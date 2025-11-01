花布街落幕．圖輯｜西港城清場兩年復修　布販將不獲回遷恐成歷史

【花布街落幕．圖輯】90年代初，有「花布街」之稱的中環永安街重建，部份布販獲安置到西港城。今年西港城將展開為期兩年的維修工程，「花布街」布販再度面臨離別，並已於10月底最後限期交吉遷走，料翻新後不獲安排回遷繼續經營。記者採訪了「利來呢絨行」陳先生和「祐昌疋頭」區先生，以鏡頭紀錄他們在西港城的最後歲月。

攝影：梁鵬威、夏家朗



西港城布販區先生今年5月表示，土地發展公司（市建局前身）曾發出書面公告，寫明在西港城安置部份布商，以便他們繼續經營；他質疑市建局如今違反承諾，未有妥善安置布商。（梁鵬威攝）

「利來呢絨行」被譽為歷史最悠久的布行之一， 83歲布販陳申在店內貼出「痛心結業」的大字報，標明所有貨品5折發售。（梁鵬威攝）

「利來呢絨行」所有貨品5折發售。（梁鵬威攝）

「利來呢絨行」被譽為歷史悠久的布行之一，負責人名叫陳申。不過陳申只是名字的三分之二，舊年代的人為貪方便，只用兩個字稱呼自己，這名字他一用便是六十多年，至今仍印在卡片上。（梁鵬威攝）

「利來呢絨行」被譽為歷史最悠久的布行之一， 店內貼出多張寫有「痛心結業」的大字報，標明所有貨品5折發售。（梁鵬威攝）

距離西港城布販的遷出期限尚餘半個月，83歲布販陳申展示店內仍有大批西裝布料。（梁鵬威攝）

永安街重建後，利來呢絨行獲安置到西港城一樓繼續經營，布販陳申仍然保存昔日用的裁縫專用木尺。而他使用的裁縫木檯，正是初入行在布行留宿時睡過的檯，原本有兩張檯，另一張已贈送予別人。（梁鵬威攝）

「利來呢絨行」的金漆招牌保存至今。（梁鵬威攝）

「利來呢絨行」的金漆招牌一直被貨架遮掩，當日完成拍攝後，布販陳申緩緩地推回貨架。（梁鵬威攝）

西港城將展開為期兩年的維修工程，一樓布販須於10月底前遷走，記者於遷出期限前半個月前往採訪，可見有7檔布行仍在營業 。（夏家朗攝）

「祐昌疋頭」布販區先生向顧客分享布的知識。（夏家朗攝）

距離西港城布販的遷出期限尚餘半個月，「祐昌疋頭」的布料上掛着寫有「有緣再見」的紙張。

距離西港城布販的遷出期限尚餘半個月，區先生的布行仍有大量存貨。花布看似雜亂地放在走廊，在區的眼中卻是亂中有序，每個擺位都別有心思：「做嘢都要擺心機落去做，唔係求其隊晒出嚟就算。譬如個客想要咩，你都要記住個擺位係邊。」（梁鵬威攝）

區先生仍然保留永安街另一間布行的購物膠袋，當時電話號碼只有6個字。（梁鵬威攝）

布販區先生正在整理布料。（梁鵬威攝）

有中學生向區先生贈送的道別卡。（梁鵬威攝）

花布看似雜亂地放在走廊，在區先生的眼中卻是亂中有序，每個擺位都別有心思。（梁鵬威攝）

滿頭花白的區先生說會退休。（梁鵬威攝）