回到起點　殘奧精英是如何育成的？

巴黎殘奧閉幕後第四日，三水同鄉會劉本章學校收到一份來自法國的禮物。港隊游泳代表張浚諾回到母校分享他的經歷，並送上今屆殘奧吉祥物——裝上義肢的布偶弗里吉 （Phyrges） 。訪問當日，校長仇恒初拿着弗里吉，訴說運動員的故事。小小一隻布偶，是輕度智障的張浚諾用汗水和努力換來的成果。



今屆殘奧港隊戰績彪炳，取得八面獎牌佳績，當中有不少運動員在中學時期已經嶄露頭角。要發掘殘疾學生成為運動員絕非易事，有特殊學校一直鼓勵學生發展運動潛能，並與家長合作，支持香港殘疾運動員登上國際賽場。

本港特殊學校會根據學生的能力編排體育課程。透過學校推薦或體育協會選拔，智障學生可進入香港特殊奧運會訓練，肢體傷殘學生則可進入傷殘人士體育協會訓練，踏上成為運動員的第一步。

三水同鄉會劉本章學校校長仇恒初手中的巴黎奧運吉祥物弗里吉其中一隻腳裝上了義肢，代表殘奧健兒。（大學線授權使用）

用「希望之手」協助學生伸展或屈曲手部 點圖放大了解更多香港如何育成殘奧精英：

+ 5

體育課時多 助自閉生抒發

三水同鄉會劉本章學校是一間輕度智障學校，畢業生張浚諾及梁仲仁代表香港分別出戰巴黎殘奧會的游泳和乒乓球項目，其中張浚諾更游進S14級200米自由泳決賽。傑出運動員背後，是學校在體育方面積極發展。該校小學部學生每周會上兩節體育課和四節健體課，共三小時，是教育局課程指引要求的三倍；初中學生亦會各上兩節體育課及健體課，課時比主流學校和其他特殊學校多。

訪問當日，學校的有蓋操場內放置了四張排列整齊的乒乓球桌，參與乒乓球興趣小組的學生在外聘教練指導下練習發球。操場的另一邊，幾名足球隊的成員正在練習射門，為即將到來的特殊學校聯校足球比賽作準備。

在校超過20年的仇恒初表示，學校一直都很注重學生的體育發展。他稱學校有超過一半的學生都患有自閉症，他們容易情緒波動，亦難以長時間集中上課。透過運動，他們能夠抒發情緒和能量，也能提升專注度：

我們發現同學如果上一會兒課，又去走動一下、跳一下，回來再上課，會更精神和投入，專注力都會好些。

自理能力成考驗

透過體育課和運動興趣班，具潛質學生會展露出運動天賦。負責體育活動的成玉玲主任指，現時每學期初會舉行一個綜合能力選拔，由負責訓練智障運動員的特殊奧運會到校測試學生來回跑、柔軟度等能力，挑選有潛力者到乒乓球、田徑或游泳等隊伍訓練。此外，特殊奧運會提供在校的運動訓練班，例如地板曲棍球，並在課程完結時邀請能力較好的學生加入協會訓練。

學校現時有12名學生運動員在特殊奧運會受訓。即使學生踏上訓練之路，運動到底能否成為他們的出路，仍是一個未知之數。成玉玲認為，智障學生的自理能力始終比一般人弱，需要家長花時間配合子女的訓練日程。她以在田徑隊訓練的學生為例，學校會與家長保持良好溝通，告知每次訓練的時間、地點和交通路線等，確保家長願意接送學生：

你少給了一些支援，家長能力上就可能覺得做不到或者覺得麻煩，那他就不去了。

當智障學生獲得出國比賽的機會，自理能力成為更大的考驗。仇恒初憶述有學生是羽毛球精英運動員，曾有機會到美國參加一個國際性的比賽。由於父母無法陪同參賽，也擔心女兒的安全及無法照顧自己，不願意替她申請護照，最後錯失良機。

智障兒肌肉難協調 家長望「溜」出一片天

現時11歲，患有輕度智障的關賦天逢星期三上午九時半會跟着媽媽Grace到九龍塘又一城溜冰場接受特殊奧運會的滑冰訓練。他一年多前開始在特奧會受訓，每到訓練日，關賦天穿上學校運動服，拖着一個放滿溜冰用具的行李箱出門。兩小時後訓練結束，母子二人再乘的士回到位於葵涌的劉本章學校上課。

運動，是關賦天的日常。除了特奧會的滑冰訓練，他每星期二在校參加地板曲棍球課程，星期日跟私人教練學游泳，假期則與父母一起練習溜冰。撇除特奧會的免費課堂，每月訓練花費約1600元。從在溜冰場上摔破下巴到完成花式動作，從對游泳一竅不通到一口氣游畢25米，Grace一直在旁鼓勵兒子做運動。她表示關賦天熱愛溜冰和游泳，作為家長的她願意幫助和配合孩子發展體育。Grace也感謝學校支援，提供大量運動訓練班和比賽的資訊，鼓勵家長報名。

回想兒子接觸運動的原因，Grace指關賦天的大小肌肉和手眼協調較弱，職業治療師建議他嘗試不同運動，尤其是講求協調和平衡力的溜冰。關賦天從2022年10月開始跟私人教練學習溜冰，半年後，特奧會舉辦滑冰選拔賽，他被選中加入訓練。對於訓練時間與上學時間相撞，Grace表示：

「初期都會擔心他會不會學少了東西，但是又覺得難得有這個好機會，就不想放棄，想讓賦天試一下。」

關賦天暫時未有參加大型比賽的經驗，不過Grace指他現時的平衡力、肌力及手眼協調都有明顯的進步。她期望孩子能繼續堅持訓練，朝着成為精英運動員的目標努力。

傷殘運動路更難 多款器材助鍛鍊

在智障特殊學校任教逾20年後，成英愉四年前轉換跑道，擔任香港紅十字會雅麗珊郡主學校的校長。她認為相比智障學生，現時校內的肢體傷殘學生在運動上明顯有着先天劣勢。學生除了四肢或視力受限，有些人甚至需使用呼吸機維持生命，而且他們的耐力較短，身體狀況更有機會退化，無法繼續接受體育訓練。由於學生的體能較弱，學校的體育堂課時數較短，小學階段每周約一小時，中學階段則約半小時。

雅麗珊郡主學校於歷屆殘奧人才輩出，著名校友蘇樺偉參與過五屆殘奧，共奪得六面金牌，更五度打破世界紀錄。今屆巴黎殘奧，有七名港隊代表是該校畢業生，包括年輕一代的硬地滾球運動員張沅。

成英愉指學校在體育課安排不同目標予能力不同的學生。在一節乒乓球課中，能站立的學生會學習比賽技巧，活動能力較差的學生則負責計分。她又表示校方積極創新，近年引入新興殘疾運動興趣班，例如輪椅空手道。

在學校教學團隊中，物理治療師及職業治療師致力運用科技改善學生活動能力。他們會製作工具幫助肢體傷殘學生掌握洗澡、扣鈕等日常生活中所需的動作，同時協助運動員以更好的體魄應付比賽。

治療師、體育老師齊發掘健兒

植培是一位在校乒乓球學生運動員，她定期會接受治療。駐校物理治療師麥姑娘指，打乒乓球時講求大量轉腰的動作，學生肌力和核心力量不足令他們轉身不夠快。治療師把反應燈放在牆上，反應燈隨機閃動，學生拍打閃燈時能訓練轉腰的動作。她亦指出傷殘學生的肌肉較繃緊，因此植培完成乒乓球訓練後，會運用治療儀器放鬆肌肉。

成英愉表示，為了發掘有潛質的學生，學校的物理治療師與體育科老師保持緊密合作——物理治療師在治療過程中挑選體格良好的學生，體育科老師則在體育課或興趣活動中觀察學生的能力。若果雙方都認為學生適合，學生又對該運動感興趣，學校便會引薦學生予傷殘人士體育協會。協會亦會到校舉辦運動示範、體驗賽等活動，尋找有潛力的學生。

體育堂接觸硬地滾球 六朝元老憶入行靠自薦

殘奧「六朝元老」梁育榮是雅麗珊郡主學校的舊生，他當年正是在體育課接觸到硬地滾球，從中找到樂趣，決定朝運動員方向發展。不過當年體育協會未有到校發掘人才，他透過當時已加入代表隊的龍子健向港隊教練自薦，得以參與正規訓練，其後正式進入港隊。

回想高中時期，梁育榮曾為平衡比賽和學業而煩惱：「那時候我跟班主任楊老師說，『你不要催我交功課，我真的搞唔掂。』」幸好在他完成比賽後，楊老師願意花時間留校教他做功課，也讓他補回測驗、考試，學校亦會減輕他的課業量，令他能夠專心訓練。

今屆殘奧，香港硬地滾球隊獲得三金兩銀的佳績。梁育榮表示，現時硬地滾球的入隊方法主要由傷殘人士體育協會到校發掘，或學生在校際比賽中嶄露頭角。為港征戰20載，他感慨選拔殘疾運動新血仍然不易：「不是說選不選拔的問題，因為我們本身人都不足夠去做選拔的模式。」梁育榮稱，近年加入硬地滾球隊受訓的新人寥寥可數，他估計是疫情完結後，協會仍未全面恢復發掘的計劃。

他又指，參加硬地滾球國際賽事需要級別鑑定，提高了發掘的門檻。根據國際硬地滾球體育聯會，梁育榮所屬的BC4級別定義是四肢殘障，坐姿平衡、四肢活動幅度及肌力較弱，而非源於大腦麻痺或後天性腦損傷。他的手不能舉起超過90度，腰部有輕微力量，便屬於此級別。

梁育榮考慮將來退役後做教練，他希望運用自己的經驗培育新血，延續香港硬地滾球隊在國際比賽上的好成績。

【本文獲香港中文大學新聞與傳播學院實習刊物《大學線》授權轉載。】