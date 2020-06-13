在反修例浪潮之下，去年的區議會選舉出現「變天」，民主派在全港奪得逾85%議席，打破了過去由建制派壟斷議會的局面。事隔半年，一眾落選的建制派成員並未從此銷聲匿跡，當中有人積極在網上拍短片論政，也有人調整策略，轉戰其他地區。 為天水圍盛欣選區參選人之一、實政圓桌幹事的莊豪鋒，近日在新界東多區亦不時見到他的身影。數年前初涉地區工作，偏偏遇上百年一遇的政治風暴，他表示，區選落敗有不甘心，但仍希望趁尚算年青，繼續「保持團火為社會做事」。 疫情之下，他每天都會在街上派發口罩，而由新西轉戰新東，除了是因應居民求助，亦可以由一條超級單車徑、一些遲遲未完成的鐵路工程說起。

去年舉行的區議會選舉中，投票人數超過294萬人，民主派在全港奪得逾85%議席。（資料圖片／張浩維攝）

去年11月舉行的區議會選舉中，整體投票率為71.2%，投票人數超過294萬人，兩者均創下歷史新高；而民主派在十八區區議會中，其中十七區都贏得過半議席。在元朗區議會中的新選區「盛欣」，當時共有5名候選人出選，最後由區國權以3,530票當選，莊豪鋒則以1,195票排第3名落選。

Ｍark指，在社會運動之下，市民為向政府「表態」，投票時相對未必重視地區工作。（呂諾君攝）

修讀電子及通訊工程出身、原本開設IT公司的莊豪鋒（Mark），在選舉前約1年半開始將公司業務交給拍檔，全職投入地區工作。他憶述，踏上從政之路是受到田北辰啟蒙，「最初認識係向佢請教商業上一啲處理方法，後來先知道原來除咗商經範疇，佢仲好關心社區弱勢」。Mark指，當時自己仍是30出頭，既然有平台，就想趁還年輕全情投入作新嘗試。當時「天盛」選區的區議員為實政圓桌的陳思靜，其後因應屏欣苑入伙，政府新設「盛欣」選區，Mark因此順理成章的選在新區「盛欣」落戶。

「現時IT行業機會好多，隨時都可以返去。但做地區工作，就需要幹勁同熱誠。」 莊豪鋒

盼推動政府制定未來青年政策

「當時都唔知會有咁多人爭。」Mark說，初時只預有1至2個對手，出現5名候選人是始料不及，但資深如其黨友田北辰也在荃灣愉城選區落選，他認為必然是政治氣候所致，「（落選）當然好失望啦，我哋都好希望用實際政績令居民支持我哋。」Mark稱，大量選民將投票視作向政府的表態，雖然不甘心，但敗選後未有返回「老本行」，反而繼續服務地區，「現時IT行業機會好多，隨時都可以返去。但做地區工作，就需要幹勁同熱誠。」他又指，在此2年之間發現年青人的聲音一直被社會忽略，因此希望繼續落區聆聽更多年青人的聲音，認為可協助政府制定未來青年政策。

超級單車徑連繫新西新東

因應新冠肺炎疫情和社會運動持續，Mark指，在新界西之外，辦事處也收到很多新界東居民的求助，又指兩區其實也有不少共同議題可將之聯繫起來，例如是屯馬線、北環線的通車進度，以及是討論了超過10年的超級單車徑，「疫情時好多市民對密封式交通工具都有戒心，多咗人踩單車返工，所以都有好多人問起超級單車徑」。政府早於2008年提出興建一條貫穿新界的超級單車徑，由深井、屯門一帶連接沙田、馬鞍山等地，惟提出逾10年，單車網絡仍如「斷橛禾蟲」。Mark指，工程本來預定今年內就可完成，但到了現時仍無聲氣，過去2星期他亦就事件聯絡民政事務局，與不同部門跟進單車徑的進度和時間表。

無辦公室無樁腳 流動街站派口罩

採訪當日，記者跟着Mark在將軍澳派發口罩，他表示，在新界東沒有辦公室，也沒有友好的「地區樁腳」，因此只能做這類流動街站，近數月來，街站在沙田、大埔等地每日都會派出約1萬個口罩。雖然疫情稍見緩和，但當日所見，短時間內街站已出現人龍。Mark指，平日零星也有反對人士會投以不友善眼光，或是做不禮貌手勢、出言謾罵數句，「唔算好多，大部分知道我哋路向嘅都唔太抗拒。」他表示，在現時政見不同者如「仇人」的局面，他作為「溫和建制派」的其中一員，希望「有商有量」、緩和氣氛，「當社會咁撕裂，係需要香港、北京都信嘅聲音，至少唔會係太大抗拒，先可以帶香港走出嚟。而我哋相信香港市民都好理智」。

問到未來是否計劃參選新界東立法會或下一屆區議會選舉時，Mark只表示，現時仍未有實際目標 ，「一年之間都發生咗三件大事，變化太多，所以都未知會點。」他又指，在社會運動之下，作為溫和的建制派，他認為社會需要「香港信、北京也信」的聲音，才能走出困局。