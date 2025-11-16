出版實用書教準長者規劃護自身權益　陳曉蕾冀被照顧者有自主尊嚴

有調查指港人平均壽命超過85歲，冠絕全球，但有不少長者實際是靠香港的醫療體系，即透過插喉、開刀等延長壽命，「究竟臥床嗰位長者係咪真係想咁？」剛剛出版實用書《怕老——香港長者法律保障》（下稱《怕老》）的作者陳曉蕾便有這種想法，她解釋，「點解叫《怕老》？因為我寫完之後更加驚，發現原來咁多人都可以幫我做決定」。



陳曉蕾說，本身只想推出針對照顧者的百科全書，但寫書期間遇上疫情，聽見不少長者突然入院，又未提前做好醫療指示及法律文件，處境艱難，故轉換方向，將受眾群體擴闊並對準當事人，「每個人都有機會有意外，《怕老》不只給照顧者，而是所有人都適用的工具書」，教導如何趁有行動力時規劃未來，避免「人在病床，錢在銀行」。



陳曉蕾聚焦老病死議題，自2020年起用5年時間匯聚逾千資料，砌成一本逾400頁的工具書《怕老》。（梁鵬威攝）

慈善機構大銀創辦人陳曉蕾聚焦老病死議題，自2020年起用5年時間匯聚逾千項資料，打造一本逾400頁的工具書《怕老》。新書由刑事訴訟、金錢管理、醫護決定三大範疇探討長者所面對的法律困境，並透過真實故事及比照其他地區的法律，展現長者可如何利用法律工具保障自身權益。

原想做照顧者百科全書 疫情後轉航道

「最初做呢本書係為咗照顧者，但疫情開始見到好多長者走得幾難過，家人根本無機會探病，突然就走咗」，加上留意到坊間機構不太瞭解如「持久授權書」及「預設醫療指示」等可保障長者權益的法律文件，遂轉換主題，冀教導大眾提早準備，為未來的自己作主。

陳曉蕾認為，比起讓子女成為照顧者，社會及當事人更應承擔照顧及確保自身權益的責任。「持久授權書」及「預設醫療指示」對長者都是不錯的法律保障，前者可讓當事人在精神健全時指定受托人，管理財務或醫療方案；後者可提前表明拒絕指定治療方法。

新書由刑事訴訟、金錢管理、醫護決定三大範疇探討長者的法律困境，並透過真實故事及比照其他地區的法律，展現長者可如何利用法律工具保障權益。（梁鵬威攝）

冀盡快修例 填補長者保障缺口

「其實香港（對長者及受障者）有各式各樣嘅保障，不過有部份已不合時宜，有好多窿窿。」她提到現時香港持久授權書只可處理財務，且監管不足，應盡快附加法庭監管權，確保代理人按當事人意願執行指示，「明明個草案已經寫咗，大家都喺度等，希望可以快啲做出嚟（編按：政府2018年已草擬修例草案）」。

另外，當局2024年就預設醫療指示立法，讓病人享有更大自主權。可是，原為德政的政策落入民間卻變了味道，陳曉蕾指預設醫療指示立法後，坊間多了藉此賺錢的醫生及律師，「曾見過有機構傾平安三寶（遺囑、持久授權書和預設醫療指示），傾完後就集體簽文件，其實保障好低」。

陳曉蕾強調，「呢類法律文件應度身訂造」，財產如何分配及使用由清醒時的自己決定，若某日真的失去精神能力，代理人只可依照指示處理戶口，「概念類似幫你找數畀醫療費」，但並不代表委托人完全交出財政大權。

陳曉蕾認為，任何人都有機會發生意外，希望大家可提前規劃未來。（梁鵬威攝）

年輕人或患認知障礙 任何人都應提早規劃

「失去精神能力」看似與人距離很遠，但書中首章便提到中風、腦部缺氧、精神健康問題及認知障礙症等，會導致失去精神行為能力。在人口高齡化下，現時愈來愈多人患上認知障礙，65歲以下有一成人士患上早發性認知障礙症。

「有人可能在家中遇到意外，有人可能30多歲已有初期認知障礙症，不一定與年紀掛鈎，每個人都有機會失去精神行為能力」，陳曉蕾認為不單長者，書籍中的知識適用於任何人，尤其是六零後的「準長者」，擁有資源與社會經驗，成為推動改革的關鍵，希望這本書能喚醒這群「準長者」的行動力。

推動社會風氣及法律改變需不同持份者合作，陳曉蕾希望法律系學生及專業人士（社工、醫護、律師、大狀）看見《怕老》，冀未來正確瞭解長者權益，尊重當事人的意願。醫護及律師的角色可判定當事人有否精神行為能力，以及如何實施法庭文件的重要角色，但部分人或對持久授權書及預設醫療指示等不了解，或誤以為指示無效。書中提到，曾有長者訂立為預設醫療指示及不作心臟甦術命令，惟急症室醫護沒遵從當事人意願，認為「救得返」，仍施行維生治療。

她又認為，香港需提升對長者法庭的關注，「正如有青少年法庭，法官需考慮其獨特的心智情況，長者亦需要設專屬法庭處理持久受權書、財產及醫療糾紛等」。陳曉蕾冀望有心人可就書內的資料搜集再研究，日後可在社會聽見相關討論。

曉蕾希望自己能集齊20個嗜好，常常與朋友見面，好好享受生活，延續健康壽命。（梁鵬威攝）

「儲錢、儲人、儲興趣。」曉蕾訪問時常常提起這句話。她表示在為日後做準備，希望自己能集齊20個嗜好，常常與朋友見面，好好享受生活，延續健康壽命。從《死在香港》到《香港好走》再到《怕老》，曉蕾坦言寫盡老病死，常因聽到不同故事「有好大嘅傷心」，但寫書時需以理性態度分析案件及事情，需要思考如何深入淺出地將故事、個案、可做的事情展現給讀者， 「呢本真係我做32年記者嘅交代」。

《怕老》運用了特別的書籍設計，冀方便讀者閲讀。（梁鵬威攝）

《怕老》出版小構思

>封面使用薄紙、特意加工磨蝕書底象徵外表老去

>書脊裸露，方便讀者放平閲讀及複印

>每章均設Q&A，解釋基本概念及實施方法，方便不了解議題的讀者快速閲覽

>每章均設二維碼，提供更多法律原文、法庭判辭及國際做法

