結業潮｜中環過百年涼茶店「春回堂」結業　金漆招牌已拆下

【結業潮／老字號／春回堂／涼茶店】中環百年涼茶老字號「春回堂」至今已傳承至第三代，今日（29日）突然宣布結業，並落閘及拆下金漆招牌。翻查資料，其家族自用中環閣麟街8號全幢多年，今年10月以約9,500萬元沽出，相較1962年購入價的21萬元，帳面大賺9,479萬元，達到451倍。



近年多間涼茶老字號結業，包括上海街春和堂單眼佬凉茶、灣仔楊春雷特效凉茶、鴨脷洲周家園凉茶。目前本港百年涼茶店或只餘下1904年開業的恭和堂。



百年涼茶老字號「春回堂」2025年12月29日結業。

「春回堂」是中環街坊及上班族充滿回憶的老字號。

百年涼茶老字號如今已傳承至第三代傳人。

百年涼茶店「春回堂」拆金漆招牌結業

百年涼茶店「春回堂」是中環街坊及上班族充滿回憶的老字號，創辦人林少泉早年以木頭車形式在街邊擺賣涼茶，進入地舖後開始兼賣中藥材，如今已傳承至第三代傳人林偉正。惟該店今日貼出告示宣布結業，同時拆下「春回堂藥行」五字金漆招牌。

「春回堂」12月29日貼出結業告示並落閘。

告示︰陪伴大家走過110多年 有幸成為中環一個地標

結業告示指，天下無不散之筵席，感謝陪伴大家走過110多年的時光，經過考慮後，決定今日結束營運。「本藥行有幸能夠成為中環的一個地標及大家日常生活的一部份，這是我們的最大榮幸。」

結業告示指︰「本藥行有幸能夠成為中環的一個地標及大家日常生活的一部份，這是我們的最大榮幸。」

春回堂初期名為「回春」 帶萬物重生之意

由於創辦人喜歡「冬去春來」帶萬物重生之意，因此店舖初期名為「回春」，分別有「回春齋」及「回春堂」兩個鋪面，後來才組合成「春回堂」。地舖用作售賣凉茶、中藥材及成藥，更設有中醫診症，樓上2樓則是倉庫及製藥工場。

春回堂地舖用作售賣凉茶、中藥材及成藥，更設有中醫診症。

涼茶老字號相繼結業 今年亦有鴨脷洲周家園凉茶

近年多間涼茶老字號結業，包括2018年結業的上海街春和堂單眼佬凉茶，2020年結業的灣仔楊春雷特效凉茶，以及今年結業的鴨脷洲周家園凉茶。目前本港百年涼茶店或只餘下1904年開業的恭和堂。

「春回堂」林氏家族自用中環閣麟街8號全幢多年，今年10月以約9,500萬元沽出。

今年10月以9500萬元沽出中環閣麟街8號全幢

早前有傳媒報道指，根據土地註冊處資料顯示，「春回堂」林氏家族自用中環閣麟街8號全幢多年，今年10月以約9,500萬元沽出，相較1962年購入價的21萬元，帳面大賺9,479萬元，即達到451倍，新買家為添域投資有限公司。

中環閣麟街8號全幢的新買家為添域投資有限公司。

春回堂家族2021年至今4個物業共套現4.5億元

若連同「春回堂」林氏家族早前沽出的物業，即2021年至今共沽出的4個中環物業，累計套現約4.548億元。