花布街落幕｜GENZ女生學裁縫逆流「入行」：改衫、補衫可以好好玩

【花布街落幕．三】10月中旬，西港城花布街逾半布販經已結業，但Anson還是想來逛一逛。「老闆，這是甚麼布料？」這位00後女生自四、五年前開始自學縫紉，一針一線縫出了興趣，愈做愈喜歡，現在是社交平台專頁「黹友工房」的「房長」，主要是推廣縫紉、替人補衫等。「這是Jersey」、「那是埃及棉」⋯⋯她聽着滿頭花白的布販細心解說；正因大學並非修讀紡織或時裝學科，她尤其珍惜每個交流學習的機會。布疋琳瑯滿目，她左顧右盼，看到特別的圖案便馬上停駐細看，挑了一幅又一幅布。



「上次來的時候跌了幾千元⋯⋯今次買了8幅，又花了一千多元！」她苦笑着，苦的不是銀包用光，而是知道今次是花布街消失前，她最後一次到訪。西港城即將展開為期兩年的復修及翻新工程，所有布販已於10月底最後限期遷走，料翻新後不獲安排繼續經營，「這麼漂亮的布，還有這麼多知識隱藏在裏面，好像隨着它搬走就要消失了。」



她個子不高，攜着一部滿載的手推車在狹窄的走廊穿梭，車內盡是縫紉「架生」。熱心的老闆向她介紹一款埃及棉，該款布料輕薄、棉線幼細、纖維較長。布販不吝嗇分享布的知識，是對這個縫紉愛好者的最大得着，「如果學縫紉，這些知識是很重要，怎樣從縫線開始、到用什麼質地，都會影響你最後的製成品。」

到底她是什麼時候接觸縫紉？一切始於疫情期間，她仍是大學生，網課時間長達8小時，「真的頂唔順、太悶了」，於是她用母親買入的二手衣車，又在網上參考別人做法，親手縫製一條裙，「其實當時的布選得不太好，出到來的效果很厚，像帆布袋的質地。」不過，這條裙卻令她踏上了手工藝之路。

她曾接觸其他手工藝行業，譬如在實習期間學木工，不過木頭太重，她自覺不適合。相反，布的靈活多變更讓她着迷，「有很多東西可以玩......可以車、手鏠、或者刺繡都可以！」她漸漸喜歡縫紉，直至大學畢業後，在社交平台開設專頁「黹友工房」，分享紡織與製衣的知識，偶爾與其他社區組織合作舉辦活動，既會推廣縫紉，亦會替人補衫等。

記者認識Anson，是因為「黹友工房」介紹西港城的帖文，於是乎想：這個喜歡裁縫的人，會否是花布街常客？後來抱着這個疑問聯絡上她，她卻不諱言自己並非「常客」，因花布街普遍的布料質素及價格偏高，大部份為「來佬貨」。只因她對花布街的結束感到可惜，希望好好紀錄這個地方，因此在遷出前半個月再訪西港城，順道尋寶買布。

訪問當日，她上前與不同布販聊天，聆聽舊年代的故事。「我聽花布街的老闆說，（以前）附近有鴨蛋街、雞毛掃街，全部都在上環附近。我（之前）在展板上讀到，上環應該是華商聚集的地方，對開埠初期的歷史是很重要的，花布街和這段歷史是緊扣的，可惜它沒被好好紀錄。」她同時發現，坊間甚少花布街的研究或紀錄，形容「這段歷史好像空白了」。

西港城將展開為期兩年的維修工程，市建局未公布翻新後會如何「轉型」。（梁鵬威攝）

對比2023年深水埗「棚仔」被清拆，她認同今次「花布街」布販被收回所引起的迴響較少。她估計，除了與花布街質素高的定位有關，另一原因是中上環已發展成商業集中地，平民不再定居於此，生活相關的店舖因重建逐漸消失，新一代對於上環生活的記憶消逝。反之，深水埗棚仔的入貨來源是「士多布」，售價較低，成為時裝設計學生、cosplayer等人的尋寶地；而坊間不少導賞團、文化活動集中於當區為主，因此宣傳較多。此外，深水埗是百姓的居住地，市民對於當區店舖的結業感受較深。

花布街的離去象徵紡織及製衣業沒落。Anson感嘆，即使是讀時裝設計的新一代，他們畢業後大多沒從事相關行業。再者，現時不少改衣店的負責人都是上年紀的嬸嬸，愈來愈少新一代傳承，她憂慮過了數十年後，香港或已無地方改衣。

時勢艱難，她反而說對製衣業感興趣，更想過開設實體裁縫店，但自問經驗不多，希望增進技藝，才思考下一步。記者不禁問：「你會形容自己在投身夕陽行業嗎？」Anson笑了一笑，沉思數秒後說：「我覺得要有新方向，這個年代就要玩Instagram，（製作）吸引點擊率的內容。」

如今時裝服飾垂手可得，她卻認為現代人與衣服的距離反而遠了，衣服稍有耗損便將之棄置，故希望推廣縫紉，「讓大家有意識，改衫、補衫是一件很日常的事，可以好好玩。」

