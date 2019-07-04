【逃犯條例】法國示威男參與港三大遊行　談法港差異：港人很和平

2019年的6月多雨、炎熱，雖沒有受颱風吹襲，但《逃犯條例》修訂的風波則席捲全港，6月9日，遊行人數103萬；6月16日，200萬零1人。7月1日，再有55萬人上街要求全面撤回修例。 在緩慢前進的黑色人潮中，有一位身材高佻、皮膚白皙的外國男子。他是來自法國的Fred，三年半前來香港，現時在一間軟件公司任職。這是他第三次參加反修例遊行。 遊行途中，不時有人大喊「撤回惡法」、「黑警可恥」，聽著拗口的廣東話，Fred總是一頭霧水，同行友人要一一解釋。但一聽到「林鄭下台」，Fred便會展開笑顏：「Carrie Lam！」 聊天期間，Fred不下數次引用古希臘政治家伯利克里（Pericles）在《國殤演說辭》中的一句名言：「There is no happiness without freedom and no freedom without bravery.（幸福是自由的成果，而自由得自於勇敢）」 攝影：黃桂桂

遊行途中經過電車站，有團體將電車站轉化成「加油站」，着遊行人士寫下任何想說的話。Fred用法文寫古希臘政治家伯利克里（Pericles）在《國殤演說辭》中的一句名言：「There is no happiness without freedom and no freedom without bravery.（幸福是自由的成果，而自由得自於勇敢）」

叮......Fred的手機響了一下，原來是Telegram群組傳來一則訊息，訊息是中文，內容有關遊行終點由政府總部改往遮打道的事。他看不懂，將整段複製到Google翻譯，「我都是這樣獲知遊行資訊的。」

五小時後，我們終於由維園抵達正義道，耳邊傳來年青人用擴音器大喊：「前往遮打道嘅遊行人士靠左行，去夏慤道政總嘅靠右。」其後又有人嚷道：「立法會要人！」、「前線唔夠人啊！」

還在維園時，Fred看到有人派發「反修例」的單張，二話不說便拿過來，在遊行途中一直舉着。

「他們不是獨自一人，而是一個整體」

還未進入夏慤道，遠遠便看到一堆白晳的手舉在空中，伸出食指及中指擺出剪刀手的形狀，示意前線需要剪刀；其後這堆手又十字打開、閉上，像星星閃爍的樣子，示意前線需要手套；不一會兒，他們又變陣了，這些手平放、套在頭上，示意前線需要頭盔……伴隨這些手勢，耳邊還不時傳來「鉸剪」、「手套」、「頭盔」的吶喊聲。密密麻麻的示威者中空出一條隙縫，數十年輕人在夏愨道上一字排開，傳遞剪刀、手套、頭盔等物資到立法會大樓，支援在那裡的示威者。

Fred忍不住說：「香港的示威者真團結！他們不是獨自一人，而是一個整體。示威者之間互相幫忙，使這場運動能有條理地進行着。」他回憶616那天，遊行人士「摩西分紅海」讓路給救護車的一幕，又記起夏愨道上站在垃圾袋旁分類垃圾的年輕身影，想起示威者圍爐討論下一步行動的樣子，他嘆道：「這是一個小型的民主。」

曾在法國參與不同示威活動的他，說香港的示威者與法國示威者截然不同。「在法國，每一個示威者都是獨立的，我們每個人的背囊裡都有口罩、頭盔、手套等。去到示威現場，套上裝備便準備好獨自迎戰，因此示威現場不會出現示威者間合作傳送物資的景象。」

法國示威者獨來獨往 燒車是平常事

眼前的年輕人，個個戴上頭盔、眼罩、口罩，用保鮮紙包裹裸露的手臂。Fred則從他那輕便的背囊裡拿出一個藍色手術用口罩，及一個套頭的頭巾，問他這樣足夠了嗎？他輕鬆答道：「這樣就夠了，如果警察施放催淚彈，把頭巾濕水、向上一扯遮蓋眼睛便可以了。」

能夠如此淡然，皆因他在法國早已「訓練有素」。2002年法國總統選舉，極右政黨「民族陣線」候選人勒龐（Jean-Marie Le Pen）在首論選舉中擊敗時任法國總理、左派社會黨的若斯潘。為了防止勒龐在第二輪投票中勝出，左派發動大規模示威抗議，年僅17歲的Fred也參與了這場示威，最終成功阻止勒龐當選總統。

「法國人愛喝酒，而法國人示威也像喝酒一般。」他在法國參與過大大小小的示威，見識過無數次暴力衝突，燒車、塗鴉、打人是平常事。「有示威者看見警車駛過，會直接在警車上縱火，警員逼於無奈下車後，示威者捉住警員便是一頓毒打。」

遊行途中，有人從天橋上掛下布幅：「一起撐下去，從今不能少（他/她）。」

「香港人真的很和平！」

再看香港近月發生的多場示威遊行，Fred感嘆：「香港人真的很和平！儘管年輕人很憤怒、很絶望，他們仍沒有燒車、打人，甚至衝入立法會後，仍會保護文物！」他說政府稱612衝突為暴動，放逾150枚催淚彈是使用過度武力，「法國示威者比香港示威者暴力多了，但法國警察與香港警察使用的是同等武力。」

與香港的年輕示威者相比，Fred算是「專業示威人士」，他卻說，參與「反修例遊行」，反而令他上了一課。「從這群年輕示威者身上，明白到示威不只是一個人的事，大家應該要聯合起來反抗。更重要的是，香港人創造了一種新的示威模式——無領袖示威。相信對世界日後的社會運動有所啟示。」

Fred輕便的背囊裡，放一支水、一個口罩及一個頭套，他說：「如果警察放催淚彈，把頭套濕一濕水，向上一扯便可以了。」

爭取自由的道路漫長而艱險

經歷過兩地不同的抗爭方式，Fred說，他希望香港人能以和平抗爭致勝利。「法國是一個自由的國度，但這是由數之不盡的先人用他們的鮮血換回來的。」

遊行過後，在前往中環地鐵站途中，Fred想起1995年的法國工人大罷工。時任法國總統薩爾科齊宣布推行退休金改革，針對160萬名鐵路和能源勞工，取消部分公務員的「特別退休金」待遇。改革方案引發工人不滿，發動全國罷工，導致全國交通癱瘓，加上法國郵政、法國電力及學校等公營機構紛紛響應罷工，國家無法正常運作。1995年12月12日，法國各地共有200萬人遊行，終逼使法國政府宣布撤回方案。

同樣是200萬人，香港人卻換不回「撤回」二字。Fred嘆，爭取自由的道路是漫長而艱險的，並引用古希臘政治家伯利克里（Pericles）在《國殤演說辭》中的其中一句勉勵香港人：「There is no happiness without freedom and no freedom without bravery.（幸福是自由的成果，而自由得自於勇敢）」