【勞動節・勞損】拉餐車擺行李頸椎移位　空姐：我們是堆員工號碼

Anita （化名） 留有一頭捲曲短髮，身穿白色襯衣配牛仔褲，高貴之餘感覺利落。她看見我揹著單肩大帆布袋，淡淡地說：「現在膊頭揹不起太重、太大的手袋了。」 40多歲的Anita擔任空姐約22年，時刻掛著親切的笑容。可是，亮麗的外表下，Anita每天如同拖著老人的身軀工作，「俗點說，我成副「偈」可能已經有60歲。」 有別於工傷，勞損看不見，但有苦自知。疼痛影響生活、工作，但這一切於政府的眼中仍屬難以證明的「職業病」，未能從《僱員補償條例》中獲得補償。勞動節原意為慶祝勞動階級的貢獻，但打工仔如Anita因工作致身體多處勞損卻無從保障，唯有自行求醫，甚至拜訪「神醫」尋找解決方法。 攝影：龔嘉盛 (此為勞動節系列六之二)

Anita入行22年，她說當時的公司較人性化，但後期著重制度、效率，同事連告病假也會被「關愛小組」問候。

90年代入職日＄1.9萬

1990年代，Anita由溜冰教練轉為投身航空服務業，並非單純熱愛環遊世界或憧憬空姐的形象，而是希望尋求一份「人工高、福利好」的工作。她說，當時的航空公司規模不大，以往來內地、日本及印度為主，機程每次約二至五小時，每月飛行的日子大約十天，薪金則有1.8至1.9萬。「剛入職也有這個人工，那個年代來說已經十分好。」

全機200乘客必需品 只得15分鐘準備

薪金豐厚的代價，則是長期在高壓的工作環境，及旁人看不見的勞動。

飛機起飛前45分鐘，空服員可登機預備。初級空服員需檢查機上所需物品，如麵包夾、 檸檬夾、安全用品等；而艙務長則需核對乘客膳食及文件，全機100至200多位乘客的必需品，僅有15分鐘準備，「有時更因為前一班機delay （延誤），只得7至8分鐘。」Anita 補充說。

Anita 說公司的規模日漸增長，以往由每月飛十天，到後期要飛二十多日，身體沒有足夠時間休息。(資料圖片)

行李載滿書 空服員幫忙扭傷

15分鐘過去，乘客陸續登機，Anita臉上掛著尊業笑容，同時更開始「搬運」工作。空中巴士A320可坐158人，約有5至6個空服員工作。她回想起航空公司初時沒有訂明指引，指乘客需自行擺放行李，所以每當遇上客人要求協助時，他們均要硬著頭皮接受，不少同事因此扭傷手腕，「客人說跟你一齊放上去，但提高時對方突然鬆手，有同事當下就扭傷了。」

她憶起，直至最近十年，公司才推出指引，當中卻存有灰色地帶，「沒有講明是"No Touch"（不准觸碰乘客），但可以建議他寄艙或分開放在椅子下。有時看到他們真的放不到，都會上去幫忙。」Anita曾嘗試協助一名乘客擺放行李，但她僅能將行李提到椅子扶手的高度，「一打開裡面放滿書本，我就著他分開放。」

Anita 說，手腕位置是近年因公司更換了劣質行李箱而拉傷。

除了擺放行李，Anita執勤時均要拉動裝滿50人份量的餐車、捧著金屬製的盤子提供飲品等，提到最辛勞的工作時，她毫不猶豫說：「排行李架。」她解釋，A320的飛機行李架面積有限，每次只能橫放一至兩個行李箱，當班機較多手提行李時，空服員需將行李平均放置不同架上，「很多時客都不會幫，因為是你要搬他的東西。」那麼大約每次要搬多少行李呢？Anita 語帶驚嘆說：「嘩，多嚕。」她提不出確實的數字，但這種種勞力的證明已反映在她的身體上。「大約十年前開始，頸就開始痛，醫生說頸椎兩節骨已經移了位。」

頸椎移位致頭痛 上班行街止痛藥隨身

Anita挺直腰板，頭部稍微向左傾，示範疼痛時頭部只能移動的幅度。「好似『瞓捩頸』般痛，長期都是這個感覺。」她形容，頭部擺動時，會聽到頸骨間發出如同鐵鏈磨擦地板的聲音，「就好似閻羅王拖住鐵鏈的聲音，但只是得我聽得到。」她打趣地說。

二十多年的勞損累積下來，導致頸椎移位，連同肩膊腫痛，她多年來看遍物理治療、骨醫、脊醫，甚至訪尋「隱世神醫」，但都沒有效用。

肩頸肌肉相連，當Anita的頸椎出現問題時，肩膊的肌肉也不時腫起一塊；然而，教她更難忍受的由頸椎蔓延至頭部的痛楚。「我初時以為是偏頭痛，但痛了那麼多天就再去看醫生，怎料他說是因為頸椎移位引起的。」有方法根治嗎？「除了辭職休息，並沒有其他辦法。」

回溯剛入行時，每月只需飛行十天，但隨著公司在數年後被另一間航空公司收購，飛機班次愈漸頻密，每月的飛行次數比以往增多了一倍，意味身體能恢復的時間更短。「以前香港飛上海每日兩班機，現在一日十幾班。」痛楚並不會因工作而停止，Anita從錢包拿出兩粒藥丸，說高峰時一星期有五天都要吃止痛藥，讓她暫時從痛楚中清醒過來。「返工頭痛就要食，現在要吃特效，我真的擔心，有一天任何止痛藥都起不了作用，那時候怎麼辦？」

航空服務業講求顧客至上，前線員工無論身心均受著巨大壓力，惟Anita 認為公司迎近年逐漸扣減員工的福利，令同事間士氣大減。 (資料圖片)

劣質行李箱拉傷手肘

肩頸及頭痛伴隨Anita已有十年，近年左手手肘及腰部也感到痛楚，她歸咎於公司近年因節省成本而選購質素較差劣的員工行李箱。她說行李箱有兩個輪子離地，拖行時要額外費力之餘，亦不能將手提包置於行李箱之上，否則就會倒地。「換的話只能換到二手，所以很多同事都只好繼續用，又拉到手痛。」

工作所得的痛症影響生活，Anita現時洗頭要放慢動作，連站起來時腰肢也未能挺直，而近年所得的手肘痛教她放下鍾愛的網球運動，「這是令我最不開心的，但沒辦法，如果再打又怕整傷手。」

無論物理治療、骨科到脊醫，Anita全都試過，但每次均只是除去當刻的痛楚，兩三天後就要回復吃止痛藥的日子。她甚至曾拜訪「隱世神醫」治療痛症。「因為所有辦法都沒用後，就會不介意試其他方法。」

為何會經常告假？有沒有食維他命？其實你是否適合繼續留下？ 當員工經常請病假，公司的「關愛小組」會召見相關同事詢問

Anita 的公司的醫療補助每年涵蓋十次西藥或專科診治，但她說單是這個月，已看了四次物理治療，唯有自己購買保險作多重保障。

在《僱員補償條例》的附表二，48種指定職業病當中，並沒有一項是涉及頸椎部分

「我們只是員工號碼。」

Anita身上的痛症幾乎是行內「通病」，她說公司每年有十次醫療開支補償，但她於上月已看了四次醫生，補償次數絕不足夠。然而，同事即是工作致一身勞損，Anita說他們也不敢告病假。「去到我這個職級 （機艙客務經理）的勞動工作已不多，但對初級的同事來說，所承受的壓力很大，但當公司發現你恆常請假的話，就會有『關愛小組』了解你的情況。」

她解釋，有同事試兩三次於例假翌日請病假，隨即接到公司的電話要求見面，「他們會問為何會經常告假？有沒有食維他命，甚或質疑你是否適合繼續留下。久而久之，同事有病就忍住不告病假。」

於行業將近22年，Anita自問每次出勤均盡善盡美，即使捱到五勞七傷也未曾想過向公司索取補償；但反之公司逐漸扣減員工的福利，教她感到心灰意冷：「說到底，我們只是一堆員工號碼——你做得好是理所當然，但有出錯就沒情講。」

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