追尋同志文化30載變遷　重現黃金90年代　策展人：同志歷史非小眾

90年代的香港，經濟起飛，百花齊放，是不少人懷緬的黃金時代。雖是網絡未興起的時代，但大眾仍能靠各類資料窺見時代一角，拼凑當年模樣。不過，同志群體的歷史卻較難尋回，因資料碎片化，要梳理那些年的發展脈絡並不容易。



深水埗一棟3層高戰前唐樓內，「今夜星光燦爛：香港90年代同志文化展」展出不同資料及刊物，拆解性小眾30年前的文化及社群認同。策展人陳文慧表示，「同志歷史並非小眾」，不論文化、藝術、抑或時事政治，都與香港歷史息息相關。



「今夜星光燦爛：香港90年代同志文化展」展出不同資料及刊物，拆解性小眾30年前的文化及社群認同。（廖雁雄攝）

展覽源於香港90年代同志運動歷史研究計劃，「我們搜尋同志歷史時，發現互聯網的資訊比較碎片化，雖然可從中看到少量時間，但難以找到其後發展的脈絡」。陳文慧為是次展覽策展人之一，亦是同志運動歷史研究計劃的負責人，她表示在研究途中，接觸不少受訪者及歷史文物，就想着可否藉此機會「重組當時的同志歷史」。

陳文慧表示，展覽源於香港90年代同志運動歷史研究計劃，研究途中，接觸不少受訪者及歷史文物，想藉此機會重組同志歷史。（廖雁雄攝）

故事從上世紀80年代的外籍警督麥樂倫死亡事件説起，當時男同志性行為屬刑事罪行，麥樂倫被指控企圖與華裔青年發生性行為，但尚未查明真相，他就被發現倒斃何文田警察宿舍內，身中5槍，警方調查指他是自殺，事件發生後引起社會熱議，並激發同志群體爭取同性戀行為非刑事化。

麥樂倫之死至今仍是未解之謎，但當時媒體大篇幅報導事件，引起社會對同性戀的關注，掀起了近10年有關同性性行為應否非刑事化的討論。10年間，由首個同志社團「十分一會」成立，到通過非刑事化及立例反歧視法，再到香港舉辦首次華人同志交流大會，展覽搜集了許多報章及雜誌，重現80年代至90年代香港同志社群的經歷及連結。談到華人同志交流大會，陳文慧笑着表示，「當時的香港在亞洲華人社會中，是走得最前的，所以交流大會在香港進行，而非台灣」，反映香港在亞洲華人社群的地位。

歷史總是不斷重複，同運之路不易行，從推動同性戀行為非刑事化，到現時還未有的性傾向歧視條例，再到近日《同性伴侶關係登記條例草案》（《條例草案》）被否決，同志群體都面對不少反對聲音。陳文慧認為，立法會上反對《條例草案》的意見與當初討論同性戀行為非刑事化時很相似，「大致上都是傳統價值、破壞家庭、青少年的影響以及宗教原因」。不過，當年立法局對非刑事化的修訂案最終以贊成票居多。

香港同志運動前輩小明雄當年出版的地下刊物和絕版書籍。（廖雁雄攝）

在如火如荼的運動背後，90年代在不少人心目中是香港最輝煌、最燈紅酒綠的時期，該現象亦反映在同志社群中。展覽特設「夜蒲角落」，展出當年蒲點相片及擺設等。展品「90年代同志文化地圖」則以數碼地圖方式記載90年代五光十色的蒲點，當時的同志蒲點多達80多間，包括酒吧、書店、桑拿店及魚塘等，就連大嶼山都有一間度假屋蒲點，但如今只剩下一成。

「90年代同志文化地圖」以數碼地圖方式記載90年代五光十色的蒲點，當時的同志蒲點多達80多間。（廖雁雄攝）

昔日同志蒲點照片。（廖雁雄攝）

陳文慧分析，蒲點數量大幅減少，或因香港經濟下滑，外加互聯網興起，線上交友更方便，令同志群體對實體蒲點需求下跌。她憶述當年蒲點時，笑說自己亦曾是「蒲友」，「當時每個禮拜都會在酒吧與朋友見面，當中的人我全部都認識，會知道大家近況，互相支持，用現在的語言就好像是一個Chosen Family（沒有血緣關係的親人）很溫暖」。

香港是全亞洲第一個城市舉辦同志電影節，圖為昔日同志電影節的刊物。（廖雁雄攝）

是次展覽有近百件80至90年代同志文化歷史文物，更有部份是絕版珍藏。陳文慧稱，蒐集資料十分困難，感激有不少前輩願意慷慨捐贈，讓大眾一覽當時同志風光。她提到，同志社群文化及運動與香港大歷史敘事環環相扣，「其實同志歷史並非小眾，跟港史息息相關」。

本地變裝皇后Coco Pop的服裝，彩虹布簾是90年代同志酒吧「Propaganda」表演舞台上的布簾。（廖雁雄攝）

「今夜星光燦爛：香港90年代同志文化展」由10月18日至11月2日在深水埗醫局街170號二樓展出，開放時間為上午11時至晚上8時，逢星期一休息，入場需提前報名。