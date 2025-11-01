花布街落幕｜學者指西港城缺明確定位　發展局未回應會否收回管理

【花布街落幕．二】90年代初，有「花布街」之稱的中環永安街重建，部份布販獲安置到西港城。今年西港城將展開為期兩年的維修工程，「花布街」布販再被迫搬走，已於10月底最後限期全面清場，料翻新後不獲安排繼續經營。市建局透露與政府簽訂的西港城土地契約，將於維修工程完成後屆滿。至於政府會否收回市建局的管理權？翻新後如何保留「花布街」的傳統特色？發展局未有回應，僅稱會密切留意工程進度，並會與市建局商討翻新後西港城的用途和營運事宜，適時作出公布。



「花布街」恐成歷史，不少人或歸究於本港布行及製衣業式微，但這理由能否足以解釋死因？香港恒生大學社會科學系高級講師陳永浩認為，當年重建土發公司（市建局前身）欠缺保育意識，僅「安置布販就算」，而西港城欠缺明確定位，又缺乏文藝活動等宣傳，令商場人流日漸減少。今日（11月1日）起，超過半世紀歷史的「花布街」正式落幕。



西港城將展開為期兩年的維修工程，市建局未公布翻新後會如何「轉型」。（梁鵬威攝）

市建局：重建時已給予補償 遷至西港城屬「額外安排」

1990年代上環永安街（又名花布街）重建，其中18戶布商獲安置於西港城。市建局表示，土發公司（市建局前身）早年重建永安街一帶時，已按照當時的政策給予受影響的布販補償。及後，土發公司提出一個自願參與計劃，讓部分參與計劃的布販遷至西港城繼續經營，是給予受影響布販的補償之外的「額外安排」。

事隔34年，西港城今年將展開復修及翻新工程，所有商戶須遷出。市建局曾解釋，早前工程顧問詳細勘察發現，整個天花及牆身等多處出現滲水，不少屋宇及機電設備，如消防和空調等系統，已使用超過20年，有需要更換或提升。

地下商戶及二樓「大舞台」酒樓今年5月已相繼搬走；餘下一樓的「花布街」布商，須在10月底前遷走，料翻新後不獲安排繼續經營。不少人或歸究於本港布行及製衣業式微，但這理由能否足以解釋布販退場的原因？

西港城將展開為期兩年的維修工程，一樓布販已於10月底限期遷走，料翻新後不獲安排繼續經營，「花布街」恐成歷史。（資料圖片／梁鵬威攝）

他們（土發公司）原本都沒有心做保育，純粹安置（布販）、繼續營運便算了......香港的紡織史、布業歷史呀，我猜想他們都沒有很大concern（關注） 香港恒生大學社會科學系高級講師陳永浩

學者：西港城僅保留外殼 甚少着墨花布街歷史

香港恒生大學社會科學系高級講師陳永浩指出，雖然永安街布販於1991年獲安置，但西港城多年來經營不善，缺乏明確定位，各類不相干的商鋪如酒樓、布行、甜品店共冶一爐，又缺乏文藝活動等宣傳，「商舖不吸引，你又沒有一些配合措施。談起布藝，應該要有人做設計、有人做衣服，做到成行成市，但你又沒有，（人流）一路少，其實是惡性循環。」

他解釋，本港80年代沒有成熟的保育政策，土發公司多以收地重建為主，甚少考慮保育元素，其失敗也許是時勢使然。如今的保育政策大多在1997年前後開始，香港主權移交，喚起港人對文化保育的關注。不過，他有感政府更重視戰前建築，二戰是保育的分水嶺：「戰後那些現代一點點的（建築），（政府）保育或投入程度沒那麼高。」西港城有逾120年歷史，前身是上環街市。陳永浩表示，雖然西港城保留了街市的外殼，但一樓花布街的歷史、以至本地製衣及紡織的歷史等，卻甚少着墨和介紹。

翻查市建局網頁簡介，西港城於1991年被改建成「傳統行業及手工藝中心」，至2003年再進行翻新工程，並運用活化再利用的概念，增添主題餐廳及多家特色商店，「為西港城及周邊環境注入新的經濟生命力」。

西港城將展開為期兩年的維修工程，一樓布販已於10月底最後限期遷走，料翻新後不獲安排繼續經營。今年10月初，有布販在店外掛着「花布街最後歲月」的字句。（梁鵬威攝）

上環文化氣息濃厚 西港城有潛力發展成文藝中心

陳永浩認為西港城是活化「失敗的實驗品」，但相信其仍能釋放更多潛力，發展成文藝中心。他解釋，上環有一定人流，而且文化氣息濃厚，「像是嚤囉街，這些比較好看的藝術品......（西港城）旁邊是海味街，是香港最早期發展的地方，也有中西文化合壁的元素，歷史感是很重的，但要如何配合這個heritage(歷史遺產)？真的要花心思去想。」

對於西港城布販不獲安排繼續經營，陳永浩感到可惜，因為香港的製衣及紡織業曾是全球首數個最具規模的工業龍頭，這段歷史值得被流傳，而且市場對紡織及製衣業仍有一定需求。他認為政府應擔當協調角色，例如向布販提供合適經營地點及相宜租金，讓其得以獲保留；西港城翻新後，他期望可增設與上環區歷史相關的店鋪。

西港城將展開為期兩年的維修工程，一樓布販已於10月底最後限期遷走，料翻新後不獲安排繼續經營。今年10月初有布販減價促銷散貨，在價錢牌印上「痛心結業」的字句。（梁鵬威攝）

市建局未回應翻新後改變定位否 稱有待與政府商議

對於西港城翻新後會否改變定位、如何保留花布街的傳統特色等，市建局回覆僅稱翻新後的用途或營運事宜，有待與政府商議。

政府與市建局之土地契約 維修工程後屆滿

市建局指，政府在1991年給予土發公司使用西港城的土地契約，期限為21年，原則上租戶的經營年期亦是21年。在首份土地契約於2012年屆滿後，政府多次延長西港城的批地契約期限，布販與市建局轉變成月租形式的租戶與業主關係。

局方表示，是次復修工程將於今年底展開，預計需時逾兩年完成；而政府與市建局簽訂的西港城土地契約於維修工程完成後便屆滿。

至於政府會否收回市建局的管理權，發展局未有回應。局方指，據其瞭解，市建局租戶跟進遷出安排，並提供適切協助，目標在今年年底展開大樓的復修及翻新工程。政府會密切留意工程進度，並會與市建局商討翻新後西港城的用途和營運事宜，適時作出公布。