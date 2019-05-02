【隱世武館】衝上河南學藝　陳氏太極港傳人掌獨門秘技「忽雷架」

在上環商業大樓一隅，門外與別的辦公室無異，其實是陳氏太極拳的第二十代傳人周展程的武館。 不像其他武館，這裡沒有太多「架生」，牆上只有「傳承」的標誌、獅頭以及一幅字畫。 出生自武術世家，周展程的父親為江西竹林寺傳人，精通螳螂拳，周自小受父親影響，醉心武術，更於17歲鑽研太極，到河南陳家溝拜師，學習正宗太極拳。「我學功夫是為繼承；但現在人們主要想健身，功夫只為興趣。」 攝影：柯詠敏

上環的武館設備簡單，一幅字畫及獅頭最為耀眼。

38歲的周展程示範太極拳時，全身抖動不斷，這是陳氏太極拳獨有的忽雷架——由陳家溝第十五宗師陳清平所傳，根據陰陽、八卦、開合、順逆之理，結合陳氏太極拳的「大架」、「小架」以及「二路炮拳」中的實用動作，後人稱為「忽雷架」。

回溯學武的起點，周展程自言小時候性格暴燥，父親深怕他恃強，當時只著他練習馬步，未教授過一招半式，「他叫我在電視劇的武俠片學，我就知道唔對路。」周展程笑說。他憶述，中學時期讀日本漫畫《拳兒》，看到漫畫人物耍出陳氏太極拳，形象威武，內容更提到河南陳家溝為太極發源地，就一心希望到當地拜師。

38歲的周展程為陳氏太極拳的第二十代傳人。

沉迷武術漫畫 尋太極之源

1997年，周展程師父先於香港跟隨孫式太極拳的老師學習；五年後在河南參加比賽時，巧遇師傅陳慶雷的女兒，繼而上門拜師。「那時剛下旅遊巴，就看到外頭有位女生正表演太極，最尾發勁好厲害，就知道她是我要找的人。」

周展程成為陳慶雷的入室大弟子，當時每年到河南約三次，每次留十四天。回想起那段練武的日子，他嘴角不禁上揚。「要凌晨起床，跟住就開始練功，食完飯之後再練。」兩年後，周展程師父更特意再到陳家溝跟師傅閉關練習兩個月深造，「一點都不覺得累，因為練拳有很多東西要拆解，若不是熱愛，就不會拆十多小時——功夫是我生命的主軸。」

「功夫在這個社會已經沒用。」

七至八年來，周展程每天花上八至十小時苦練太極，但亦沒有忘記自身的家族拳法。他憶起，小時候並不知道父親是武林高手，只是從生活細節中看得出他懂功夫。「爸爸好少提起以前的事，以前功夫是用來保護屋企，並不會四處炫耀。」有次，家人買了一袋合桃回家，當親戚找尋夾子時，爸爸已徒手剝開合桃，「有晚我們一齊躺在地上，他的手就黏著我，我想逆時針方向擺脫他，那時候就知道爸爸識功夫。」

班上有不少外籍學生，周展程也精通英語、西班牙去教授太極。

於周眼中，父親寡言但穩重可靠，以家庭為重心，當他得知兒子希望以功夫為終身職業時，無不感到擔憂：「因為他覺得現在社會不再需要功夫——以前那個年代，功夫實際來保護家人。」

2001年，周展程於上環成立陳氏太極拳香港總會，教授太極至今已有十多年，他坦言十分享受教學的過程，「因為學是一回事，教又是另一種學習。」觀察學生特質、精準點出問題等技巧均沒有師傅教授，這全都靠周展程思考及經驗所得，「我會去想怎樣令學生較易明白，除了記得拳法之餘，還希望他們了解太極的精神。」

太極不應為慢而慢

然而，太極於普羅大眾眼中，仍停留於長者運動，甚或是「一個西瓜切成兩邊」的口訣，周展程師父認同坊間有些太極拳為慢而慢，「太極中有句說話『快不可以錯亂，慢不可以痴呆』，但現在那些真的會呆掉了。」他解釋，練習太極拳時，腦袋可跟著思考招式，防止老人痴呆。「但如果做得太慢，可能反而會加快痴呆。」周展程師父打趣說。

學習太極逾二十年，周展程師父早已視太極為終身事業。除了因為熱愛武術外，他說太極為他帶來很多東西：「專注力、耐性、，以及開闊社交圈子。」周展程師父現開班教授太極拳外，還會與不同國際機構合作，將正宗太極傳至世界。

學生對周展程的教學讚不絕口，Stephan (右一) 稱，自數年前學習太極為，除了增加了自信心，身體質素還改善了許多。

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