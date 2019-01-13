【數碼遊牧3】清邁豪華共居工作室　牧民：月租$3000買人際網絡

到清邁採訪之前，記者在Facebook專頁「chiang mai digital nomads」向網友查問：「可否推介一些好的共享工作空間或共享cafe？」有 網友竟說：「你這樣問，等同問清邁有沒有7-11便利店。」後有善心網友解圍，向記者推介各種類型的共享工作空間，既有24小時共享cafe、旅館同時設有共享工作室，亦有酒吧在日間用作共享空間。而最吸引的是一間豪華別墅的共居工作屋。共居計劃主腦Pav，是來自保加利亞的數碼遊牧，「我認為一個好的共享工作空間，最重要是能營造一個社群。」亦正因為清邁的共享文化，在世界邊端拉來兩位「同屋主」：來自荷蘭的格魯吉亞人Davids和南美洲哥倫比亞的Jose，同一屋簷下。

共居工作室距離市中心尼曼路約15分鐘車程，我們來到一個僻靜的住宅群。甫進村內，是一座座古色古香的獨立別墅，是泰北傳統的木屋建築風格，下午四時後的斜陽穿過木屋的縫隙，緊隨我們身後，一直走至盡頭，我們來到Pav與同伴Davids、Jose租住的別墅。

記者拍攝短片，帶大家參觀Pav的共居工作屋。真係太靚喇，請點擊以下連結：

【數碼遊牧1】港人移民 游說老闆業務轉至清邁：成本低容許你失敗

Jose（左）來自哥倫比亞、Pav（中）來自保加利亞、Davids（右）是格魯吉亞人，出生於荷蘭。他們聽聞清邁是數碼遊牧城市，不約而同來到這裏創業。

三層高的房子擁有五間大房間，甫進屋內先是大廚房，向右下兩級樓梯正是大廳，因房子太大，他們甚少在大廳活動。走上二樓，又是另一客廳，作為他們的會議室，大廳外又有一個大陽台；三樓的房間有小天窗可窺看清邁的星空，房門外是一個小露台，清晨能呼吸露水的清涼，空氣是甜的，任何時份，窗外如畫。村莊盡頭還住著一戶農民，養着雞，「除了每隔五秒都有雞鳴之外，住在這裏很舒服。」他還笑說，住上幾天，耳朵便會麻木，就能回心轉意專注於工作上。能在如此美景工作，夫復何求？

點擊下圖，細心欣賞屋內環境。

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荷蘭年輕人：香港太貴

Pav畢業後在倫敦創業，「我不喜歡倫敦太繁忙的生活。我也曾經到香港，也讓我想起倫敦，幾年前到曼谷居住，但感覺也太繁忙了，輾轉間才到清邁。」他憶述在香港時，他會數算有少多摩天大廈，好像會被壓倒一樣。而追逐自由的人，都會愛上清邁。慢活以外，這裏有選擇：房租便宜，可以選擇自己喜歡的居住環境。Davids是格魯吉亞人，在荷蘭長大，歐洲物價也高，但他也說：「我未到過香港，也知道香港物價很高。」

Pav租了房子，在網上發起共居工作室計劃「Project X5」，因而結識志同道合的兩兄弟。這座房子寧靜的背後，同時藏著他們的野心。Pav ：「我想有一間屋可以跟不同企業家一起，建立一個社群 ，而且認識更多人可以幫到我和這間屋的朋友，大家擁有不同資源和專業可互相幫助。」

全座房子全包租金$13750港元

Pav指整座別墅月租僅$55000泰銖（約$13750港元），租金已包括一般水電媒的費用。「到現時為止，這個共居計劃係虧損。」然而，Pav目光遠大，「我透過這個共居計劃，會定期舉辦一些活動如燒烤，邀請新朋友參與，成為social hub，增加我們在清邁的名氣，擴闊人際網絡。」要加入共居計劃，可選擇短租或月租，月租約$13000至$14000泰銖（$3250-3500港元），租金雖遠低香港，但在清邁，一個600呎的單位月租也只是大約$3000港元左右，「我經常跟租客強調，租金其實不單是租住居所，你真正得到的是這裏的人際網絡。」他還說，一個好的共享工作空間，穩定高速wifi、硬件配套還是其次，「最重要是能否營造社群。」

他們工餘時間喜歡一起做體能訓練。

在清邁如何擴建人際網絡

Davids：「我身旁這位仁兄Pav，是一個好有名氣的人物（influenzer），幾乎全個清邁的人都認識他。」Pav臉紅了。Pav未畢業時已開始創業，畢業後先後在迪士尼、地產發展商等大企業工作，短短八年間，邊打工邊創業，現時經營地產公司、媒體製作公司、市場策劃公司，更成為人生教練，專為男士而設的人生顧問服務，教授建立事業、社交等心得。顧問收入還是其次，關鍵是建立知名度。Pav是這方面的能手。

Pav雖然在網上建立了一定的名氣，但來到相距9530公里以外的東南亞國度，要擴展事業，他必須重新在這裏建立人際網絡。於是，他透過舉辦「Youtube Meet up」、數碼遊牧等人生講座，「我在活動中認識很多人，與他們保持友好關係，他們會給我機會，然後一起協作活動。當你找到合適的人，奇蹟就會發生。」

清邁​數碼牧民較願意共享

「在清邁的好處是，這裏的數碼遊牧都是創業起步，大家都好願意共享資源，互相幫忙。」Pav說。在清邁有一個好有趣的現象，咖啡店內有不同外國數碼遊牧在工作，他們會主動上前認識交流。但在香港，正如Pav所言，「香港人都只想著自己的事情。」在這裏，數碼遊牧的氛圍不但有利於co-working space、遊牧的工作機遇，其實也帶動其他的產業，因此大部份cafe都願意共享wifi讓你工作一個下午，不像連鎖咖啡店，一杯咖啡換來30分鐘wifi。

這條村距離市中心15分鐘車程左右，環境幽靜。

共居私隱度較低 但總有朋友互相支持

Davids：「起初我只想環遊世界，聽聞清邁很受數碼遊牧歡迎，便來這裏。後來我也到過巴里，因為結識Pav，又回到清邁。」Pav比Jose和Davids更有社交經驗，就帶著兩兄弟經常參與Digital Nomad Coffee Club等不同聚會，建立人際網絡，亦會分享過往創業的心得。Pav分享過當年在迪士尼公司工作，如何從食物鏈的底層員工，結織高層的經歷。那時，他走近高級經理的身邊，問：「我能否請你喝一杯咖啡？有些事情想請教你。」他用了十分鐘的時間，了解對方在職場上的心得。後來，他到副總裁的房間冒名敲門，說希望能有十分鐘的時間訪問他成功之道。「那時我做好資料搜集，知道副總裁喜歡曲棍球，其實我們只談了他的興趣，他就要開會了。」誰想到Pav的舉動給副總裁留下深刻印象，副總裁後來又主動找他。最後，他當然也找了迪士尼的CEO來一場對談。

Davids：「Pav總能給我很多很好的建議。」他說共居雖然私隱度較低，「但當你在屋內工作時，你身邊總有朋友。他們會給你意見、愛，一切推動你繼續的所需。」共居在北歐的概念其實就是建立互助社區。記者概嘆香港租金昂貴，年輕人都與父母同住，直至近年才出現一些共居實驗計劃，但仍未普及。Davids笑言：「年輕人要盡早離開父母，才能自己去經歷這個世界，而共居是一個很好的開始。」

香港可做到共居？還是另類劏房？

香港因為租金昂貴，加以工時太長以致社交空間狹小，Synergy Biz Group自2014年起在香港發展共享空間計劃，其中兩個為單幢式共居住宅，提供約250個床位給年輕人。除了為香港青年人提供可負擔房屋，背後的理念是建立社群生活，「最小化私人空間，最大化公共空間」。雖然住宿空間與Pav租住的別墅天淵之別，但理念相近。因此，Synergy Biz Group發展經理周翃宇接受《香港01》訪問時曾指，共居住宅不能與劏房相提並論，「劏房是你只有那個居住範圍，但共居還有共享的空間和社群。」

二樓客廳是他們的會議「廳」。

什麼事情令你自豪？

Davids問記者：「現時你有沒有做什麼事情令你好雀躍？」記者一時間答不上話來：「...能來清邁採訪已讓我很興奮了。」Davids搖搖頭，說：「我意思是，有什麼事情令你自豪？」香港人，有什麼事情令你自豪呢？Pav認為每天下午放工後應多接觸不同方面的課程，「但請別輕易裸辭，這跟自殺沒分別，創業與正職雙線發展，待生意能有盈利時去辭工。」但問題是，以香港人平均每周50小時工時，不裸辭，哪有工餘時間？