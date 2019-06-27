【逃犯條例】中信和平靜坐被放催淚彈　女社工壓力後遺能醫不自醫

宗教界、教育界、專業界昨日（25日）舉行開記者會促設獨立委員會查警民衝突。會上有社工界代表重提612中信被圍困事件。當日，曾有一批社工響應香港社會工作者總工會（社總），在民陣申請的和平示威區罷工靜坐，鉅料卻被警方圍困於中信大廈外，硬食催淚彈。「暴動」污名至今懸而未撤。 年輕社工嘉欣（化名）是其中之一。她親睹警方無警示下向和平示威者擲催淚彈，慌亂間聽著女學生在身後哭問：「我哋都冇做咩？點解警察要咁對我哋呀？」近半月來，災難電影般的創傷情節成為她的壓力後遺。身為專業輔導人員，她能醫不自醫，終日擔憂求助有捕風險，一切成了中信圍困事件受害人無處宣洩的夢魘。

嘉欣是任職青少年輔導工作的年輕社工，612在和平示威區靜坐，卻突然成為防暴警擲催淚彈的目標。（曾雪雯攝）

暴風雨前夕：和平示威區的社工與「老弱殘兵」

6月12日，嘉欣與年輕社工朋友在中信外參與由社總發起的罷工集會。「好多朋友第一次去，所以好穩陣去大台附近」。當時社總亦在龍匯道民陣大台後豎旗，「我哋一直覺得好安全，因為大台一直呼籲呢度有不反對通知書，警方想我哋離開要申請『反對』，同要畀足夠時間我哋離開」。她指，安全區因而聚集了大批「老弱殘兵」在大台前靜觀看新聞直播，當中包括中學生、公公婆婆等。

民陣大台獲警務處處長簽發不反對通知書，被視為警民共識的安全區。加上當時立法會、政總一帶電話訊號疲弱，直播新聞的大台因而成為和平示威者的資訊站，鉅料，卻仍受催淚彈攻擊。（資料圖片／受訪者提供）

警方進攻 和平示威變奏：中學生哀求留下

然而，形勢急轉直下，這批無衝擊的老弱殘兵卻被逼成為中信圍困事件的前線。當時兩邊防暴警手持長盾，由立法會、添美道與龍匯道近灣仔方向中信主舞台步步推進。嘉欣指在場中學生狀甚驚恐，「佢哋叫警察走，叫警察撤回、撤回，因為佢哋乜裝備都冇」。

警方當天從兩邊向和平示威區發射催淚彈，在場的嘉欣問：「試下擺幾粒催淚彈係你面前會點，你係咪會俾佢射，你唔係囉，你會開遮保護自己，係咪開遮就係暴徒呢？」。（資料圖片／梁鵬威攝）

面對全副武裝的防暴警， 嘉欣只有口罩、雨傘和聲線。「有遮就開遮，有口罩就戴晒口罩。我哋不斷叫，我哋冇做任何攻擊」，她曾打算離開近分域碼頭方向的鐵馬前線，卻不忍眼前中學生苦求，「開頭我好驚，好想走，但中學生真係好淒涼，因為佢哋企前面話：『我求吓你哋，唔好走啦。佢哋已經衝緊埋嚟。』其實呢個我好感觸」。

怕警員誤會攻擊 學生寧傘遮蓋磚

眼前的警員手開始戴上防毒面罩，人群裡有驚恐群眾想拿磚自保，亦被前線學生斷言拒絕。嘉欣指，學生更用手上僅有的雨傘遮蓋磚頭，生怕警察誤會。「佢攞遮唔係擋自己，係遮住啲磚，驚啲警察誤會，有藉口傷害我哋。所以嗰日係我哋完全冇攻擊佢之下放催淚彈。」

中信圍困事件影片證實警方違反指引向人群中擲催淚彈，嘉欣當時就在人群最密集的位置。催淚彈原意是驅散示威者，「但佢哋喺中信台前同車附近都掉，畀我感覺佢哋唔係想驅散，係想焗死我哋。」

事發後，嘉欣無法專心工作，總希望找到關於中信的報導。中信圍困事件最初甚少主流媒體關注，直至網民剪輯「中信圍困事件」短片，才有證據證實嘉欣的經歷。（曾雪雯攝）

女學生催淚煙中呼救：我哋都冇做咩？點解警察要咁對我哋呀？

在高濃度的催淚煙中，她聽著背後女生嚎哭：「我哋都冇做咩？點解警察要咁對我哋呀？」有中學生忍著淚安撫女生道：「我都好驚呀，我都唔知點解呀，但我哋都要走、要離開。」身為成年人，嘉欣被堵在中信大廈外逃生無門，她卻無力保護這批學生，「正常你會想去保護佢，好心痛」。後來，她和身後的學生頂著催淚煙的灼痛，逃入中信大廈。

612當日，嘉欣目睹警員在無任何警告下突然拖放催淚彈，更在催淚煙中聽著背後女生嚎哭，她歎自己身為大人卻無能為力。（曾雪雯攝）

「我真係未見過走難都咁文明」

死裏逃生，她感歎香港人的文明。她指當時地面濕滑，滿佈沖流傷口的水漬，近千人湧入一門也沒釀成人踩人慘劇，全因港人排隊慢行，「我真係未見過走難都咁文明，真係太守規矩，唔係因為警員無做到啲乜嘢過份嘢，係啲人好自律先保住大家條命」。

「我做輔導有情緒，都唔會同你講『輔你老母』啦」

「我真係好嬲，警察係一個專業，我覺得醫生、社工⋯⋯我哋任何一個人拎住個牌都係專業。我哋唔可以受情緒影響。」612後，從事青少年服務的她受盡創傷後遺困擾，不停回閃當日逃生片段。她擔心會在崗位上輔導參與示威的年輕人會影響輔導工作，她一度轉職後勤文書工作。社工於她，是一份專業。「你唔可以有壓力就同你講『記你老母』；咁有人情緒受困，我做輔導有情緒，都唔會同你講『輔你老母』啦。」

6月12日，嘉欣逃到中信大廈對開天橋上，警方手持盾牌要求示威者舉高雙手前行。她指，不少人大叫「哮喘藥」，「我唔知係本身有哮喘定點，但trigger到好多人要哮喘藥要幫手，我覺得真係好危險，其實你真係可以令佢哮喘發作，佢咁密集式掉，其實真係會好似殺人咁。如果佢瞓低咗，基本上係人踩人，成班人一齊跌，基本上係唔畀生路你行」。（資料圖片／林若勤攝）

警方為香港唯一合法持械專業：更應保持專業

身為持牌的註冊社工，她質疑警方沒有按專業指引執勤。「全香港得你一個有牌，你可以攞槍㗎。你係一個揸住危險武器嘅人，而我哋信任先畀你去持槍械，你係咪更應該因為有呢樣武器，更加要保持專業，唔受情緒影響呢？如果唔係你同黑社會無分別。」

「我哋社工好講公義」

她坦言，自己是因為公義才冒險接受訪問。「我哋社工好講公義，連我都唔行出來，個群唔行出來的人基本上就冇公義。我哋咁樣俾人壓逼都冇人行出來，基本上佢做咩都得。」她認為一來知道中信事件的人少，二來是認為這群中信受害人很委屈。「最委屈係我哋乜都無做，中信啲人其實好想走，不過離開唔到」。

612事件後，社福界曾發起罷工聲援反送中，與學生同行，約有300個社工或社工系學生參加。（資料圖片／歐嘉樂攝）

能醫不自醫 白色恐怖下情緒受困求助無門

社工專業原是輔導有需要人士，但經歷612後，嘉欣欲能醫不自醫。「我係一個社工，我都需要輔導」，她認為，不少中信圍困事件受害者或有同樣的情緒問題。但礙於是港府至今未撤回612暴動定性，不少「和理非」示威者擔憂刑責風險而不敢求助。「當佢話要以暴動罪控告你，令一班有需要講的人更加唔敢講。你睇下醫管局，求醫嘅人都唔敢求醫啦」。

陳沛然早前指醫管局病人資料系統設「for police 側門」，沒有維護病人權益，促當局馬上公開交代。 （歐嘉樂攝）

撤回暴動指控 讓創傷後遺者能尋求協助

612事件至今14日，港府曾多次推翻6月12日稱所有示威者參與暴動的指控，然至今仍未撤回612暴動定性。嘉欣認為，撤回暴動指控對自己，對創傷後遺者十分重要，「唔係講只針對某幾人暴動，因為《公安條例》定為暴動，其他人都會被受牽連，所以撤回指控係講緊當日既集會唔係一個暴動」。

嘉欣最後向當日612在場的社工朋友傾訴中信圍困事件，才讓情緒有了出口。（曾雪雯攝）

記者問如果撤回暴動定性，再無三年以上的量刑風險，她會說甚麼？嘉欣說會在大街反駁「暴徒」指控，「試下擺幾粒催淚彈係你面前會點，你係咪會俾佢射，你唔係囉，你會開遮保護自己，係咪開遮就係暴徒呢？我就會覺得如果無風險，我會同個個人咁講」。