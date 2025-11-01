花布街落幕｜從永安街到西港城　布販已全面清場　半生心血成歷史

【花布街落幕．一】布販陳申和區先生都沒想過，耕耘大半生的事業竟會這樣結束。



這兩位滿頭花白的布販，二十來歲入行，分別在中環永安街（又稱花布街）不同布行打工，由雜工做到負責人，歷盡幾許風雨。上世紀90年代初，推土機駛到永安街，在云云布販之中，他們幸運地獲安置到西港城，由一幢3層樓高的戰前唐樓搬到一個百餘方呎的小商舖，二人在相鄰的舖位各自經營。



逾30年後，平靜的日常突然被打亂。西港城將展開為期兩年的維修工程，場內的布販最遲10月底必須遷離，昨日（10月31日）為最後限期，所有布販都如期關門清場，料翻新後都不獲安排繼續經營。「我本身諗住做到永遠，但做唔到......其實我係好唔舒服。」兩位布販回顧這大半生的經歷，講述同一個花布街的故事。



今日的西港城已經全面交吉清場，一樓已被圍封，但地下仍然開放予公眾進入。有熱心布販留下一疊極具歷史價值的購物膠袋，給有心人拿走留念。半生心血，可以保留予其他人的只餘膠袋，更教人感到唏噓。



上世紀60年代，陳申投靠姑丈於中環永安街、專賣西裝布料的「聯大行」打工，月薪只得40元。（梁鵬威攝）

「利來呢絨行」被譽為歷史悠久的布行之一，負責人名叫陳申。不過陳申只是名字的三分之二，舊年代的人為貪方便，只用兩個字稱呼自己，這名字他一用便是60多年，至今仍印在卡片上。（梁鵬威攝）

第一章：永安街日常

陳申眼中的花布街

上世紀60年代，陳申投靠姑丈於中環永安街、專賣西裝布料的「聯大行」打工，月薪只得40元。他仍記得，白天的永安街熙來攘往，60多間布販集中在同一條街，綢緞、布、呢絨，目不暇給。「以前香港大學畢業又好、中大畢業又好，佢哋都會買一套深藍（西裝）、一套深灰去見工。就算唔見工，自己公司都係着住佢，新人呀嘛！」。雖則生意不錯，但競爭激烈，布行「賣貴一亳子，人哋都唔幫襯你」。

陳申由雜工做起，送貨也穿着店內布料造的西裝。後來繼承布行，學習營運，才發現跟廠方傾生意也非易事，來貨船期動輒兩個月。談到最印象深刻的事，他笑說結婚擺酒當晚，突然接到電話有台灣客人要買布，於是先開兩圍給伙計吃飯，再叫他們回去開工。為何堅持要做？他說，做生意來往的，既是顧客，也是朋友，非做不可，「我唔係有咩嗜好，好似其他人咁可以埋到堆，飲茶好、飲酒好、賭錢好，我咩都無，唯一就係做生意。」

布販區先生憶述初入行由從雜工做起，「以前送貨冇咁先進，而家一出門就話Uber、lalamove。個陣車仔都無拉，好蠢，個個用個膞頭托住佢，真係好搞笑。」（梁鵬威攝）

區先生仍然保留永安街另一間布行的購物膠袋，當時電話號碼只有6個字。（梁鵬威攝）

區先生眼中的花布街

在同一條永安街上，另一布販區先生在賣花布的「祐昌疋頭」亦從雜工做起。初入行，掃地倒痰罐送貨倒夜香，什麼都要做。「以前送貨冇咁先進，𠵱家一出門就話Uber、lalamove。嗰陣車仔都冇拉，好蠢，個個用個膞頭托住佢，真係好搞笑。」他最記得每次送貨往九龍，油麻地小輪的職員見他扛着貨物，不允許他坐樓上客座，只讓他在下層，每當海面湧起巨浪，他只好靠着欄杆邊用身遮擋，不讓布料被沾濕。

談起花布街到底有多熱鬧？他說舊時成衣尚未盛行，上班族對於穿搭較為講究，不少人會到花布街挑布造衫，「一到食lunch(午餐)，中環返工啲人食完飯冇耐，就會開始落嚟買布，去到2點幾返曬工，又到另一班太太起身飲完茶，過嚟買布造衫，我哋嗰陣真係食飯都唔得閒！」

七八十年代，香港製造業以紡織及製衣業最為發達，高峰期有逾10萬間製衣廠。至80年代中期，隨着本地工資上漲、不少製衣廠北移內地，令成衣生產減少，行業日漸式微。製衣業與布業唇齒相依，也逃不過沒落的命運。

現在永安街只餘下一條不足50米的巷子，豎立着一幅載有簡短歷史的碑。（夏家朗攝）

第二章：搬進西港城

90年代初，土發公司一紙令下，改變了陳申和區先生的生活節奏。永安街及附近數條街道被收購重建，並改建成中環中心。區先生指，當時永安街有約40多戶布販中，只有18戶成功中籤，包括他們兩人在內，獲安置到西港城一樓繼續經營。現在永安街只餘下一條不足50米的巷子，豎立着一幅載有簡短歷史的碑。

西港城是一幢以紅磚砌成愛德華式建築，前身為上環街市，被列為法定古蹟。（梁鵬威攝）

西港城是一幢以紅磚砌成愛德華式建築，前身為上環街市，被列為法定古蹟。陳申以「利來呢絨行」繼續經營布行，1991年剛搬進西港城時人流不多，生意淡靜。他感嘆行業式微，亦甚少人入行，即使新世代願意入行亦難維持生計，「𠵱家做洋服嘅，無人學師，就算你𠵱家有布料，搵師傅（造衫）都難。」

時代更迭令經營變得困難，另一個令人懊惱的情況，是鋪位位於較內側的位置，難免影響人流。陳申於是向管理公司提議減租，並且相應增加地理位置較有利的舖租，惟意見最初不獲接納。千禧年代生意回升，人流漸增，但在新冠疫情期間再次轉壞，店舖數千元生意都做不了，難以負擔租金。他說曾獲業主減租，也有熟客、就讀時裝設計的學生光顧。即使生意大不如前，他慶幸現在「仔大女大」，不像以前為養家餬口而煩惱。

陳申以「利來呢絨行」繼續經營布行，1991年剛搬進西港城時人流不多，生意淡靜。（梁鵬威攝）

第三章：復修工程

今年西港城將展開為期兩年的維修工程，一樓15戶布商10月底前需遷出，據布商引述管理公司所述，商場復修後或會轉型，料不會安排布商繼續經營。

市建局回覆查詢表示，由於政府在1991年給予土發公司使用西港城的土地契約，期限為21年，故此所有租戶在西港城的經營年期亦相同，即直至2012年為止。在首份土地契約於2012年屆滿後，政府多次延長西港城的批地契約期限，布販與市建局轉變成月租形式的租戶與業主關係。

市建局續稱，因應是次大型維修及翻新工程計劃，一直與布販保持緊密溝通，並曾探討不同的遷出方案，包括轉到中上環區及觀塘等重建項目內經營，並安排了實地視察，但布販基於行業經營狀況、自身考慮及選址等，沒有接受有關建議。市建局最終提出酌情向布販發放一次性體恤金，協助他們遷出。該安排獲全部布販接納，並已簽署退租協議，正陸續遷出。

綜合陳申及區先生所指，市建局曾於2019年及2021年安排布販參觀中環嘉咸街My Central及觀塘裕民坊商場，惟前者舖位分散，後者則地理位置不合適，最終兩個方案均擱置。

「𠵱家讀緊時裝設計嘅學生，我替佢哋憂心，將來（想買布）可以去邊到搵？」區先生形容花布街是個「雜貨鋪」，甚麼都有，布料來自四方八面，涵蓋歐洲、中國、日本等地。（梁鵬威攝）

「𠵱家讀緊時裝設計嘅學生，我替佢哋憂心，將來（想買布）可以去邊到搵？」區先生形容花布街是個「雜貨舖」，什麼都有，布料來自四方八面，涵蓋歐洲、中國、日本等地。他分享一個故事，若干年前認識一名在美國讀時裝設計的學生，他回港時未有聽從母親建議到花布街，反而到美國搜羅布料，豈料當地成本高、布料也不齊，翌年還是回到花布街買布。

區先生又說，對比起深水埗的布藝市場，花布街的布料較為「尖端」，質地較好、款式繁多，「見過有人晚晚收工都過嚟，平平貴貴都執翻啲，佢哋仲話係深水埗行咗好多年都未見過（呢啲布）。」他說布料必須親眼看、親手摸，才知道是否合適，這種真實感難以由網購取代。

今年西港城將展開為期兩年的維修工程，一樓15戶布商10月底前需遷出，據布商引述管理公司所述，商場復修後或會轉型，料不會安排其繼續經營。（梁鵬威攝）

第四章：離別在即

「當然唔捨得，呢啲係心血！」記者訪問時，正是距離西港城布販的遷出期限尚餘半個月，區先生的布行仍有大量存貨。花布看似雜亂地放在走廊，在區的眼中卻是亂中有序，每個擺位都別有心思：「做嘢都要擺心機落去做，唔係求其隊晒出嚟就算。譬如個客想要咩，你都要記住個擺位喺邊。」如今布料上除了掛有減價促銷的價錢牌，更有中學生贈送的道別卡。區稱，會將布料先搬到迷你倉，稍後或轉售至東南亞。

談及未來去向，滿頭花白的區先生說會退休。倘若繼續經營，他認為有兩大考慮因素，一來視乎租金，二來是凝聚力是否足夠。他又認為重振布業須靠政府牽頭，單靠布販不能成事。

耕耘大半生的事業終於迎來終結，這些年來讓他體會最深的，是香港人的人情味。他回想起有次將貨品送到寶馬山賽西湖後，才驚覺沒帶錢包，唯有請求司機將他接載回永安街，讓他交貨後折返店舖拿錢繳付車資。其實司機可以拒絕請求，但對方選擇了信任，這件事教區先生念兹在兹，回味至今。

滿頭花白的區先生說會退休。（梁鵬威攝）

另一邊廂，陳申亦感嘆：「我本身諗住做到永遠，但做唔到，其實我係好唔舒服。」他同樣會退休，笑說畢竟沒有公司願意聘用80多歲員工。

在遷出前半個月的某天，陳申穿起西裝，看起來精神抖擻，與家人們在店內留影，也與花布街一眾布販拍攝大合照，紀錄他們的最後歲月。他說，教他最不捨的不但是顧客，還有花布街上的街坊鄰里。他望向區先生的舖位，用手指了一指，緩緩地說：「嗰陣我哋呢個樓上冇水沖，佢去酒樓同我沖埋水返嚟；我唔識英文嘅，佢同我做埋㗎。隔離左右都幫手㗎。」

他在店內貼出「痛心結業」的大字報，標明所有貨品5折發售。他稱不想將貨賤賣，背後原因卻非為盈利，而是有愧於顧客：「以前我賣畀人千千聲，（如果）百幾蚊就賣到，咁樣好似對唔住人哋。」從業多年，他做生意仍然堅守這九字訣 —— 「最緊要過到自己嗰關」。

利來呢絨行仍然保留一幅金漆招牌。（梁鵬威攝）

陳申的店充滿歲月痕跡，不論是那塊一直被貨架遮掩的金漆招牌、他年輕做雜工時睡過的裁縫木枱、還是舊式掛牆電話，這些都是他從永安街搬到西港城的物件，至今仍獲保留，見證「利來呢絨行」的起伏跌宕。陳申一直留在布行，是因為喜歡這份工作嗎？他笑着說：「冇得選擇嘅，你唔鍾意都要鍾意，你鍾意都要鍾意。喺到做落去，每一個時代、每一個環境都好，梗有機會俾你，有機會嘅時候咁咪好啲囉！」

西港城花布街。（夏家朗攝）

2025年10月31日，花布街正式落幕。今日（11月1日），記者前往西港城觀察，商場地面仍開放予公眾進入，但一樓則不得進入，所有布行亦已交吉。有布販在地下管理處放有一疊極具歷史價值的購物膠袋，供有心人拿走留念，袋上仍列印着7字位數字的電話號碼。他們的半生心血，到了最後可以保留予其他人的實物，就只餘膠袋。