玩吓」，並不會認真對待廚房工作，因此獲餐廳接納其實是很難得的。

自己係一個大學生，走咗入去一個廚房裏面做，有好多唔同背景嘅人喺入面，未必會有相同背景嘅人，咁當時會有少少掙扎，係咪揀錯咗呢條路呢？但當諗起自己點解會想咁做，就會一直堅持落去。掙扎可能會有少少免不了，但我從來都冇諗過話要放棄。 米芝蓮年輕主廚得主蔡明輝

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棄成工程師父母有微言 由反對轉為支持默默關心

很多家長都渴望可以望子成龍，阿輝卻放棄未來工程師之路而選擇學廚，自然遭到父母反對。阿輝認為，家人不太支持是因為始終跟父母目標的期望差了很遠，他們可能會期望自己做工程師或者其他專業。

但隨着阿輝入行學廚的日子久了，父母似乎感受到他的堅持，亦明白阿輝是認真想在這一行發展，漸漸由有微言改為支持，亦會展露關心的一面。阿輝說他們是比較傳統的華人家庭，有很多說話都不會說出口，但會以行動默默地關心對方。他記起有一次很晚才收工，回家時母親沒有說甚麼，但特地煲了老火湯給他喝，這也是他們互相關愛的方式。

轉換人生跑道不容易：最緊要知自己想要甚麼

半途轉換人生跑道不易為，阿輝分享道，當初轉了一個完全不相關的行業，其實也會有質疑自己的時候，但他說最重要是要很清楚自己想要些甚麼， 然後一直堅持，不要放棄。他又稱，很少在做事的時候，再細想這些事情對自己有甚麼幫助，或有什麼回報，「總之我知道自己要做呢件事，我就一直做落去！」

3月14日，Mora主廚蔡明輝（中）與Mora創辦人兼總廚劉韻棋（左一）出席米芝蓮頒獎禮分享摘星感受。（資料圖片/蘇煒然攝）

阿輝現時在上環的餐廳「Mora 摩」當主廚，餐廳開業的時間不長，但用了短短兩年時間便摘下米芝蓮一星，更蟬聯兩屆綠星的殊榮；阿輝亦只用了短短10年時間成為星級大廚，他坦言得獎感到很開心，而這個獎對其職業生涯來說十分重要，是他入行10年的一個里程碑和指標，對其出品獲得肯定。

3月14日，Mora主廚蔡明輝（右四）與Mora創辦人兼總廚劉韻棋（右五）出席米芝蓮頒獎禮摘星。(資料圖片/蘇煒然)

雖然得獎後會有壓力，但他坦言壓力一直都存在，而且是源於自己。今次摘星之後，他預計大眾對餐廳或對他的期望又會提高，但他毫不畏懼，因為有壓力才能轉化為動力，讓他炮製出最好的美食帶給客人。

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